'పొంతన లేని తీర్పు వెలువరించారు - రీవాల్యుయేషన్కు నిబంధనలు అనుమతించవు'
హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్లో టీజీపీఎస్సీ అప్పీలు - పిటిషనర్ల సందేహాలన్నీ నివృత్తి చేశాం - రీవాల్యుయేషన్కు నిబంధనలు అనుమతించవు
Published : September 18, 2025 at 8:14 AM IST
TGPSC Appeal to Division Bench on Group-1 Exam : గ్రూప్-1 పరీక్ష నిర్వహణ, ఫలితాలకు సంబంధించి సింగిల్ జడ్జి పొంతన లేని తీర్పు వెలువరించాలని హైకోర్టుకు టీజీపీఎస్సీ నివేదించింది. ఒకవైపు పునర్మూల్యాంకనం చేయాలని లేదా 8 నెలల్లో మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించాలని ఆదేశిస్తూ లేకపోతే పరీక్షను రద్దు చేస్తామంటూ పరస్పర విరుద్ధంగా తీర్పు ఇచ్చారని పేర్కొంది. అభ్యర్థుల సంఖ్య, మూల్యాంకనం, వేర్వేరు హాల్టికెట్లు, పరీక్ష కేంద్రాల కేటాయింపు సహా పిటిషనర్లు లేవనెత్తిన అన్ని సందేహాలను నివృత్తి చేశామని తెలిపింది. తమ వాదనలు, సమర్పించిన ఆధారాలను సింగిల్ జడ్జి పరిగణలోకి తీసుకోకుండా సుప్రీంకోర్టు తీర్పులకు భిన్నంగా చట్టవిరుద్ధమైన తీర్పు వెలువరించారని తెలిపింది. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన పలు తీర్పుల్లో పేర్కొన్న వక్రమైన తీర్పు పరిధిలోకి ఇది వస్తుందని పేర్కొంది.
రీవాల్యుయేషన్ నిర్వహించాలంటూ సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన ఆదేశం టీజీపీఎస్సీ నిబంధన 3(9)(డి)కి విరుద్ధమంది. ఆధారాల్లేని ఆరోపణల నేపథ్యంలో పరీక్షను తిరిగి నిర్వహించడం చెల్లదని, పిటిషన్ను కొట్టివేయాలని కోరింది. గ్రూప్-1 మెయిన్స్ జవాబు పత్రాలను పునర్ మూల్యాంకనం చేయాలని లేదా 8 నెలల్లో మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించాలంటూ సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ టీజీపీఎస్సీ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్లో బుధవారం అప్పీలు దాఖలు చేసింది. బాధితులను (ఎంపికైన వారిని) ప్రతివాదులుగా చేర్చకుండా దాఖలు చేసిన పిటిషన్లు విచారణార్హం కాదని గుర్తించడంలో సింగిల్ జడ్జి విఫలమయ్యారంది. ఈ తీర్పును రద్దు చేయాలని కోరింది. అప్పీలులో 222 మందిని ప్రతివాదులుగా పేర్కొంది.
టీజీపీఎస్సీ చేసిన అప్పీలులోని ప్రధాన అంశాలు ఇవే :
- మెయిన్స్కు హాజరైన అభ్యర్థుల సంఖ్యలో వ్యత్యాసం ఉందన్న ఆరోపణపై ఇచ్చిన వివరణను పరిగణనలోకి తీసుకోవడంలో సింగిల్ జడ్జి విఫలమయ్యారు. పరీక్ష ముగిసిన వెంటనే చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం తాత్కాలిక సంఖ్యను ప్రకటిస్తారు. బయోమెట్రిక్, జవాబు పత్రాలను స్కాన్ చేసిన తరువాత వాస్తవ వివరాలు తెలుస్తాయి. పరీక్షకు గైర్హాజరైన వారి వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని చీఫ్ సూపరింటెండెంట్లు ఇచ్చిన వివరాలకు బయోమెట్రిక్, జవాబు పత్రాల స్కాన్ తరువాత వచ్చిన సంఖ్యకు తేడా 17 మాత్రమే. దీనివల్ల కోర్టును ఆశ్రయించిన అభ్యర్థులకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లలేదు.
- ఫోర్జరీ పత్రం ద్వారా బి.పూజితా రెడ్డి మార్కులు తగ్గాయన్న ఆరోపణలను పరిగణనలోకి తీసుకోరాదు. గతంలో ఇలాంటి ఆరోపణపై దాఖలైన పిటిషన్ను ఇదే కోర్టు కొట్టివేసింది.
- పూజితా రెడ్డిని ప్రతివాదిగా చేర్చాలని సింగిల్జడ్జి ఆదేశించినా పిటిషనర్లు పట్టించుకోలేదు. మార్కులపై అభ్యంతరం లేదంటూ ఆమె ఇచ్చిన అఫిడవిట్నూ, ఆమెపై ఉన్న కేసునూ పట్టించుకోలేదు. ఫోర్జరీ మార్కుల జాబితా ద్వారా కోర్టును వారు తప్పుదోవ పట్టించారు.
- ప్రిలిమ్స్కు, మెయిన్స్కు వేర్వేరు హాల్టికెట్ల జారీపై కమిషన్ ఇచ్చిన వివరణను పట్టించుకోలేదు. రాజ్యాంగ సంస్థ అయిన కమిషన్ నియామకాల నిమిత్తం నిర్వహించే పరీక్షల్లో స్వీయ పద్ధతులను అనుసరించవచ్చు.
