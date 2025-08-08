Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

లంచంగా రూ.5 కోట్లు డిమాండ్‌ - ఏసీబీకి చిక్కిన గిరిజన సంక్షేమశాఖ ఈఎన్‌సీ - TRIBAL WELFARE ENC CAUGHT TO ACB

విజయవాడలో ఏసీబీకి చిక్కిన గిరిజన సంక్షేమశాఖ ఈఎన్‌సీ శ్రీనివాస్‌ - రూ.35.50 కోట్ల బిల్లుకు రూ.5 కోట్ల లంచం డిమాండ్‌ చేసిన ఈఎన్‌సీ

Tribal Welfare ENC Caught to ACB
Tribal Welfare ENC Caught to ACB (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 3:04 PM IST

2 Min Read

TRIBAL WELFARE ENC CAUGHT TO ACB : ఈ నెలాఖరులో ఉద్యోగం బాధ్యతల నుంచి రిటైర్ కానున్న ఓ ఉన్నతాధికారి ఈలోపే అందినంతా దోచుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఏకంగా 5 కోట్ల రూపాయలను లంచంగా డిమాండ్‌ చేసి ఏసీబీ అధికారులకు చిక్కారు. గిరిజన సంక్షేమశాఖ ఇంజినీర్‌ ఇన్‌ చీఫ్‌ (ENC) సబ్బవరపు శ్రీనివాస్‌ విజయవాడలోని తన కార్యాలయంలో కాంట్రాక్టర్ నుంచి లంచం తీసుకుంటూ గురువారం పట్టుబడ్డారు. ఏసీబీ కేసుల్లో శ్రీనివాస్‌ ఇరుక్కోవడం ఇది మూడోసారి.

విజయవాడ గిరిజన భవన్‌కు సమీపంలోని ENC కార్యాలయంలో గుత్తేదారు నుంచి 25 లక్షల రూపాయల నగదు తీసుకుంటున్న సమయంలో ఏసీబీ అధికారులు ఎంతో చాకచక్కంగా పట్టుకున్నారు. మొత్తం 25 లక్షల రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేశారు. ఏసీబీ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌, జాయింట్‌ డైరెక్టరు పర్యవేక్షణలో విజయవాడ, శ్రీకాకుళం డీఎస్పీలు సుబ్బరావు, రమణమూర్తి నేతృత్వంలో సుమారు 10 మంది సిబ్బంది ENC కార్యాలయంలో తనిఖీలు జరిపారు.

లంచంగా రూ.5 కోట్లు డిమాండ్‌ - ఏసీబీకి చిక్కిన గిరిజన సంక్షేమశాఖ ఈఎన్‌సీ (ETV)

ఏసీబీ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విశాఖకు చెందిన సత్యసాయి కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ అధినేత చెరుకూరి కృష్ణంరాజు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఏకలవ్య మోడల్‌ రెసిడెన్షియల్‌ స్కూళ్ల నిర్మాణం, ఇతరత్రా పనులు చేశారు. ఏడు ఏకలవ్య మోడల్‌ రెసిడెన్షియల్‌ స్కూళ్ల నిర్మాణంతోపాటు ఇతర సివిల్‌ పనులకు కృష్ణంరాజు గుత్తేదారుగా పని చేశారు. వాటికి సంబంధించి 35 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయల వరకు బిల్లులు రావలసి ఉంది. ఈ విషయమై ఈఎన్‌సీ శ్రీనివాస్‌ను సంప్రదించగా తనకు రూ.5 కోట్లు ఇస్తేనే బిల్లులు మంజూరు చేస్తానన్నారు.

5 కోట్ల రూపాయలు లంచంగా ఇస్తేనే బిల్లు బకాయిలు చెల్లిస్తామంటూ ఈఎన్​సీ సబ్బవరపు శ్రీనివాస్‌ వివిధ రకాలుగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారంటూ గుత్తేదారు విజయవాడ ఏసీబీని ఆశ్రయించారు. చేసిన పనులకు సంబంధించి తాను బ్యాంకులకు అప్పులు, వడ్డీలు చెల్లించలేక చివరికి తన ఇంటిని కూడా జప్తు చేసే పరిస్థితుల్లో తాను రోడ్డుపై పడ్డానని, తనకు రావాల్సిన బిల్లుల కోసం వేదింపులకు గురి చేస్తున్నారంటూ తన గోడును ఏసీబీ వద్ద వెళ్లబోసుకున్నారు.

