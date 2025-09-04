Training For Srivari Servants : తిరుమల శ్రీవారి స్వచ్ఛంద సేవల్లో పలు మార్పులకు టీటీడీ శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందుకోసం టీటీడీ వెబ్సైట్లో నూతన మాడ్యూల్ను ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి సేవకు వచ్చే వాలంటీర్లకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు అర్హులైన శ్రీవారి సేవకులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు కోరారు. టీటీడీ వెబ్సైట్లో సేవకు సంబంధించిన నూతన మాడ్యూల్ను ఈవో జె.శ్యామలరావు, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరితో కలిసి ఆయన బుధవారం ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా బీఆర్ నాయుడు మాట్లాడుతూ, శ్రీవారి సేవలో సంస్కరణలు చేపట్టామన్నారు. ‘సేవకులకు ఐఐఎం అహ్మదాబాద్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ అందిస్తాం. ప్రొఫెషనల్స్, ఎన్ఆర్ఐలూ సేవలో పాల్గొనేందుకు త్వరలో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తాం’ అని వివరించారు. తిరుమలలో ఇటీవల బిగ్, జనతా క్యాంటీన్ల టెండర్లను గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా పారదర్శకంగా నిర్వహించినట్లు ఈవో జె.శ్యామలరావు తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియను వీడియో తీశామన్నారు. రోజుకు సరాసరి నాలుగు లక్షలకుపైగా లడ్డూలను తయారు చేస్తుంటే అంతే స్థాయిలో విక్రయాలు జరుగుతున్నాయని అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి తెలిపారు.
భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : వేంకటేశ్వరస్వామి భక్తులను మోసగిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని టీటీడీ బుధవారం ఓ ప్రకటనలో హెచ్చరించింది. వారం రోజుల క్రితం ఊర్వశి అనే భక్తురాలు నకిలీ వెబ్సైట్లో వసతి కోసం వెతికి మోసపోయానని ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమె గూగుల్ ద్వారా వసతి కోసం వెతికారు. ఈ క్రమంలో శ్రీనివాసం రెస్ట్ హౌసెస్ అనే వెబ్సైట్లో ఉన్న మొబైల్ నంబర్ 80621 80322ను సంప్రదించగా, అభిమన్యు అనే వ్యక్తి తాను వసతి గృహంలో రిసెప్షనిస్ట్నని పరిచయం చేసుకున్నారు.
వసతి కల్పిస్తానని కొంత మొత్తాన్ని వసూలు చేశారు. అనంతరం నిందితుడు ఆమె ఫోన్కాల్స్, వాట్సప్ సందేశాలకు స్పందించలేదు. మోసపోయానని గ్రహించిన భక్తురాలు 1930 సైబర్ క్రైం హెల్ప్లైన్ ద్వారా, పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఇటీవల టీటీడీ సేవల పేరుతో నకిలీ వెబ్సైట్ల ద్వారా భక్తులను మోసం చేస్తున్న ఘటనలు అధికమయ్యాయి. భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని టీటీడీ సూచించింది.
ప్రొఫెషనల్గా శ్రీవారి సేవ : అయితే గతేడాది బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో సీఎం చంద్రబాబు సత్యసాయి, ఈశా ఫౌండేషన్, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్లలోని సేవా విధానాల్లో మాదిరిగా టీటీడీలోనూ మార్పులు చేసే అంశంపై సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించి నాణ్యతను పెంచాలని సూచించారు. దీంతో టీటీడీ అధికారులతో కూడిన రెండు బృందాలు ఆయా ప్రాంతాలకెళ్లి పరిశీలించాయి. ఈ మేరకు టీటీడీలోనూ గ్రూప్ సూపర్వైజర్లు, శ్రీవారి సేవా ట్రైనర్లు, ఎన్ఆర్ఐలు, ప్రొఫెషనల్స్తో స్వచ్ఛందంగా సేవలు అందించాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం టీటీడీ వెబ్సైట్లో నూతన మాడ్యూల్ను ప్రారంభించింది. అలా శ్రీవారి సేవ ప్రొఫెషనల్గా రూపాంతరం చెందనుంది. శ్రీవారి సేవకు సంబంధించి ప్రతి నెలా మూడు నెలల కోటాను టీటీడీ వెబ్సైట్లో విడుదల చేస్తారు.
సైనికులుగా శ్రీవారి సేవకులు : శ్రీవారి సేవలో ఎక్స్లెంట్ గ్రేడింగ్ పొందినవారి సేవలను రద్దీ సమయాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి తదితర రోజుల్లో కూడా వినియోగించుకుంటారు. వీరు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోకపోయినా నేరుగా తిరుమలకు వచ్చి శ్రీవారి సేవలో పాల్గొనవచ్చు. 'నీ హైందవ సనాతన ధర్మ పర్యవేక్షణ' సైనికులుగా శ్రీవారి సేవకులను వినియోగించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఈ నెల 18న నవంబరు కోటా శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు విడుదల
శ్రీనివాసుడికి 121 కిలోల పసిడి విరాళం - ఓ అజ్ఞాత పారిశ్రామికవేత్త కానుక!