ETV Bharat / state

20 నిమిషాల్లో ఎయిర్​పోర్ట్​కు - కోకాపేట ట్రంపెట్​ జంక్షన్​ గురించి తెలుసా? - TRUMPET JUNCTION IN HYD

రూ.80 కోట్ల ఔఆర్​ఆర్​ను అనుసంధానిస్తూ నిర్మాణం - ఎయిర్​పోర్ట్​ నుంచి ఓఆర్​ఆర్​ మీదుగా 20 నిమిషాల్లోనే నియోపోలీస్​కు - వాయిదా పడిన ట్రంపెట్​ జంక్షన్​ ప్రారంభోత్సవం

Kokapet Trumpet Junction in Hyderabad
Kokapet Trumpet Junction in Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 9:25 AM IST

3 Min Read

Kokapet Trumpet Junction in Hyderabad : ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డును అనుసంధానిస్తూ కోకాపేట నియోపొలిస్​ వద్ద ట్రంపెట్​ జంక్షన్​ను నిర్మించారు. సుమారు రూ.80 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ జంక్షన్​ను ఇవాళ ప్రారంభించాల్సి ఉన్నా, పరిపాలనా కారణాల వల్ల వాయిదా వేశారు. ఈ జంక్షన్​ అందుబాటులోకి రావడంతో నియోపోలీస్​ మీదుగా ఇటు పటాన్​చెరు వైపు అటు శంషాబాద్​ విమానాశ్రయం వైపు సులభంగా రాకపోకలను సాగించవచ్చు. వాయిదా పడిన ట్రంపెట్​ ప్రారంభోత్సవ తదుపరి తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని హెచ్​ఎండీఏ తెలిపింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,

ఇకపై ఎయిర్​పోర్ట్​కు 20 నిమిషాల్లోనే - కోకాపేట ట్రంపెట్​ జంక్షన్​ సిద్ధం (ETV)

స్థిరాస్థి రంగంలో ఆకాశమే హద్దుగా రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలంలోని కోకాపేట దూసుకుపోతోంది. నియోపొలిస్ లేఅవుట్ అభివృద్ధితో అక్కడి పరిసరాలు కొత్త కళను సంతరించుకున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో హై రైజ్‌ బిల్డింగ్‌లతో సరికొత్త హాట్‌స్పాట్‌గా తయారైంది. వచ్చే ఐదేళ్లలో అక్కడి జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హెచ్​ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో రూ.80 కోట్లతో ఓఆర్​ఆర్​ను అనుసంధానిస్తూ అత్యాధునిక శైలిలో ట్రంపెట్‌ జంక్షన్‌ను నిర్మించింది.

4 వరుసల్లో 1.27 కిలోమీటర్ల పొడువుతో నిర్మాణం : శంషాబాద్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ఓఆర్​ఆర్​ మీదుగా 20 నిమిషాల వ్యవధిలోనే వాహనదారులు కోకాపేట నియోపొలిస్ లేఅవుట్‌కు చేరుకునేలా తీర్చిదిద్దారు. 4 వరుసల్లో 1.27 కిలోమీటర్ల పొడవుతో నిర్మించిన ఈ ట్రంపెట్‌ జంక్షన్‌ కోకాపేట నియోపోలీస్‌తో పాటు ఔటర్‌పై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. కోకాపేటతోపాటు చుట్టుపక్కల నుంచి ఔటర్‌పైకి సులువుగా వెళ్లేలా దగ్గరి దారిలో ఈ ట్రంపెట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

నియోపొలిస్ లేఅవుట్‌కు అనుసంధానంగా లింక్‌ రోడ్లు :

  • ఈ మార్గంలో ఇటు పటాన్‌చెరు వైపు అటు శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వైపు సులభంగా రాకపోకలు సాగించవచ్చు.
  • ట్రంపెట్‌ నుంచి ఔటర్ పైకి వెళ్లాలన్నా, ఔటర్ నుంచి ట్రంపెట్‌ మీదుగా నియోపొలిస్‌లోకి రావాలన్నా వాహనదారులు ప్రవేశ రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • ఇందుకోసం టోల్‌ బూత్‌ ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే కోకాపేట నియోపోలీస్‌ లేఅవుట్‌కు అనుసంధానంగా లింక్‌ రోడ్లను కూడా అభివృద్ధి చేశారు.
  • నగరంలోని మెహిదీపట్నం, నార్సింగి మీదుగా శంకర్‌పల్లి వైపు ఉన్న ప్రధాన రహదారిని కలుపుతూ నియోపొలిస్‌లో రెండు లింక్‌ రోడ్లను 100 అడుగుల విస్తీర్ణంతో అభివృద్ధి చేశారు.
  • ట్రంపెట్‌ జంక్షన్‌ అందుబాటులోకి రావడంతో కోకాపేట వైపు రాకపోకలు మరింత సులభం కానున్నాయి.