దీంతో విజయవాడ, శ్రీకాకుళం ఏసీబీ డీఎస్పీలు సుబ్బారావు, రమణమూర్తిల నేతృత్వంలో ఈఎన్​సీ శ్రీనివాస్​పై నిఘా పెట్టారు. ఉన్నతాధికారుల సూచనల మేరకు ఏసీబీ అధికారులు పక్కాగా వలపన్నారు. రూ. 25 లక్షల నగదు తీసుకుంటూ చిక్కినట్లు ఏసీబీ డీఎస్పీలు వెల్లడించారు. 25 లక్షల రూపాయల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

శ్రీనివాస్‌పై ఇది మూడో ఏసీబీ కేసు: విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన సబ్బవరపు శ్రీనివాస్‌ మూడేళ్లుగా గిరిజన సంక్షేమశాఖ ఈఎన్‌సీగా ఉన్నారు. సబ్బవరపు శ్రీనివాస్‌పై ఇది మూడో ఏసీబీ కేసు. గతంలో నగదు తీసుకుంటూ ఓసారి పట్టుబడ్డారు. అదే విధంగా ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసు సైతం నమోదైంది. ఈనెలాఖరున ఉద్యోగ విరమణ చేయనున్న తరుణంలో మూడోసారి ఏసీబీకి చిక్కారు.

"దేశంలో 5 కోట్లు లంచం డిమాండ్ చేసిన మొదటి వ్యక్తి ఈయనే అవుతాడు. 5 కోట్ల రూపాయలు అడిగేసరికి కాంట్రాక్టర్ బెంబేలెత్తిపోయారు. ఆయన చాలా అప్పులు చేశారు. వడ్డీలు కట్టలేక, ఇంటిని సైతం జప్తు చేశారు. ఈఎన్​సీపై ఇది మూడో కేసు". -బీవీఎస్‌ఎస్‌ రమణమూర్తి, ఏసీబీ శ్రీకాకుళం డీఎస్పీ

ఆళ్లగడ్డ డిప్యూటీ ఈఈ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు- భారీగా బంగారం స్వాధీనం

TRIBAL WELFARE ENC CAUGHT TO ACB : ఈ నెలాఖరులో ఉద్యోగం బాధ్యతల నుంచి రిటైర్ కానున్న ఓ ఉన్నతాధికారి ఈలోపే అందినంతా దోచుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఏకంగా 5 కోట్ల రూపాయలను లంచంగా డిమాండ్‌ చేసి ఏసీబీ అధికారులకు చిక్కారు. గిరిజన సంక్షేమశాఖ ఇంజినీర్‌ ఇన్‌ చీఫ్‌ (ENC) సబ్బవరపు శ్రీనివాస్‌ విజయవాడలోని తన కార్యాలయంలో కాంట్రాక్టర్ నుంచి లంచం తీసుకుంటూ గురువారం పట్టుబడ్డారు. ఏసీబీ కేసుల్లో శ్రీనివాస్‌ ఇరుక్కోవడం ఇది మూడోసారి.

విజయవాడ గిరిజన భవన్‌కు సమీపంలోని ENC కార్యాలయంలో గుత్తేదారు నుంచి 25 లక్షల రూపాయల నగదు తీసుకుంటున్న సమయంలో ఏసీబీ అధికారులు ఎంతో చాకచక్కంగా పట్టుకున్నారు. మొత్తం 25 లక్షల రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేశారు. ఏసీబీ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌, జాయింట్‌ డైరెక్టరు పర్యవేక్షణలో విజయవాడ, శ్రీకాకుళం డీఎస్పీలు సుబ్బరావు, రమణమూర్తి నేతృత్వంలో సుమారు 10 మంది సిబ్బంది ENC కార్యాలయంలో తనిఖీలు జరిపారు.

లంచంగా రూ.5 కోట్లు డిమాండ్‌ - ఏసీబీకి చిక్కిన గిరిజన సంక్షేమశాఖ ఈఎన్‌సీ (ETV)

ఏసీబీ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విశాఖకు చెందిన సత్యసాయి కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ అధినేత చెరుకూరి కృష్ణంరాజు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఏకలవ్య మోడల్‌ రెసిడెన్షియల్‌ స్కూళ్ల నిర్మాణం, ఇతరత్రా పనులు చేశారు. ఏడు ఏకలవ్య మోడల్‌ రెసిడెన్షియల్‌ స్కూళ్ల నిర్మాణంతోపాటు ఇతర సివిల్‌ పనులకు కృష్ణంరాజు గుత్తేదారుగా పని చేశారు. వాటికి సంబంధించి 35 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయల వరకు బిల్లులు రావలసి ఉంది. ఈ విషయమై ఈఎన్‌సీ శ్రీనివాస్‌ను సంప్రదించగా తనకు రూ.5 కోట్లు ఇస్తేనే బిల్లులు మంజూరు చేస్తానన్నారు.

