వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవల అందిస్తున్న టీజీఎన్సీడీసీఎల్‌ సంస్థ - 'వాట్సప్‌ చాట్‌' ద్వారా ఫిర్యాదులు స్వీకరణ చేయాలని సూచిస్తున్న అధికారులు

Electricity Complaint via Whatsapp chat : ప్రస్తుతం ఈ ఆధునిక యుగంలో టెక్నాలజీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ప్రజల జీవితాన్ని సులభతరం చేస్తోంది. ఈ మార్పునకు అనుగుణంగా తెలంగాణ నార్తర్న్​ పవర్​ డిస్ట్రిబ్యూషన్​ కంపెనీ లిమిటెడ్​ (టీజీఎన్సీడీసీఎల్‌ సంస్థ) వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించడానికి కొత్త పద్ధతులను అనుసరిస్తోంది. పాత పద్ధతులకు ముగింపు చెప్పి, సాంకేతికత వినియోగించుకుంటూ విద్యుత్​ సేవలను సులభంగా చేరుస్తోంది.

ఇప్పటికే టీజీఎన్సీడీసీఎల్​ సంస్థ యాప్​ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు వారి కరెంట్​ బిల్లులను చెల్లించడం, కొత్త దరఖాస్తులను స్వీకరించడం, విద్యుత్​ సరఫరాకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు చేయడం ఇలా అనేక సేవలను మన చేతిలో ఉన్న స్మార్ట్​ఫోన్​ ద్వారా పూర్చి చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా దీని వల్ల వినియోగదారులకు సమయం ఆదా కావడంతో పాటు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం కూడా తగ్గింది.

ఈ టీజీఎన్సీడీసీఎల్​ సంస్థ వారి సేవలను ఇక్కడితో ఆపకుండా మరో విన్నూత ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చింది. వినియోగదారులకు అత్యాధునిక సాంకేతిక పద్ధతిలో సేవలందించే క్రమంలో ఇప్పుడు వాట్సప్​ చాట్​ ద్వారా ఫిర్యాదులు స్వీకరించే సేవలను ప్రారంభించింది.

ఇలా ఫిర్యాదు చేయాలి :

  • వినియోగదారులు వారి మొబైల్​ వాట్సప్​ ద్వారా 79016 28348 నెంబర్‌కు 'హాయ్​' అని మెసేజ్​ సెండ్​ చేస్తే చాలు, వెల్​కమ్​ టు టీజీఎన్సీడీసీఎల్​ కాల్​ సెంటర్​ అనే సందేశం వస్తుంది.
  • మొదటగా ఆంగ్లం లేదా తెలుగు భాష ఆప్షన్​ను సూచిస్తుంది.
  • ఆ తర్వాత వాట్సప్​లో ట్రాక్​ కంప్లైంట్​, రిజిస్టర్​ కంప్లైంట్​, చాట్​ విత్​ ఏజెంట్​ అని ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.
  • వినియోగదారులు తమ సర్వీస్​ నెంబర్​ను నమోదు చేయగానే, విద్యుత్తు సర్వీస్​ వివరాలు కనిపిస్తాయి. దాని తర్వాత ఓకే చేసిన ఫిర్యాదుకు సంబంధించిన విభాగాల మెనూ కనిపిస్తుంది.
  • ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను వాట్సప్​ ద్వారా ఎంచుకొని ఫిర్యాదు నమోదు చేయాలి. లేదంటే ఏజెంట్​తో చాట్ చేసే సౌకర్యం ఉంటుంది.
  • ఆ ఫిర్యాదు వెంటనే కంప్లైంట్​ ఐడీ క్రియేట్​ చేసి వినియోగదారుడికి సంక్షిప్త సందేశాన్ని పంపిస్తారు. తర్వాత ఆ ఫిర్యాదును సంబంధిత అధికారికి పంపిస్తారు.

వేగంగా పరిష్కారం : విద్యుత్​కు సంబంధించిన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే వినియోగదారుడు తన ఐడీ ద్వారా సమస్య గురించి ఎప్పుడైనా తెలుసుకోవచ్చు. దీనిని పరిష్కరించిన తర్వాత ఐవీఆర్​ఎస్​ నుంచి మొబైల్​ చేసి ధ్రువీకరించుకుంటారు. ఆ తర్వాత సమస్యపై ఫీడ్​బ్యాక్ అడిగి తెలుసుకుంటారు. టీజీఎన్సీడీసీఎల్​ అధికారిక www.tgnpdcl.com వెబ్​సైట్​లో కూడా వాట్సప్​ ఐకాన్​ను అందుబాటులో ఉంచారు. వినియోగదారులు ఈ ఐకాన్​పై క్లిక్​ చేసి డైరెక్ట్​గా చాట్​ చేయొచ్చు. ఈ వాట్సప్ ఫిర్యాదులతో వినియోగదారుల సమస్యలను మరింత వేగంగా పరిష్కరించే వీలుంటుంది. అలాగే ఇప్పటికే ఉన్న 1912 టోల్​ఫ్రీ వంటి సేవలు అదనంగా ఉండనే ఉన్నాయి.

వాట్సప్​ ఐకాన్​ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయండి : ఈ అధునిక సేవలపై టీజీఎన్సీడీసీఎల్​ జనగామ సర్కిల్​ ఎస్​ఈ తంగళ్లపల్లి వేణుమాధవ్​ మాట్లాడుతూ కస్టమర్లకు మరింత నాణ్యమైన, అత్యాధునిక సాంకేతిక సేవలను అందించే నేపథ్యంలో వాట్సప్​ ఫిర్యాదుల సేవలను ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. మరిన్ని కొత్త సదుపాయాలతో మరింత వేగవంతమైన, సరైన నాణ్యమైన సేవలను అందించడానికి అవకాశం ఉందని ఆయన చెప్పారు. సమస్యలను వినియోగదారులందరూ వాట్సప్​ ఐకాన్​ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

