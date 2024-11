ETV Bharat / state

విజయవాడ, శ్రీశైలం మధ్య సీ ప్లేన్​ !

Trial Run of First Ever Seaplane Service in Punnami Ghat Vijayawada : పర్యాటక రంగంలో మరో అద్భుతం ఆవిష్కరణకు విజయవాడ వేదిక కానుంది. ఈ నెల 9న పున్నమిఘాట్‌లో విజయవాడ నుంచి శ్రీశైలం మధ్య ‘సీ ప్లేన్‌ ’ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. డీ హవిల్లాండ్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ సంస్థ రూపొందించిన 14 సీట్ల సీ ప్ల్లేన్‌ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభిస్తారు. శ్రీశైలంలోని పాతాళగంగ బోటింగ్‌ పాయింట్‌ వద్ద ఉన్న పాత జెట్టీ వద్ద సీ ప్లేన్‌ దిగేందుకు తాత్కాలిక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

విజయవాడ నుంచి శ్రీశైలం నుంచి విజయవాడ (Vijayawada to srisailam To Vijayawada) మధ్య సీ ప్లేన్‌ నడిపేందుకు అనుకూలతలపై నిర్వహించే ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే రాబోయే రోజుల్లో రెగ్యులర్‌ సర్వీసు ప్రారంభించాలని భావిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. విశాఖ తీరం, నాగార్జునసాగర్, గోదావరి తదితర ప్రాంతాల్లోనూ సీ ప్లేన్ల ఏర్పాటుకు రెండోదశలో ప్రయోగాలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని పర్యాటకంగా, సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు పలు కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తోంది.