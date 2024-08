ETV Bharat / state

'తిరుమల లడ్డూలపై అసత్య ప్రచారం నమ్మొద్దు'- ఇకపై వారికి ఆధార్ ఉంటేనే! - Illegal Laddu Sales in TTD

TTD has Taken Action on Illegal Sale of Laddus ( ETV Bharat )