'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

అరుదైన పీఏపీ సమస్యకు లంగ్స్​ వాషింగ్ సాంకేతికతతో చికిత్స - నిమ్స్​లో అందుబాటులోకి వచ్చిన సేవలు - ఆరోగ్య శ్రీ ఉన్నవారికి ఉచితం

Lung washing procedure Treatment In NIMS
Lung washing procedure Treatment In NIMS (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 9:13 AM IST

2 Min Read

Lung washing procedure Treatment In NIMS : ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్‌ఫెక్షన్‌ కారణంగా దగ్గు, ఆయాసం లాంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మెడిసిన్ వాడితే నయమవుతాయి. అయితే, అరుదైన పల్మనరీ అల్వియోలార్‌ ప్రొటినోసిస్‌(పీఏపీ) సమస్యకు మాత్రం ఇప్పటివరకు మందులు లేవు. దీనికి ఉన్న ఒకే మార్గం ఊపిరితిత్తులను కడగడం(లంగ్స్‌ వాషింగ్‌ టెక్నిక్‌). ఈ విధానం నిమ్స్‌ హాస్పిటల్​లోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది. మనం పీల్చుకునే ఆక్సిజన్‌ ఊపిరితిత్తుల్లోని గాలి సంచులు(అల్వియోలై) ద్వారా బ్లడ్​లో కలిసిపోయి శరీర భాగాలన్నింటికీ సరఫరా అవుతుంది. అసలేంటీ పల్మనరీ అల్వియోలర్ ప్రొటినోసిస్​? దీనిని ఏవిధంగా గుర్తించాలి? లక్షణాలు ఏంటి తదితర విషయాలను తెలుసుకుందాం.

పల్మనరీ అల్వియోలర్ ప్రొటినోసిస్ : వాయుగోణాల్లోని సన్నని గోడల్లో సహజంగా ఉండే ప్రొటీన్లు, కొవ్వులతో కూడిన జిగురు పొరను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తూ ఆక్సిజన్‌ ధారాళంగా ప్రవహించడానికి వీలుగా అల్వియోలార్‌ మాక్రోఫేజెస్‌ అనే కణాలు సహాయపడతాయి. కొన్నిసార్లు ఈ కణాలనేవి దెబ్బతినడం వల్ల గాలి సంచుల్లో ప్రొటీన్లు, కొవ్వులు, ఇతర పదార్థాలు పేరుకుపోతాయి. ఇది పీఏపీ(పల్మనరీ అల్వియోలర్​ ప్రొటినోసిస్​)కు దారితీస్తుంది. ఫలితంగా శరీర భాగాలకు తగినంత ప్రాణవాయువు(ఆక్సిజన్) అందదు. శ్వాస తీసుకోవడమూ కష్టమవుతుంది. శరీరంలోని ఇమ్యూనిటీ పవర్​ దాడిచేయడం(ఆటో ఇమ్యూన్‌), జన్యులోపాలు, ఒక్కోసారి పర్యావరణ కాలుష్యం కూడా ఈ సమస్యకు కారణవుతాయి.

Lung washing procedure Treatment In NIMS
పీఏపీ సోకిన ఊపిరితిత్తులు (EENADU)

లక్షణాలు : పల్మనరీ అల్వియోలర్​ ప్రొటినోసిస్​ వ్యాధి లక్షణాల గురించి నిమ్స్​ పల్మనరీ మెడిసిన్​ హెచ్​వోడీ వివరించారు. అవేంటంటే

  • ఛాతినొప్పి
  • దగ్గు
  • చర్మం, గోళ్లు నల్లగా మారడం
  • అలసట

నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రాణాంతకం : పల్మనరీ అల్వియోలార్‌ ప్రొటినోసిస్​ను నిర్లక్ష్యం చేసినా, చికిత్స ఆలస్యమైనా కొన్నిసార్లు క్షయ, ఫంగల్‌ ఇన్‌ఫెక్షన్లకు దారితీసే అవకాశం ఉందని నిమ్స్​ పల్మనరీ మెడిసిన్ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్. ఎన్​.నరేంద్రకుమార్ వెల్లడించారు. ఆక్సిజన్‌ స్థాయి పరీక్షలు, ఆటో ఇమ్యూన్‌ పరీక్ష, పల్మనరీ ఫంక్షన్‌ పరీక్ష, ఛాతీ ఎక్స్‌రే, సీటీ స్కాన్, బ్రాంకోస్కోపీ తదితర పరీక్షలతో పీఏపీ ఉందో లేదో నిర్ధారణకు వస్తామని తెలిపారు. స్టెరిలైజ్‌ వాటర్‌ను లంగ్స్​లోకి పంపడం ద్వారా గాలి గోడలకు అంటిపెట్టుకున్న ప్రొటీన్లు, కొవ్వులను శుభ్రం చేస్తామని ఎన్​. నేరేంద్ర కుమార్ అన్నారు. దీనికి 4-5 గంటల సమయం పడుతుంది. ఆపరేషన్‌ థియేటర్‌లో ఈ ప్రక్రియ నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఏడాది తర్వాత మళ్లీ ఇదే ప్రక్రియ చేయాల్సి రావచ్చని వివరించారు.

"పల్మనరీ అల్వియోలార్‌ ప్రొటినోసిస్​ చికిత్సను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రాణాంతకం. చాలా ఖరీదుతో కూడుకున్నటువంటి ఈ చికిత్స కొన్ని ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ నిమ్స్‌లోనూ చేస్తున్నాం. ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే చికిత్స ఉచితం" - ఎన్​. నరేంద్ర కుమార్, నిమ్స్​ పల్మనరీ మెడిసిన్ హెచ్​వోడీ​

Lung washing procedure Treatment In NIMS
ఎన్​. నరేంద్ర కుమార్, నిమ్స్​ పల్మనరీ మెడిసిన్ హెచ్​వోడీ​ (EENADU)

తాజాగా అందుబాటులోకి వచ్చిన పీఏపీ ట్రీట్​మెంట్​తో ఎంతోమంది పేద, మధ్య తరగతి వారికి ప్రయోజనం చేకూరనుంది. పల్మనరీ అల్వియోలర్ ప్రొటినోసిస్​ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారు ఈ సేవను వినియించుకోవాలని వైద్యులు కోరుతున్నారు. బయట ఆస్పత్రుల్లో చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న ఈ చికిత్స నిమ్స్​లో ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే చాలు ఉచితంగా అందిస్తున్నామని వివరించారు.

