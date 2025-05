ETV Bharat / state

తిరుమల ఏడుకొండల భూములు ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కేటాయించకూడదని టీటీడీ నిర్ణయం - TTD BOARD MEETING

Published : May 7, 2025 at 5:06 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

TTD Board of Trustees meeting on lands in Tirumala: తిరుమల తిరుపతి దేవస్ధానం ధర్మకర్తల మండలి అత్యవసర సమావేశం జరిగింది. తిరుమల పవిత్రతను కాపాడేందుకు ఏడు కొండలకు ఆనుకొని ఉన్న భూములను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కేటాయించరాదని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు వెల్లడించినట్లు టీటీడీ ప్రకటన విడుదల చేసింది. తిరుమ‌ల‌లోని అన్నమ‌య్య భ‌వ‌నంలో ధ‌ర్మక‌ర్తల మండ‌లి స‌మావేశాన్ని బీఆర్ నాయుడు, ఈవో శ్యామలరావు, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, పలువురు పాలకమండలి సభ్యులతో నిర్వహించారు.

తిరుప‌తి రూర‌ల్ మండ‌లం పేరూరు గ్రామంలోని స‌ర్వే నెం. 604లో ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం అథారిటీ (ఏపీటీఏ)కు చెందిన 24.68 ఎక‌రాల భూమిని టీటీడీకి బ‌ద‌లాయించాలని గతంలో టీటీడీ బోర్డు నిర్ణయించింది. ఆ స్థలానికి బ‌దులుగా తిరుప‌తి అర్భన్ స‌ర్వే నెం.588-ఏ లో ఉన్న టీటీడీకి చెందిన 24.68 ఎక‌రాల స్థలాన్ని ఏపీటీఏ బదలాయింపునకు ఆమోదించారు.

తిరుప‌తి రూర‌ల్​లోని సర్వే నెం. 604లోని ఏపీటీఏకు చెందిన మరో 10.32 ఎక‌రాల స్థలాన్ని టీటీడీకి బ‌ద‌లాయించ‌డం, దానికి బ‌దులుగా తిరుపతి అర్బన్ లోని స‌ర్వే నెంబ‌ర్ 588-ఏలోని టీటీడీకి చెందిన 10.32 ఎక‌రాల స్థలాన్ని ఏపీటీఏకు కేటాయించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని టీటీడీ బోర్డు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఙప్తి చేయాలని నిర్ణయించారు.