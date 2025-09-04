TTD Introduces New Categories on Srivari Seva : ఏడేడు లోకాలు తిరిగినా ఏడు కొండలు ఎక్కాలంటే ఆ శ్రీనివాసుడి పిలుపు లేనిదే సాధ్యపడదంటారు. అలాంటిది శ్రీవారి సేవలో తరించడమంటే మాటలా! అందుకే తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రోజుకు 3,000 మందికిపైగా సేవకులు తిరుమల, తిరుపతిలో శ్రీవారి భక్తుల సేవలో తరిస్తుంటారు. 25 ఏళ్లుగా శ్రీవారి సేవ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోంది. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేసేందుకు టీటీడీ నూతన విధానాలతో ముందుకొస్తోంది.
గతేడాది బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో సీఎం చంద్రబాబు సత్యసాయి, ఈశా ఫౌండేషన్, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్లలోని సేవా విధానాల్లో మాదిరిగా మార్పులు చేసే అంశంపై సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించి నాణ్యతను పెంచాలని సూచించారు. దీంతో టీటీడీ అధికారులతో కూడిన రెండు బృందాలు ఆయా ప్రాంతాలకెళ్లి పరిశీలించాయి. ఈ మేరకు టీటీడీలోనూ గ్రూప్ సూపర్వైజర్లు, శ్రీవారి సేవా ట్రైనర్లు, ఎన్ఆర్ఐలు, ప్రొఫెషనల్స్తో స్వచ్ఛందంగా సేవలు అందించాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం టీటీడీ వెబ్సైట్లో నూతన మాడ్యూల్ను ప్రారంభించింది. అలా శ్రీవారి సేవ ప్రొఫెషనల్గా రూపాంతరం చెందనుంది. శ్రీవారి సేవకు సంబంధించి ప్రతి నెలా మూడు నెలల కోటాను టీటీడీ వెబ్సైట్లో విడుదల చేస్తారు.
గ్రూప్ సూపర్వైజర్లు : శ్రీవారి సేవకుల్లో నైపుణ్యాన్ని పెంచడంలో భాగంగా ఐఐఎం అహ్మదాబాద్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఆధ్వర్యంలో 45 నుంచి 65 ఏళ్ల వారికి గ్రూప్ సూపర్వైజర్ల విధానంలో శిక్షణ ఇస్తారు. శిక్షణ పొందేందుకు కనీస విద్యార్హత డిగ్రీ. వీరిలో నిబద్ధతతో సేవ చేసేవారిని 150 మంది నుంచి 200 మందిని ఎంపిక చేస్తారు. వీరు కొండమీద సేవలు అందించేవారిని పర్యవేక్షిస్తూ వారి సేవాతీరును బట్టి ఎక్స్లెంట్, గుడ్, యావరేజ్ అని విభజిస్తారు.
శ్రీవారి సేవా ట్రైనర్ : క్షేత్రస్థాయిలో అంటే ఇప్పటికే తర్ఫీదు పొందిన వారు తాము నివాసం ఉండే ప్రాంతంలో ఇతరులకు శ్రీవారి ‘డూస్, డునాట్స్’తోపాటు శ్రీవారి వైశిష్ట్యం, తిరుమల చరిత్ర, భక్తులకు టీటీడీ అందిస్తున్న సేవలపై శిక్షణ ఇస్తారు. అనంతరం ధ్రువపత్రం అందిస్తారు. అక్కడ ధ్రువపత్రం పొందిన వారు తిరుమలలో సేవా నమోదు కేంద్రాల్లో చూపించి సేవలో పాల్గొనవచ్చు.
ప్రొఫెషనల్ సేవకులు : ప్రొఫెషనల్ సేవకులంటే వైద్యులు, విద్యావేత్తలు, ఓరియంటేషన్ స్పెషలిస్ట్లు. వీరితో టీటీడీలోని ముఖ్య విభాగాలు, స్విమ్స్, బర్డ్, ఆయుర్వేద, చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రిలో రోగులకు సేవలు అందించేందుకు, అదేవిధంగా ప్రవాస భారతీయ నిపుణులు శ్రీవారి సేవలో పాల్గొనేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
36 విభాగాలకుపైగా : తిరుపతి రైల్వేస్టేషన్లో భక్తులకు తిరుమల వెళ్లేందుకు దారి చూపేందుకు 1998లో ‘శ్రీనివాస సేవ’ పేరిట మొదలైన సేవ 2000లో నవంబరులో ‘శ్రీవారి సేవ’గా మారింది. తొలి రోజుల్లో 200 మంది ఉండగా ప్రస్తుతం రోజుకు 3,000 మందికిపైగా 36 విభాగాల్లో సేవలు అందిస్తున్నారు. అలా ఇప్పటివరకు దాదాపు 17 లక్షల మంది స్వచ్ఛందంగా సేవలో పాల్గొన్నారు. ఒక్కొక్కరు వారం రోజులు సేవలు అందిస్తారు.
నేరుగా శ్రీవారి సేవలో : ఎక్స్లెంట్ గ్రేడింగ్ పొందినవారి సేవలను రద్దీ సమయాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి తదితర రోజుల్లో వినియోగించుకుంటారు. వీరు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోకపోయినా నేరుగా తిరుమలకు వచ్చి శ్రీవారి సేవలో పాల్గొనవచ్చు. 'నీ హైందవ సనాతన ధర్మ పర్యవేక్షణ' సైనికులుగా శ్రీవారి సేవకులను వినియోగించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