లేఅవుట్​ నుంచి డైరెక్ట్​గా ఔటర్​పైకే : కోకాపేటలో హెచ్‌ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి చేసిన నియోపొలిస్‌ లేఅవుట్‌కు ఓఆర్‌ఆర్‌తో అనుసంధానమయ్యే రహదారి(ట్రంపెట్‌) సిద్ధమైంది. బుధవారం సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.ఈ లేఅవుట్‌ నుంచి నేరుగా ఔటర్‌పైకి రాకపోకలు సాగించవచ్చు. నియోపొలిస్‌ నుంచి 20 నిమిషాల్లోనే విమానాశ్రయానికి చేరుకునే వీలు ఏర్పడింది.

  • నియోపొలిస్‌ లేఅవుట్‌ విస్తీర్ణం 500 ఎకరాలకు పైగా
  • లేఅవుట్‌ అభివృద్ధికి ఖర్చు రూ.450 కోట్లు
  • ట్రంపెట్‌ జంక్షన్‌ నిర్మాణ వ్యయం: రూ.65 కోట్లు
  • ప్రధాన ట్రంపెట్‌ పొడవు నాలుగు వరుసలు, 600 మీటర్లు
  • ఔటర్, సర్వీస్‌ రోడ్లు కలిపితే 1.3 కిలోమీటర్లు

నియోపొలిస్​ లేఅవుట్​లో నిర్మాణాలు పూర్తి : రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలం కోకాపేటలో హెచ్​ఎండీఏ అభివృద్ధి చేసిన నియోపొలిస్​ లేఅవుట్​లో నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయి. ఈ ప్రాంతాన్ని పక్కనే ఉన్న ఓఆర్​ఆర్​కు అనుసంధానం చేస్తూ ట్రంపెట్​ జంక్షన్ నిర్మించారు. దీని ద్వారా శంషాబాద్​ విమానాశ్రయం నుంచి ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు మీదుగా 20 నిమిషాల్లోనే నియోపొలిస్​ లేఅవుట్​కు చేరుకునేలా 4 వరుసల్లో 1.27 కి.మీ పొడవుతో నిర్మాణం చేశారు.

కోకాపేట నియోపొలిస్‌కు ఔటర్‌ రింగ్​ రోడ్డుతో కనెక్టివిటీ - ఈ నెలలోనే ప్రారంభం!

గచ్చిబౌలి జంక్షన్​లో ఇక రయ్​ రయ్​ - వావ్​ అనిపించేలా ఫ్లై ఓవర్​ డ్రోన్​ విజువల్స్​

Kokapet Trumpet Junction in Hyderabad : ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డును అనుసంధానిస్తూ కోకాపేట నియోపొలిస్​ వద్ద ట్రంపెట్​ జంక్షన్​ను నిర్మించారు. సుమారు రూ.80 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ జంక్షన్​ను ఇవాళ ప్రారంభించాల్సి ఉన్నా, పరిపాలనా కారణాల వల్ల వాయిదా వేశారు. ఈ జంక్షన్​ అందుబాటులోకి రావడంతో నియోపోలీస్​ మీదుగా ఇటు పటాన్​చెరు వైపు అటు శంషాబాద్​ విమానాశ్రయం వైపు సులభంగా రాకపోకలను సాగించవచ్చు. వాయిదా పడిన ట్రంపెట్​ ప్రారంభోత్సవ తదుపరి తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని హెచ్​ఎండీఏ తెలిపింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,

ఇకపై ఎయిర్​పోర్ట్​కు 20 నిమిషాల్లోనే - కోకాపేట ట్రంపెట్​ జంక్షన్​ సిద్ధం (ETV)

స్థిరాస్థి రంగంలో ఆకాశమే హద్దుగా రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలంలోని కోకాపేట దూసుకుపోతోంది. నియోపొలిస్ లేఅవుట్ అభివృద్ధితో అక్కడి పరిసరాలు కొత్త కళను సంతరించుకున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో హై రైజ్‌ బిల్డింగ్‌లతో సరికొత్త హాట్‌స్పాట్‌గా తయారైంది. వచ్చే ఐదేళ్లలో అక్కడి జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హెచ్​ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో రూ.80 కోట్లతో ఓఆర్​ఆర్​ను అనుసంధానిస్తూ అత్యాధునిక శైలిలో ట్రంపెట్‌ జంక్షన్‌ను నిర్మించింది.

