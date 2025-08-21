TTD Chairman Files Defamation Suit On Sakshi : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంపై అసత్య ప్రచారం చేసిన సాక్షి మీడియాపై పరువు నష్టం దావా వేసినట్లుగా టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు వివరించారు. రూ.10 కోట్ల నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించాలంటూ లీగల్ నోటీసును పంపినట్లుగా వెల్లడించారు. సాక్షి మీడియా తక్షణమే టీటీడీకి బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. సాక్షి ద్వారా అసత్యాలను ప్రచారం చేస్తున్న జగన్, భారతీరెడ్డిలు తిరుమలకు వచ్చి స్వామివారి ప్రసాదం స్వీకరించి మాట్లాడాలని బీఆర్ నాయుడు సవాల్ విసిరారు. హైదరాబాద్లో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
1,2 గంటల్లోనే శ్రీవారి దర్శనం : భవిష్యత్తులో 1, 2 గంటల్లోనే భక్తులు శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకునేలా ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ) ఆధారిత వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టామని బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. భక్తుల ఇబ్బందులు తగ్గించేందుకు వీఐపీల దర్శనం ఉదయం 8 గంటల నుంచి 8.30లోపు ముగిసేలా టైమింగ్స్ను మార్చినట్లుగా చెప్పారు. శ్రీవాణి దర్శనం కూడా సత్వరమే పూర్తయ్యేలా సర్దుబాటు చేస్తున్నామన్నారు. టీటీడీలో పనిచేస్తున్న అన్యమత సిబ్బందిని వేరే విభాగాలకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లు, కొంతమందికి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ (వీఆర్ఎస్) ఇచ్చినట్లుగా టీటీడీ ఛైర్మన్ వివరించారు. అన్యమత ప్రచారాల్లో పాల్గొంటే సిబ్బందిపై చట్టపంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
భూమన చేయని అక్రమం లేదు : జగన్ పాలనలో తిరుమల ప్రవిత్రతను దెబ్బతీసిన వారే ఇప్పుడు తనపై అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని బీఆర్ నాయుడు మండిపడ్డారు. టీటీడీ ఛైర్మన్గా భూమన కరుణాకరరెడ్డి చేయని అక్రమం లేదని ఆరోపించారు. ఆయన మూలంగానే తిరుమల ఖజానాకు భారీ నష్టం వాటిల్లిందన్నారు. వైకాపా పాలనలో ఆ పార్టీ నేతలు హోటళ్ల కేటాయింపులో మాఫియాలా వ్యవహరించారని బీఆర్ నాయుడు వివరించారు. 12 మంది వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులకు తిరుమలలో హోటళ్లు ఇచ్చారన్నారు. ఇప్పుడు ఈ-టెండర్ల ద్వారా పారదర్శకంగా కేటాయింపులు జరుగుతున్నాయని ఆయన వివరించారు. కరుణాకరరెడ్డి పనికట్టుకొని తిరుమలపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని టీటీడీ ఛైర్మన్ మండిపడ్డారు. సుబ్బారెడ్డి, కరుణాకరరెడ్డి ఎవరెవరికి ఎన్ని టికెట్లు ఇచ్చారో తనకు తెలుసన్నారు. రోజా టూరిజం ముసుగులో టికెట్లు అమ్ముకున్నారని ఆరోపించారు.
"ఎంత నిస్వార్థంగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ కొంతమంది పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. జగన్మోహన్రెడ్డి, భారతీరెడ్డిలు ఏనాడైనా తిరుమల వచ్చి శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారా? స్వామివారి ప్రసాదం తిన్నారా? హిందూ ధర్మం అంటే వారికి పడదు. అందుకే దాడులు చేస్తున్నారు. మేం తప్పు చేస్తే చెప్పాలి కానీ, ఈవిధంగా నిందలు వేయడం సరికాదు. కావాలంటే నామీద దాడి చేయండి. కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అడ్డం పెట్టుకొని అసత్య ప్రచారం చేయొద్దు."- బీఆర్ నాయుడు, టీటీడీ ఛైర్మన్
తీరప్రాంతాల్లో మత మార్పిడులు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని, అలాంటి వాటిని సహించబోమని బీఆర్ నాయుడు వివరించారు. మతమార్పిళ్లను నివారించేందుకు కొత్త దేవాలయాలు నిర్మిస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు 320 ఆలయాలు నిర్మించగా, మరో 500 - 1000 ఆలయాలను నిర్మించాలని టార్గెట్గా పెట్టుకున్నామని ఆయన చెప్పారు.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం - అక్టోబర్ నెల కోటా టికెట్ల విడుదల తేదీలు ఇవే
శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - రాత్రి అన్న ప్రసాదంలోనూ ప్రత్యేక వడ్డింపు!