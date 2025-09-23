ETV Bharat / state

మొదటిసారి 'తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు' ఎవరు నిర్వహించారు - ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే!

టీటీడీ ప్రధాన అర్చకులు వేణుగోపాల దీక్షితులతో ముఖాముఖి - శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు రంగం సిద్ధం - వేంకటాధీశుని దర్శనానికి భారీగా తరలిరానున్న భక్తులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 1:50 PM IST

TTD Chief Priest Venugopal Dikshitulu on Brahmotsavam: అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడిగా కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా భక్తుల నీరాజనాలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు సమయం ఆసన్నమైంది. బుధవారం నుంచి అక్టోబర్‍ 2 వరకు 9 రోజులపాటు స్వామివారికి అత్యంత వైభవంగా వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల వేళ వేంకటాధీశుని కనులారా దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరానున్నారు.

అసలు కోనేటి రాయుని బ్రహ్మోత్సవాలకు ఇంతటి విశిష్టత ఎందుకు? గరుడ వాహనంపై కొలువైన వేంకటేశుని దర్శించుకోవటంలో దక్కే పుణ్యఫలం ఏమిటి? బ్రహ్మోత్సవ వేళ స్వామి వారికి ఏయే నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు అనే దాని గురించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ప్రధాన అర్చకులు వేణుగోపాల దీక్షితులు పలు విషయాలు తెలిపారు.

మొదటిసారి 'తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు' ఎవరు నిర్వహించారు - ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే! (ETV)

అందుకే బ్రహ్మోత్సవాలు అని పేరు: కలియుగ ప్రత్యక్ష వైకుంఠంగా ఉన్న తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీ మహా విష్ణువు వైకుంఠం నుంచి వచ్చి భూ లోకంలోని తిరుమలలో ఆవిర్భవించారని అర్చకులు వేణుగోపాల దీక్షితులు తెలిపారు. ''ఇక్కడ ఆవిర్భవించిన స్వామి వారికి మొట్ట మొదటి సారిగా బ్రహ్మోత్సవాలను బహ్మ దేవుల వారే వేంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించారు కాబట్టి బ్రహ్మోత్సవాలు అని పేరు వచ్చింది. ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో అత్యంత శోభాయమానంగా టీటీడీ క్షేత్రమంతా వివిధ అలాంకారాలతోటి కలియుగ వైకుంఠంగా అలంకరించడం జరుగుతుంది.

ఈ బ్రహ్మోత్సవాల వేళ ముందురోజు వచ్చే శుక్రవారం నాడు స్వామివారికి విశేషమైన వజ్రాలంకరణ, వజ్ర కిరీటము, వజ్రాల కర్ణపత్రము, వజ్రాల శంఖు చక్రాలు, వజ్రాల భుజుకీర్తులు, వజ్రాల నాగా భరణము, వజ్రాల సూర్యకఠారి, పీతాంబరము, కటిహస్తము, వరద హస్తమము, లాంటి వజ్రాభరణాలతో అలంకరించబడి ఉంటాయి. సాక్షాత్తు అష్టదిక్పాలకులు, బ్రహ్మ దేవుడు వీరందరూ తిరుమలలో కొలువై ఉండి స్వామివారి ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అలానే దేవతా మూర్తులంతా తిరుమలలో వేంచేసి ఉంటారు.'' ఈ బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా తిరుమలలో 9 రోజుల పాటు వైభవంగా సుమారు 13 వాహనాలలో స్వామివారు విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారని అర్చకులు వేణుగోపాల దీక్షితులు వివరించారు.

9 రోజుల పాటు 13 వాహనాలలో స్వామివారు:

  • మొట్టమొదట ద్వజారోహణ కార్యక్రమంతో ప్రారంభం. అదే రోజు రాత్రి మొట్టమొదటి వాహనంగా పెదశేష వాహన సేవ
  • 2వ రోజు ఉదయం చిన శేషవాహనం, రాత్రి హంస వాహనం,
  • 3వ రోజు ఉదయం సింహ వాహనం, రాత్రి ముత్యపందిరి వాహనం
  • 4వ రోజు ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనం, రాత్రి సర్వభూపాల వాహనం
  • 5వ రోజు ఉదయం మోహినీ అవతారం, రాత్రి స్వర్ణపు గరుడ వాహనం (తరచూ జరిగే దానికంటే భిన్నంగా గరుడ సేవ)
  • 6వ రోజు ఉదయం హనుమంత వాహన సేవ, రాత్రి గజవాహన సేవ
  • 7వ రోజు ఉదయం సూర్యప్రభ, రాత్రి చంద్రప్రభ
  • 8వ రోజు ఉదయం మహారథోత్సవం, రాత్రి అశ్వవాహన సేవ
  • 9వ రోజు చక్రస్నాన మహోత్సవం