4 వరుసల్లో 1.27 కిలోమీటర్ల పొడువుతో నిర్మాణం : శంషాబాద్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ఓఆర్​ఆర్​ మీదుగా 20 నిమిషాల వ్యవధిలోనే వాహనదారులు కోకాపేట నియోపొలిస్ లేఅవుట్‌కు చేరుకునేలా తీర్చిదిద్దారు. 4 వరుసల్లో 1.27 కిలోమీటర్ల పొడవుతో నిర్మించిన ఈ ట్రంపెట్‌ జంక్షన్‌ కోకాపేట నియోపోలీస్‌తో పాటు ఔటర్‌పై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. కోకాపేటతోపాటు చుట్టుపక్కల నుంచి ఔటర్‌పైకి సులువుగా వెళ్లేలా దగ్గరి దారిలో ఈ ట్రంపెట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

నియోపొలిస్ లేఅవుట్‌కు అనుసంధానంగా లింక్‌ రోడ్లు :

  • ఈ మార్గంలో ఇటు పటాన్‌చెరు వైపు అటు శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వైపు సులభంగా రాకపోకలు సాగించవచ్చు.
  • ట్రంపెట్‌ నుంచి ఔటర్ పైకి వెళ్లాలన్నా, ఔటర్ నుంచి ట్రంపెట్‌ మీదుగా నియోపొలిస్‌లోకి రావాలన్నా వాహనదారులు ప్రవేశ రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • ఇందుకోసం టోల్‌ బూత్‌ ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే కోకాపేట నియోపోలీస్‌ లేఅవుట్‌కు అనుసంధానంగా లింక్‌ రోడ్లను కూడా అభివృద్ధి చేశారు.
  • నగరంలోని మెహిదీపట్నం, నార్సింగి మీదుగా శంకర్‌పల్లి వైపు ఉన్న ప్రధాన రహదారిని కలుపుతూ నియోపొలిస్‌లో రెండు లింక్‌ రోడ్లను 100 అడుగుల విస్తీర్ణంతో అభివృద్ధి చేశారు.
  • ట్రంపెట్‌ జంక్షన్‌ అందుబాటులోకి రావడంతో కోకాపేట వైపు రాకపోకలు మరింత సులభం కానున్నాయి.

లేఅవుట్​ నుంచి డైరెక్ట్​గా ఔటర్​పైకే : కోకాపేటలో హెచ్‌ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి చేసిన నియోపొలిస్‌ లేఅవుట్‌కు ఓఆర్‌ఆర్‌తో అనుసంధానమయ్యే రహదారి(ట్రంపెట్‌) సిద్ధమైంది. బుధవారం సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.ఈ లేఅవుట్‌ నుంచి నేరుగా ఔటర్‌పైకి రాకపోకలు సాగించవచ్చు. నియోపొలిస్‌ నుంచి 20 నిమిషాల్లోనే విమానాశ్రయానికి చేరుకునే వీలు ఏర్పడింది.

  • నియోపొలిస్‌ లేఅవుట్‌ విస్తీర్ణం 500 ఎకరాలకు పైగా
  • లేఅవుట్‌ అభివృద్ధికి ఖర్చు రూ.450 కోట్లు
  • ట్రంపెట్‌ జంక్షన్‌ నిర్మాణ వ్యయం: రూ.65 కోట్లు
  • ప్రధాన ట్రంపెట్‌ పొడవు నాలుగు వరుసలు, 600 మీటర్లు
  • ఔటర్, సర్వీస్‌ రోడ్లు కలిపితే 1.3 కిలోమీటర్లు

నియోపొలిస్​ లేఅవుట్​లో నిర్మాణాలు పూర్తి : రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలం కోకాపేటలో హెచ్​ఎండీఏ అభివృద్ధి చేసిన నియోపొలిస్​ లేఅవుట్​లో నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయి. ఈ ప్రాంతాన్ని పక్కనే ఉన్న ఓఆర్​ఆర్​కు అనుసంధానం చేస్తూ ట్రంపెట్​ జంక్షన్ నిర్మించారు. దీని ద్వారా శంషాబాద్​ విమానాశ్రయం నుంచి ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు మీదుగా 20 నిమిషాల్లోనే నియోపొలిస్​ లేఅవుట్​కు చేరుకునేలా 4 వరుసల్లో 1.27 కి.మీ పొడవుతో నిర్మాణం చేశారు.

కోకాపేట నియోపొలిస్‌కు ఔటర్‌ రింగ్​ రోడ్డుతో కనెక్టివిటీ - ఈ నెలలోనే ప్రారంభం!

గచ్చిబౌలి జంక్షన్​లో ఇక రయ్​ రయ్​ - వావ్​ అనిపించేలా ఫ్లై ఓవర్​ డ్రోన్​ విజువల్స్​

For All Latest Updates

TAGGED:

KOKAPET TRUMPET JUNCTIONNEOPOLIS TRUMPET JUNCTION IN HYDTRUMPET JUNCTIONట్రంపెట్‌ జంక్షన్‌TRUMPET JUNCTION IN HYD

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.