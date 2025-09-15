ETV Bharat / state

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - గరుడసేవ కోసం ప్రత్యేక టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల భద్రత ఏర్పాట్లపై టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి సమీక్ష సమావేశం - సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై చర్చ

TTD AEO VENKAIAH CHOWDARY
TTD AEO VENKAIAH CHOWDARY (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read
TTD AEO on Tirumala Brahmotsavam 2025: తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది భక్తులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే ఉత్సవాలు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 24 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు ఈ మహోత్సవాలు జరుగనున్నాయి. ఉత్సవాల సమయంలో లక్షలాది మంది భక్తులు తిరుమలకు వస్తారు. అందువల్ల టీటీడీ (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం) ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేపట్టింది.

భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష: టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, టీటీడీ విజిలెన్స్, తిరుపతి జిల్లా పోలీసు అధికారులతో అన్నమయ్య భవనంలో భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనుండటంతో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

భక్తుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు లేకుండా, ముఖ్యంగా వాహన సేవలు, మూల విరాట్ దర్శనం సాఫీగా జరిగేలా అధికారులను ఆదేశించారు. ఆలయ మాడ వీధుల గ్యాలరీల్లో రెండు లక్షల మందికి కూర్చునే సౌకర్యం ఉందని ఆయన తెలిపారు. గరుడసేవ వంటి ప్రధాన ఉత్సవాలకు టైమ్ మేనేజ్​మెంట్​ పద్ధతిలో ఏర్పాట్లు చేస్తామని చెప్పారు. భక్తుల రాకపోకలకు ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్టును బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించారు. రోజుకు 430 ఆర్టీసీ బస్సులు తిరుమల-తిరుపతి మార్గంలో నడుస్తాయి.

పోలీస్ బందోబస్తు: బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా 4,200 మంది పోలీసులు, 1,500 మంది విజిలెన్స్ సిబ్బంది భద్రతా పర్యవేక్షణ చేపడతారని టీటీడీ ఏఈవో తెలిపారు. ప్రతి గ్యాలరీని సీనియర్ అధికారితో పర్యవేక్షిస్తామన్నారు. సీసీ కెమెరాలు, కంట్రోల్ రూమ్‌ల ద్వారా నిరంతర నిఘా కొనసాగుతుందని వెల్లడించారు.

ఉత్సవాల షెడ్యూల్:

  • సెప్టెంబర్ 23: సాయంత్రం అంకురార్పణం జరగనుంది. ఇది ప్రధాన ఉత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టే కార్యక్రమం.
  • సెప్టెంబర్ 24: సాయంత్రం 5:43 నుంచి 6:15 మధ్య మీనలగ్నంలో ధ్వజారోహణం జరుగుతుంది. రాత్రి 9 గంటలకు పెద్ద శేష వాహన సేవ.
  • సెప్టెంబర్ 25: ఉదయం 8 గంటలకు చిన్న శేష వాహనం, మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు స్నపనం, రాత్రి 7 గంటలకు హంస వాహన సేవ.
  • సెప్టెంబర్ 26: ఉదయం 8 గంటలకు సింహ వాహనం, మధ్యాహ్నం 1 గంటకు స్నపనం, రాత్రి 7 గంటలకు ముత్యపు పందిరి వాహనం.
  • సెప్టెంబర్ 27: ఉదయం 8 గంటలకు కల్పవృక్ష వాహనం, మధ్యాహ్నం 1 గంటకు స్నపనం, రాత్రి 7 గంటలకు సర్వభూపాల వాహనం.
  • సెప్టెంబర్ 28: ఉదయం 8 గంటలకు మోహినీ అవతారం, సాయంత్రం 6:30 నుంచి రాత్రి వరకు గరుడ వాహనం.
  • సెప్టెంబర్ 29: ఉదయం 8 గంటలకు హనుమంత వాహనం, సాయంత్రం 4 గంటలకు స్వర్ణ రథం, రాత్రి 7 గంటలకు గజ వాహనం.
  • సెప్టెంబర్ 30: ఉదయం 8 గంటలకు సూర్యప్రభ వాహనం, రాత్రి 7 గంటలకు చంద్రప్రభ వాహనం.
  • అక్టోబర్ 1: ఉదయం 7 గంటలకు రథోత్సవం, రాత్రి 7 గంటలకు అశ్వ వాహనం.
  • అక్టోబర్ 2: ఉదయం 6 నుంచి 9 గంటల వరకు చక్రస్నానం, రాత్రి 8:30 నుంచి 10 గంటల వరకు ధ్వజారోహణం.

ప్రత్యేకతలు: బ్రహ్మోత్సవాల ముఖ్య ఆకర్షణ గరుడ సేవ. ఈ రోజు లక్షలాది మంది భక్తులు తిరుమల చేరుకుంటారు. ఈ కారణంగా భద్రతా బందోబస్తు మరింతంగా చేస్తున్నారు. స్వర్ణరథం, రథోత్సవం, చక్రస్నానం వంటి వాహన సేవలు కూడా భక్తులకు విశేషమైన అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. ఈ ఏడాది బ్రహ్మోత్సవాలకు భారీ ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో టీటీడీ ముందస్తుగానే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. భక్తులు సురక్షితంగా, ఇబ్బందులు లేకుండా స్వామివారి సేవలను వీక్షించేలా అధికారులు కృషి చేస్తున్నారు.

