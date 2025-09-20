ETV Bharat / state

టీటీడీ ప్రతిష్ఠను మంటగలిపారు - భక్తుల నగదు, వస్తువులను పంచేసుకున్నారు

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి భక్తుల వస్తువులను వాటాలేసుకున్న వైనం - నిర్ధారించిన విజిలెన్స్‌ వింగ్‌

TTD Devotees Lost Belongings Scam
TTD Devotees Lost Belongings Scam (ETV)
TTD Devotees Lost Belongings Scam: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశ్వాసం, భక్తి, ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతీక. ప్రతి రోజు వేలాది మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు వస్తారు. ఈ క్రమంలో వారు అనుకోకుండా నగదు, ఆభరణాలు, మొబైల్‌ ఫోన్లు, ఛార్జర్లు వంటి వస్తువులు పోగొట్టుకోవడం సహజం. భక్తులు కోల్పోయిన వస్తువులను భద్రపరచి తిరిగి ఇవ్వడం కోసం కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ ఏర్పాటైంది. కానీ తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన విజిలెన్స్‌ వింగ్‌ నివేదిక, ఈ పవిత్రమైన వ్యవస్థనే అవినీతి మచ్చతో కళంకితం చేసింది.

ఎలా ఉండాల్సింది?: భక్తులు కోల్పోయిన వస్తువులు సేకరించి రిజిస్టర్‌లో నమోదు చేయాలి. యజమానులు రాకపోతే, ఆ వస్తువులను స్వామివారి హుండీలో వేయాలి. ఇదే నియమం. కానీ వాస్తవంలో, ఈ పద్ధతిని పూర్తిగా విస్మరించి, “మీకింత–మాకింత” అన్నట్లు సిబ్బంది వస్తువులను పంచుకున్నట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది.

విజిలెన్స్‌ విచారణ ఏమి తేల్చింది?: 2023లో వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఈ అవకతవకలు చోటు చేసుకున్నాయని విజిలెన్స్‌ వింగ్‌ నిర్ధారించింది. కమాండ్‌ కంట్రోల్‌లో అప్పటి ఇన్‌ఛార్జ్‌ విజిలెన్స్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ శివశంకర్‌ పర్యవేక్షణలోనే ఈ వ్యవహారం జరిగిందని సాక్ష్యాలతో తేలింది.

సిబ్బంది, పీఎస్‌జీలు, హెచ్‌జీలు, వెండార్స్‌, ఏడబ్ల్యూపీవోలు కలిసి భక్తులు కోల్పోయిన వస్తువులను పంచుకున్నారని నివేదిక స్పష్టంగా పేర్కొంది. మొబైల్‌ ఫోన్లు, బ్లూటూత్‌ పరికరాలు, నగదు, బంగారు ఆభరణాలు, వాచీలు, ఛార్జర్లు ఏదీ మినహాయింపు లేకుండా వాటాలు వేసుకున్నారు. కొంతమంది సిబ్బందికి ఒక్కో మొబైల్‌ ఫోన్‌ చొప్పున పంచి పెట్టినట్లు కూడా దర్యాప్తులో తేలింది.

రికార్డులు మాయం: ఇక్కడ మరో విషయం ఏమిటంటే, ఎలాంటి రికార్డులు లేదా రిజిస్టర్‌లు కూడా నిర్వహించలేదు. ఎవరి వస్తువులు పోయాయి? ఎన్ని సేకరించారు? ఎవరికి తిరిగి ఇచ్చారు? అన్న దానికి ఎక్కడా ఆధారాలు లేవు. ఇది క్రమబద్ధమైన దోపిడీ అని విజిలెన్స్‌ వింగ్‌ స్పష్టంగా పేర్కొంది. విచారణలో పాల్గొన్న కొందరు సిబ్బంది కూడా ఈ దుర్వినియోగాన్ని అంగీకరించారని సమాచారం.

చర్యలు ఏవి?: విజిలెన్స్‌ నివేదికలో స్పష్టమైన ఆధారాలు బయటపడినా, ఇన్‌ఛార్జ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ శివశంకర్‌పై ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోలేదు. బదులుగా ఆయనను మాతృశాఖకు బదిలీ చేశారు. దీంతో టీటీడీ ఉన్నతాధికారుల హస్తం ఉందా అన్న అనుమానాలు మరింత బలపడ్డాయి. ప్రజల్లో, భక్తుల్లో అనేక సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి.

టీటీడీ ప్రతిష్ఠను మంటగలిపారు: టీటీడీ లక్షలాది మంది భక్తుల విశ్వాసానికి, ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతీక. ఇలాంటి అవినీతి, నిర్వాకం చోటు చేసుకోవడం వల్ల భక్తుల నమ్మకం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. స్వామివారి పుణ్యక్షేత్రంలో భక్తులు కోల్పోయిన వస్తువులు కూడా భద్రంగా ఉండకపోతే ఎలా అన్నది ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్న.

ఈ ఘటన భక్తుల్లో, ప్రజల్లో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురి చేసే అవకాశం ఉంది. సంబంధిత సిబ్బందిపై కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని, అవసరమైతే క్రిమినల్‌ కేసులు కూడా నమోదు చేయాలని పలువురు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా ఉండేందుకు డిజిటల్‌ రికార్డులు, సీసీ కెమెరా పర్యవేక్షణ, స్వతంత్ర ఆడిట్‌ వ్యవస్థలు తప్పనిసరి చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

టీటీడీ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌లో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ అవినీతి భక్తుల విశ్వాసానికి పెద్ద దెబ్బ. విజిలెన్స్‌ నివేదిక స్పష్టమైన ఆధారాలు అందించిన నేపథ్యంలో, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం అత్యవసరం. ఆలయ ప్రతిష్ఠను నిలబెట్టుకోవడమే కాదు, భక్తుల విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడం కూడా టీటీడీ ప్రధాన కర్తవ్యమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

శ్రీవారి స్వచ్ఛంద సేవల్లో మార్పులు - కొత్తగా గ్రూప్‌ సూపర్‌వైజర్లు, ప్రొఫెషనల్స్

టీటీడీ వెబ్‌సైట్‌లో మార్పులు - శ్రీవారి సేవకుల శిక్షణకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

