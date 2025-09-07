'నిమ్స్'లో లంగ్స్ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స
అరుదైన పీఏపీ సమస్యకు లంగ్స్ వాషింగ్ సాంకేతికతతో చికిత్స - నిమ్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన సేవలు - ఆరోగ్య శ్రీ ఉన్నవారికి ఉచితం
Published : September 7, 2025 at 9:13 AM IST
Lung washing procedure Treatment In NIMS : ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా దగ్గు, ఆయాసం లాంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మెడిసిన్ వాడితే నయమవుతాయి. అయితే, అరుదైన పల్మనరీ అల్వియోలార్ ప్రొటినోసిస్(పీఏపీ) సమస్యకు మాత్రం ఇప్పటివరకు మందులు లేవు. దీనికి ఉన్న ఒకే మార్గం ఊపిరితిత్తులను కడగడం(లంగ్స్ వాషింగ్ టెక్నిక్). ఈ విధానం నిమ్స్ హాస్పిటల్లోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది. మనం పీల్చుకునే ఆక్సిజన్ ఊపిరితిత్తుల్లోని గాలి సంచులు(అల్వియోలై) ద్వారా బ్లడ్లో కలిసిపోయి శరీర భాగాలన్నింటికీ సరఫరా అవుతుంది. అసలేంటీ పల్మనరీ అల్వియోలర్ ప్రొటినోసిస్? దీనిని ఏవిధంగా గుర్తించాలి? లక్షణాలు ఏంటి తదితర విషయాలను తెలుసుకుందాం.
పల్మనరీ అల్వియోలర్ ప్రొటినోసిస్ : వాయుగోణాల్లోని సన్నని గోడల్లో సహజంగా ఉండే ప్రొటీన్లు, కొవ్వులతో కూడిన జిగురు పొరను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తూ ఆక్సిజన్ ధారాళంగా ప్రవహించడానికి వీలుగా అల్వియోలార్ మాక్రోఫేజెస్ అనే కణాలు సహాయపడతాయి. కొన్నిసార్లు ఈ కణాలనేవి దెబ్బతినడం వల్ల గాలి సంచుల్లో ప్రొటీన్లు, కొవ్వులు, ఇతర పదార్థాలు పేరుకుపోతాయి. ఇది పీఏపీ(పల్మనరీ అల్వియోలర్ ప్రొటినోసిస్)కు దారితీస్తుంది. ఫలితంగా శరీర భాగాలకు తగినంత ప్రాణవాయువు(ఆక్సిజన్) అందదు. శ్వాస తీసుకోవడమూ కష్టమవుతుంది. శరీరంలోని ఇమ్యూనిటీ పవర్ దాడిచేయడం(ఆటో ఇమ్యూన్), జన్యులోపాలు, ఒక్కోసారి పర్యావరణ కాలుష్యం కూడా ఈ సమస్యకు కారణవుతాయి.
లక్షణాలు : పల్మనరీ అల్వియోలర్ ప్రొటినోసిస్ వ్యాధి లక్షణాల గురించి నిమ్స్ పల్మనరీ మెడిసిన్ హెచ్వోడీ వివరించారు. అవేంటంటే
- ఛాతినొప్పి
- దగ్గు
- చర్మం, గోళ్లు నల్లగా మారడం
- అలసట
నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రాణాంతకం : పల్మనరీ అల్వియోలార్ ప్రొటినోసిస్ను నిర్లక్ష్యం చేసినా, చికిత్స ఆలస్యమైనా కొన్నిసార్లు క్షయ, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీసే అవకాశం ఉందని నిమ్స్ పల్మనరీ మెడిసిన్ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్. ఎన్.నరేంద్రకుమార్ వెల్లడించారు. ఆక్సిజన్ స్థాయి పరీక్షలు, ఆటో ఇమ్యూన్ పరీక్ష, పల్మనరీ ఫంక్షన్ పరీక్ష, ఛాతీ ఎక్స్రే, సీటీ స్కాన్, బ్రాంకోస్కోపీ తదితర పరీక్షలతో పీఏపీ ఉందో లేదో నిర్ధారణకు వస్తామని తెలిపారు. స్టెరిలైజ్ వాటర్ను లంగ్స్లోకి పంపడం ద్వారా గాలి గోడలకు అంటిపెట్టుకున్న ప్రొటీన్లు, కొవ్వులను శుభ్రం చేస్తామని ఎన్. నేరేంద్ర కుమార్ అన్నారు. దీనికి 4-5 గంటల సమయం పడుతుంది. ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఈ ప్రక్రియ నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఏడాది తర్వాత మళ్లీ ఇదే ప్రక్రియ చేయాల్సి రావచ్చని వివరించారు.
"పల్మనరీ అల్వియోలార్ ప్రొటినోసిస్ చికిత్సను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రాణాంతకం. చాలా ఖరీదుతో కూడుకున్నటువంటి ఈ చికిత్స కొన్ని ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ నిమ్స్లోనూ చేస్తున్నాం. ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే చికిత్స ఉచితం" - ఎన్. నరేంద్ర కుమార్, నిమ్స్ పల్మనరీ మెడిసిన్ హెచ్వోడీ
తాజాగా అందుబాటులోకి వచ్చిన పీఏపీ ట్రీట్మెంట్తో ఎంతోమంది పేద, మధ్య తరగతి వారికి ప్రయోజనం చేకూరనుంది. పల్మనరీ అల్వియోలర్ ప్రొటినోసిస్ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారు ఈ సేవను వినియించుకోవాలని వైద్యులు కోరుతున్నారు. బయట ఆస్పత్రుల్లో చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న ఈ చికిత్స నిమ్స్లో ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే చాలు ఉచితంగా అందిస్తున్నామని వివరించారు.