- నోటిఫికేషన్లో ప్రిలిమ్స్కు, మెయిన్స్కు ఒకే హాల్టికెట్ ఉంటుందని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. అందువల్ల వేర్వేరు హాల్టికెట్లు కేటాయించడం నోటిఫికేషన్కు విరుద్ధమంటూ తప్పుబట్టడం సరికాదు. యూపీఎస్సీ విధానాన్ని అనుసరించకపోవడాన్ని సింగిల్ జడ్జి తప్పుబట్టారు. అలా అనుసరించాలని ఎలాంటి చట్టమూ లేదు. పరీక్షకు వారం రోజుల ముందే హాల్టికెట్ల వివరాలను వెల్లడించినా, పరీక్షలు ముగిశాక ప్రతివాదులు అభ్యంతరాలు లేవనెత్తారు. ఈ కారణంతో పిటిషన్ను కొట్టివేయాల్సి ఉండగా, కమిషన్ వాదనను న్యాయమూర్తి తిరస్కరించారు.
- అధికారులు పంపిన వివరాల ప్రకారం, మొదట 45 కేంద్రాలుగా నిర్ణయించినప్పటికీ ఒక కేంద్రం ఎత్తు ఎక్కువగా ఉండటంతో 87 మంది దివ్యాంగుల సౌలభ్యం కోసం సర్దుబాటు చేయడంతో మరో కేంద్రం పెరిగింది.
- కోఠి మహిళా కళాశాలలో కేవలం మహిళా అభ్యర్థులనే కేటాయించడంపై ఆరోపణ సరికాదు. పురుషులకు ప్రత్యేక మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం లేదన్న కాలేజీ యాజమాన్యం సూచనల ప్రకారమే కేటాయింపు జరిగింది.
- ఈ పరీక్ష కేంద్రానికి సంబంధించిన అభ్యర్థుల జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనంలో మూల్యాంకనదారులు ఉదారంగా వ్యవహరించారని, మొదటి 500 మందిలో 14.8 శాతం మంది ఈ కేంద్రానికి చెందిన వారు ఉన్నారన్న ఆరోపణకు ఆధారాలు లేవు. రెండు కేంద్రాల్లోని ఫలితాలు కూడా మిగిలిన కేంద్రాలతో సమానంగానే వచ్చాయి. 18, 19 సెంటర్లలో 5.41% 4.12% వచ్చాయి. 6 కేంద్రాల్లో 5 కంటే ఎక్కువ శాతం ఫలితాలు వచ్చాయి. ఫలితాల గణాంకాలను కోర్టు తప్పుగా పరిగణనలోకి తీసుకుంది.
- మూల్యాంకనంలో మోడరేషన్ విధానాన్ని అనుసరించలేదని సింగిల్ జడ్జి తప్పుబట్టారు. మూల్యాంకనాన్ని చీఫ్ ఎగ్జామినర్ పర్యవేక్షించారు. కొన్నింటిని స్వయంగా మూల్యాంకనం చేసి తేడాలుంటే మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. స్వతంత్ర మూల్యాంకనదారులతో రెండుసార్లు మూల్యాంకనం చేయించాం. అవసరమైనచోట మూడోసారీ చేపట్టాం. అవసరమైతేనే మోడరేషన్ విధానాన్ని అనుసరించాల్సి ఉంటుందని, ఇక్కడ ఆ అవసరం రాలేదని చెప్పినా సింగిల్ జడ్జి పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు.
- కార్పొరేట్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి 10 నుంచి 12 గంటలు చదివినా సింగిల్ డిజిట్ మార్కులు వచ్చాయన్న అభ్యర్థి నైపుణ్యం ఆధారంగా పరీక్ష నిర్వహణను ప్రశ్నించడం సరికాదు.
- జవాబుల ‘కీ’కి సంబంధించి కమిషన్ విరుద్ధమైన వైఖరి అనుసరించిందని జడ్జి పేర్కొన్నప్పటికీ అభ్యర్థులెవరూ ‘కీ’ని కోరలేదు. జవాబులకు సంబంధించి సరైన వివరణ లేదనడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు.
- ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు హాజరైన సందర్భాల్లో పలువురికి ఒకే రకమైన మార్కులు రావడం సహజమే. పక్కపక్కనే ఉన్న అభ్యర్థులకు ఒకే రకమైన మార్కులు వచ్చినప్పటికీ వేర్వేరు పేపర్లలో మార్కుల్లో తేడా ఉంటుంది. 719 మంది ఒకే రకమైన మార్కులు సాధించారన్న కారణానికి కమిషన్ ఇచ్చిన గణాంకాలను, వివరణను సింగిల్ జడ్జి పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు.
- ఇంగ్లిష్లో అర్హత సాధించనివారి జవాబు పత్రాలను మూల్యాంకనం చేయడం ద్వారా కమిషన్ తన నిబంధనలనే ఉల్లంఘించిందని జడ్జి పేర్కొన్నారు. ఇంగ్లిష్ జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం తొలుత చేస్తామని నోటిఫికేషన్లో పేర్కొనలేదు. అన్ని జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం ఒకేసారి జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు ఇంగ్లిష్ కంటే ముందు మిగతావి జరగవచ్చు.
- మూడు భాషల్లో నిపుణులైనవారు మూల్యాంకనం నిర్వహించగా, ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా తెలుగు మాధ్యమంలో రాసిన వారికి అన్యాయం జరిగిందని జడ్జి తప్పుగా భావించారు.
