పిల్లల కష్టాలు చూసి గ్రామస్థులంతా చలించారు - బడిని బాగు చేశారు - VILLAGERS BUILT SCHOOL OWN MONEY

Villagers Built School Own Money in Manyam District ( ETV Bharat )

Updated : August 4, 2025 at 5:03 PM IST

Published : August 4, 2025 at 4:42 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Villagers Built School With Own Money in Manyam District : అదో మారుముల గిరిజన గ్రామం. అక్కడ ఒకే ఒక పాఠశాల ఉంది. పదుల సంఖ్యలో ఉన్న విద్యార్థులకు అక్కడ కూర్చోవడానికి సైతం చోటు లేదు. విద్యార్థుల కష్టాలను చూసి అక్కడి గ్రామస్థులు చలించిపోయారు. తాము పడిన కష్టాలు తమ పిల్లలు పడకూడదంటే చదువు ఒక్కటే మార్గమని నమ్మారు. విద్యార్థుల జ్ఞానం, భవిష్యత్తు తరగతి గదిలోనే రూపుదిద్దుకుంటుందని తెలుసుకున్నారు.

అలాంటిది బడే లేకపోతే వారి పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమైపోతుందో అని కలవరపడ్డారు. చివరికి అసంపూర్తిగా ఉన్న బడిని తమే పూర్తి చేయాలని దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నారు. అనుకున్నదే తడువుగా గ్రామస్థులంతా ఏకమై సొంత డబ్బులతో బడికి కావాల్సిన సామాగ్రిని తెచ్చుకున్నారు. అనంతరం స్వయంగా వారి చేతులతోనే బడిని బాగు చేసుకున్నారు. ఈ సంఘటన పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో జరిగింది.