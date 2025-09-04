Electricity Complaint via Whatsapp chat : ప్రస్తుతం ఈ ఆధునిక యుగంలో టెక్నాలజీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ప్రజల జీవితాన్ని సులభతరం చేస్తోంది. ఈ మార్పునకు అనుగుణంగా తెలంగాణ నార్తర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (టీజీఎన్సీడీసీఎల్ సంస్థ) వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించడానికి కొత్త పద్ధతులను అనుసరిస్తోంది. పాత పద్ధతులకు ముగింపు చెప్పి, సాంకేతికత వినియోగించుకుంటూ విద్యుత్ సేవలను సులభంగా చేరుస్తోంది.
ఇప్పటికే టీజీఎన్సీడీసీఎల్ సంస్థ యాప్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు వారి కరెంట్ బిల్లులను చెల్లించడం, కొత్త దరఖాస్తులను స్వీకరించడం, విద్యుత్ సరఫరాకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు చేయడం ఇలా అనేక సేవలను మన చేతిలో ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా పూర్చి చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా దీని వల్ల వినియోగదారులకు సమయం ఆదా కావడంతో పాటు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం కూడా తగ్గింది.
ఈ టీజీఎన్సీడీసీఎల్ సంస్థ వారి సేవలను ఇక్కడితో ఆపకుండా మరో విన్నూత ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చింది. వినియోగదారులకు అత్యాధునిక సాంకేతిక పద్ధతిలో సేవలందించే క్రమంలో ఇప్పుడు వాట్సప్ చాట్ ద్వారా ఫిర్యాదులు స్వీకరించే సేవలను ప్రారంభించింది.
ఇలా ఫిర్యాదు చేయాలి :
- వినియోగదారులు వారి మొబైల్ వాట్సప్ ద్వారా 79016 28348 నెంబర్కు 'హాయ్' అని మెసేజ్ సెండ్ చేస్తే చాలు, వెల్కమ్ టు టీజీఎన్సీడీసీఎల్ కాల్ సెంటర్ అనే సందేశం వస్తుంది.
- మొదటగా ఆంగ్లం లేదా తెలుగు భాష ఆప్షన్ను సూచిస్తుంది.
- ఆ తర్వాత వాట్సప్లో ట్రాక్ కంప్లైంట్, రిజిస్టర్ కంప్లైంట్, చాట్ విత్ ఏజెంట్ అని ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.
- వినియోగదారులు తమ సర్వీస్ నెంబర్ను నమోదు చేయగానే, విద్యుత్తు సర్వీస్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. దాని తర్వాత ఓకే చేసిన ఫిర్యాదుకు సంబంధించిన విభాగాల మెనూ కనిపిస్తుంది.
- ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను వాట్సప్ ద్వారా ఎంచుకొని ఫిర్యాదు నమోదు చేయాలి. లేదంటే ఏజెంట్తో చాట్ చేసే సౌకర్యం ఉంటుంది.
- ఆ ఫిర్యాదు వెంటనే కంప్లైంట్ ఐడీ క్రియేట్ చేసి వినియోగదారుడికి సంక్షిప్త సందేశాన్ని పంపిస్తారు. తర్వాత ఆ ఫిర్యాదును సంబంధిత అధికారికి పంపిస్తారు.
వేగంగా పరిష్కారం : విద్యుత్కు సంబంధించిన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే వినియోగదారుడు తన ఐడీ ద్వారా సమస్య గురించి ఎప్పుడైనా తెలుసుకోవచ్చు. దీనిని పరిష్కరించిన తర్వాత ఐవీఆర్ఎస్ నుంచి మొబైల్ చేసి ధ్రువీకరించుకుంటారు. ఆ తర్వాత సమస్యపై ఫీడ్బ్యాక్ అడిగి తెలుసుకుంటారు. టీజీఎన్సీడీసీఎల్ అధికారిక www.tgnpdcl.com వెబ్సైట్లో కూడా వాట్సప్ ఐకాన్ను అందుబాటులో ఉంచారు. వినియోగదారులు ఈ ఐకాన్పై క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్గా చాట్ చేయొచ్చు. ఈ వాట్సప్ ఫిర్యాదులతో వినియోగదారుల సమస్యలను మరింత వేగంగా పరిష్కరించే వీలుంటుంది. అలాగే ఇప్పటికే ఉన్న 1912 టోల్ఫ్రీ వంటి సేవలు అదనంగా ఉండనే ఉన్నాయి.
వాట్సప్ ఐకాన్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయండి : ఈ అధునిక సేవలపై టీజీఎన్సీడీసీఎల్ జనగామ సర్కిల్ ఎస్ఈ తంగళ్లపల్లి వేణుమాధవ్ మాట్లాడుతూ కస్టమర్లకు మరింత నాణ్యమైన, అత్యాధునిక సాంకేతిక సేవలను అందించే నేపథ్యంలో వాట్సప్ ఫిర్యాదుల సేవలను ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. మరిన్ని కొత్త సదుపాయాలతో మరింత వేగవంతమైన, సరైన నాణ్యమైన సేవలను అందించడానికి అవకాశం ఉందని ఆయన చెప్పారు. సమస్యలను వినియోగదారులందరూ వాట్సప్ ఐకాన్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.
