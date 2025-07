ETV Bharat / state

599 మంది వేద పండితులకు రూ.3 వేలు నిరుద్యోగ భృతి: మంత్రి ఆనం - TTD AND ENDOWMENT DEPT MEETING

TTD and Endowment Meeting : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో రాష్ట్రంలోని దేవాలయాల సమస్యల పరిష్కారానికి దేవాదాయ శాఖ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. టీటీడీ నుంచి కామన్ గుడ్ ఫండ్ నిధులు సేకరించి ప్రధాన ఆలయాల అభివృద్ధి, భక్తుల మౌలిక వసతుల కల్పించాలని ఆ శాఖ నిర్ణయించింది. మరోవైపు గుడుల ప్రక్షాళన తిరుమల నుంచే ప్రారంభం కావాలన్న సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఏపీలో పునర్ నిర్మాణంలో ఉన్న ఆలయాలకు టీటీడీ శ్రీవాణి ట్రస్టు నిధుల వినియోగించే అంశాన్ని పరిశీలించనున్నారు. ఈ మేరకు తిరుమలలో ఇవాళ జరిగిన టీటీడీ, దేవాదాయ శాఖ తొలి సమన్వయ సమావేశంలో పలు అంశాలపై చర్చించారు.

కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక మొదటి ఏడాదిలో హిందూ ధర్మపరిరక్షణ, ఆలయాలకు పూర్వ వైభవం అంశాలపై టీటీడీ, దేవాదాయ శాఖలతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఆ సమావేశంలో చర్చకు వచ్చిన అంశాల అధారంగా ఇరువురూ సంయుక్తంగా సమావేశం నిర్వహించి సమస్యల పరిష్కారానికి ఓ నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి సూచనలతో తిరుమల అన్నమయ్య భవనంలో టీటీడీ, దేవాదాయ శాఖ అధికారులు ఈరోజు తొలిసారి సమావేశమయ్యారు.

Anam on Non Hindu Employees in TTD : ఈ సమావేశంలో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్‌నాయుడు, ఈఓ శ్యామలరావుతో పాటు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై చర్చించారు. దాదాపు రెండు గంటలపైగా భేటీ సాగింది. ఈ క్రమంలో టీటీడీ, దేవాదాయ శాఖలో గడచిన ఏడాది కాలంలో తీసుకొన్న నిర్ణయాలు, హిందూధర్మపరిరక్షణ, ఆలయాల పవిత్రత పునరుద్ధరణకు చేపట్టిన అంశాలపై చర్చించారు.

ఎండోమెంట్‌ యాక్ట్‌ -9 మేరకు ఆలయాల ఆదాయంలో కొంత శాతం నిధులను దేవాదాయ శాఖకు కేటాయించే అంశపై సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. కామన్‌ గుడ్‌ ఫండ్‌ కింద తొమ్మిది శాతం నిధులను ఎండోమెంట్ డిపార్ట్​మెంట్​కు కేటాయించడంపై చర్చించారు. రాష్ట్రంలో గుర్తించిన 590 మంది నిరుద్యోగ అర్చకులకు మూడు వేల రూపాయల గౌరవవేతనం, శ్రీవాణి ట్రస్టు ద్వారా ఏపీలో పునర్ నిర్మాణంలో ఉన్న ఆలయాలకు రూ.147 కోట్ల నిధుల విడుదలలో జాప్యం తదితర అంశాలపై చర్చలు జరిపారు.