5 కోట్ల రూపాయలు లంచంగా ఇస్తేనే బిల్లు బకాయిలు చెల్లిస్తామంటూ ఈఎన్​సీ సబ్బవరపు శ్రీనివాస్‌ వివిధ రకాలుగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారంటూ గుత్తేదారు విజయవాడ ఏసీబీని ఆశ్రయించారు. చేసిన పనులకు సంబంధించి తాను బ్యాంకులకు అప్పులు, వడ్డీలు చెల్లించలేక చివరికి తన ఇంటిని కూడా జప్తు చేసే పరిస్థితుల్లో తాను రోడ్డుపై పడ్డానని, తనకు రావాల్సిన బిల్లుల కోసం వేదింపులకు గురి చేస్తున్నారంటూ తన గోడును ఏసీబీ వద్ద వెళ్లబోసుకున్నారు.

దీంతో విజయవాడ, శ్రీకాకుళం ఏసీబీ డీఎస్పీలు సుబ్బారావు, రమణమూర్తిల నేతృత్వంలో ఈఎన్​సీ శ్రీనివాస్​పై నిఘా పెట్టారు. ఉన్నతాధికారుల సూచనల మేరకు ఏసీబీ అధికారులు పక్కాగా వలపన్నారు. రూ. 25 లక్షల నగదు తీసుకుంటూ చిక్కినట్లు ఏసీబీ డీఎస్పీలు వెల్లడించారు. 25 లక్షల రూపాయల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

శ్రీనివాస్‌పై ఇది మూడో ఏసీబీ కేసు: విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన సబ్బవరపు శ్రీనివాస్‌ మూడేళ్లుగా గిరిజన సంక్షేమశాఖ ఈఎన్‌సీగా ఉన్నారు. సబ్బవరపు శ్రీనివాస్‌పై ఇది మూడో ఏసీబీ కేసు. గతంలో నగదు తీసుకుంటూ ఓసారి పట్టుబడ్డారు. అదే విధంగా ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసు సైతం నమోదైంది. ఈనెలాఖరున ఉద్యోగ విరమణ చేయనున్న తరుణంలో మూడోసారి ఏసీబీకి చిక్కారు.

"దేశంలో 5 కోట్లు లంచం డిమాండ్ చేసిన మొదటి వ్యక్తి ఈయనే అవుతాడు. 5 కోట్ల రూపాయలు అడిగేసరికి కాంట్రాక్టర్ బెంబేలెత్తిపోయారు. ఆయన చాలా అప్పులు చేశారు. వడ్డీలు కట్టలేక, ఇంటిని సైతం జప్తు చేశారు. ఈఎన్​సీపై ఇది మూడో కేసు". -బీవీఎస్‌ఎస్‌ రమణమూర్తి, ఏసీబీ శ్రీకాకుళం డీఎస్పీ

ఆళ్లగడ్డ డిప్యూటీ ఈఈ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు- భారీగా బంగారం స్వాధీనం

For All Latest Updates

TAGGED:

ENC CAUGHT TO ACB IN VIJAYAWADARS 5 CRORE BRIBE ENC CAUGHT TO ACBACB CAUGHT TRIBAL WELFARE ENGINEERTRIBAL WELFARE ENC SRINIVASTRIBAL WELFARE ENC CAUGHT TO ACB

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఉత్తరాఖండ్​, హిమాచల్​లో భారీ వరదలతో బీభత్సం- కైలాష్​ యాత్ర బంద్​- రూ.417 కోట్ల నష్టం!

ఆర్​బీఐ కీలక నిర్ణయం- వడ్డీ రేట్లు యథాతథం

'శ్రావణ' వేళ వివాహాల జోరు - మండపాలకు ఫుల్ డిమాండ్‌

సెప్టెంబరు 1 నుంచి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్‌కు గుడ్‌బై-  ఈ నిర్ణయంతో ఎవరికి లాభం?  ఎవరికి నష్టం?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.