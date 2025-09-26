ఆహ్లాదంతో పాటు ఆరోగ్యం - ప్రజలను చైతన్యపరిచేలా ట్రెక్కింగ్
విజయనగరం జిల్లా కేంద్రంలో ఓ బృందంగా 25 మంది సభ్యులు - ప్రకృతి విశేషాలు, వాతావరణంలో మార్పులు, ఆరోగ్యం, శారీరక వ్యాయామం తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించడం - ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చేందుకే పర్వతారోహణ
Trekking In Ananthagiri Hills Parvathipuram Manyam District: చెట్టులెక్కగలవా ఓ నరహరి, పుట్టలెక్కగలవా, చెట్టులెక్కి ఆ చిటారుకొమ్మన చిగురు కోయగలవా’? ఈ పాట వినని వాళ్లంటూ ఎవరూ ఉండారు. ఈ సాంగ్ క్రేజ్ అలాంటిది మరి. తామూ దీన్ని వింటూ చెట్లు, పుట్టలే కాదు కొండకోనల్లో తిరిగేస్తున్నామంటున్నారు పలువురు యువతీ, యువకులు. విజయనగరం ఉమ్మడి జిల్లాతో పాటు అనంత గిరి శిఖరాల వైపునకు అడుగులేస్తూ ఆహ్లాదాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ సాహసీకులతో చిన్నారులు, వృద్ధులు సైతం జత కట్టేస్తున్నారు.
విజయనగరం ఉమ్మడి జిల్లా విషయానికి వస్తే ఇక్కడ కొండలెక్కువ. గంట్యాడ, నెల్లిమర్ల, పాచిపెంట, సాలూరు, గుమ్మలక్ష్మీపురం, సీతంపేట తదితర మండలాల్లో వేల కిలోమీటర్ల మేర ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి. అంతేకాదండోయ్ ఘాట్ రోడ్లు సైతం కనిపిస్తుంటాయి. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కలిగి ఉంటుంది. ఉదయం, సాయంత్రం వేళలతో పాటు వర్షాకాలంలో, మేఘాలు ఏకంగా గిరిశిఖరాలతోనే దోబూచులాడుతాయి. వాటిలో లీనమయ్యేందుకు యువత సాహసాలు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా బృందాలుగా ఏర్పడి ట్రెక్కింగ్ బాట పడుతున్నారు.
అవగాహన కోసం: విజయనగరం జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన 25 మంది సభ్యులు బృందంగా ఏర్పడ్డారు. ఇందులో గృహిణులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారస్థులు ఉన్నారు. ఎఫ్అండ్సీ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో వారంతా ఇప్పటికే రామతీర్థం, నరవ, విజ్జీ తదితర కొండలను చుట్టేశారు మరి. సంస్థ వీరికి అవసరమైన సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది. ప్రకృతి విశేషాలు, వాతావరణంలో మార్పులు, ఆరోగ్యం, శారీరక వ్యాయామం తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించడం, ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చేందుకే పర్వతారోహణ చేస్తున్నామని సభ్యులు చెబుతున్నారు.
ఓ వైపు పచ్చదనాన్ని చూపిస్తూ: మన్యంలో ఇన్ఫ్లూయెన్సెర్లు, యూట్యూబర్ల సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతుంది. గిరిజన తండాలు, అక్కడి జీవన విధానాన్ని తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇదే క్రమంలో కొండలెక్కడంతో పాటు అక్కడి పచ్చదనాన్ని, వివిధ రకాల జంతువులు, పక్షుల చిత్రాలను ప్రజలతో పంచుకుంటున్నారు. సీతంపేట, సాలూరు, గుమ్మలక్ష్మీపురం, కొఠియా ప్రాంతాల్లో వీరు ఎక్కువగా ఉన్నారు.
'ట్రేక్కింగ్కు వెళ్లడం వల్ల కొత్త అనుభూతి కలుగుతోంది. ఉద్యోగం చేస్తున్నందు వల్ల ఖాళీ ఉండడం లేదు. దీంతో వారాంతపు సెలవులు లేదా పండుగలు, ప్రత్యేక రోజుల్లో స్నేహితులతో కలిసి ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లడం అలవాటు చేసుకున్నా. ఆహ్లాదంతో పాటు ఆరోగ్యంగానూ ఉండగలుగుతున్నా. దీంతో ప్రత్యేకంగా వ్యాయామం చేయాల్సిన అవసరం లేదు.' - బి.రమ్య, విజయనగరం
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: ‘రామతీర్థం సమీపంలోని ఉన్న బోడికొండలు జారుడు స్వరూపాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పార్వతీపురం, నీలావతి, అనంతగిరి, సాలూరులోని కొఠియా గిరులు ప్రమాదకరంగా దర్శనమిస్తుంటాయి. విషపూరిత కీటకాలు, పాములు, నక్కలు, అడవి కుక్కల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెంటాడ అడవుల్లో అయితే పులులు సంచరిస్తున్నాయనే పుకార్లు ఉన్నాయి. స్థానికుల సహకారంతోనే ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్లడం మంచిది’ అని ఐటీడీఏ, పర్యాటక, అటవీశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ట్రెక్కింగ్ షూట్తో పాటు షేఫ్టీ త్రెడ్స్, తాళ్లను తీసుకెళ్లాలని పేర్కొంటున్నారు.
