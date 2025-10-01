విజయవాడ దుర్గమ్మకు టీటీడీ సారె - ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు
విజయవాడ కనకదుర్గమ్మకు తిరుమల దేవస్థానం తరఫున సారె అందజేసిన టీటీడీ సభ్యులు - ఆలయ మర్యాదలతో సభ్యులకు స్వాగతం పలికిన దేవదాయశాఖ కమిషనర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 7:54 PM IST
TTD Offer Saree to Vijayawada Kanaka Durga: ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీమహిషాసుర మర్దిని అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారికి టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు సుచిత్ర ఎల్లా, నన్నపనేని సదాశివరావు, టి. జానకి దేవి, ఎ. రంగశ్రీ పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ ఆదేశాల మేరకు టీటీడీ తరఫున అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించేందుకు వచ్చామని సుచిత్ర ఎల్లా తెలిపారు. అమ్మవారికి మహర్నవమి రోజున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని తెలిపారు. దుర్గమ్మ కృపా కటాక్షాలు రాష్ట్ర ప్రజలందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు.
అదే విధంగా నన్నపనేని సదాశివరావు మాట్లాడుతూ అమ్మవారి చల్లని చూపు రాష్ట్ర ప్రజలపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయని అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబుకు అమ్మవారు మరింత శక్తినిచ్చి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపేలా ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకున్నామని వివరించారు. సారెతో ఆలయానికి విచ్చేసిన టీటీడీ బృందానికి దుర్గగుడి అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు.
''టీటీడీ బోర్డు సభ్యులుగా ఇక్కడకు వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుని పట్టువస్త్రాలు సమర్పించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. అమ్మవారి కృపాకటాక్షాలు, చల్లని చూపు రాష్ట్ర ప్రజలందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపేలా సీఎం చంద్రబాబుకు అమ్మవారు శక్తిని ఇచ్చి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథం వైపు నడిపేలా చూడాలని కోరుకుంటున్నా.''- సుచిత్ర ఎల్ల, టీటీడీ బోర్డు సభ్యురాలు
మహిషాసురమర్దిని అలంకారంలో: ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. 10వ రోజున అమ్మవారు మహిషాసురమర్దిని అలంకారంలో భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు అమ్మవారిని 55 వేల మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీల రాకతో ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలు కిక్కిరిశాయి. కృష్ణా నదిలో 6 లక్షల క్యూసెక్కులకు మించి నీరు ఉండడంతో రేపటి ఆదిదంపతుల విహారం రద్దు చేశారు. ఉత్సవమూర్తులకు దుర్గాఘాట్ వద్దే పూజలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
సారె సమర్పించిన ఉత్సవాల సేవ కమిటీ: దసరా ఉత్సవాల్లో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తగిన సహాయక సహకారాలు అందించేందుకు అధికారులతో సమన్వయం కోసం నియమించిన ఉత్సవాల సేవ కమిటీ దుర్గమ్మకు సారె సమర్పించారు. ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ గాంధీ నేతృత్వంలో ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులుంతా అమ్మవారికి పట్టుచీర- చలివిడి, వడపప్పు, పండ్లు, గాజులు, పుష్పాలు, పసుపు, కుంకుమ ఇతర సుమంగళ ద్రవ్యాలను తీసుకొచ్చారు. సేవా కమిటీ సభ్యులు- సారె సామగ్రితో ప్రదర్శనగా అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. వీరికి ఆలయ ఈవో శీనానాయక్ సాదరంగా స్వాగతం పలికి- అమ్మవారి దర్శనం కల్పించి- వేద ఆశీర్వచనం అందించేలా చేశారు.
ఇంద్రకీలాద్రి శరన్నవరాత్రులు ఉత్సవాలు - 11 రోజులు 11 అవతారాల్లో దుర్గమ్మ దర్శనం!
'బీ దసరా 2025' యాప్లోనే మొత్తం - టెక్నాలజీతో భక్తులకు సౌకర్యాలు అన్నీ!