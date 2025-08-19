ETV Bharat / state

నల్లమల 'ఘాట్‌' - ప్రమాదాలకు ‘దారి’ - NALLAMALA GHAT ROAD

ప్రమాదకరంగా నల్లమల బాట - ఆగిన 38 కి.మీ. విస్తరణ

Traveling Through Nallamala Ghat Become Very Dangerous For Kurnool Residents : ఉమ్మడి కర్నూలు వాసులు రాజధానికి వెళ్లాలన్నా మల్లన్న సన్నిధికి చేరాలన్నా కర్నూలు - గుంటూరు రహదారే కీలకం. ఇది దట్టమైన నల్లమల అటవీ ప్రాంతం నుంచి వెళ్తోంది. ఇటీవల వరుసగా కురుస్తున్న వర్షాలకు వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. భారీ చెట్లు తరచూ కూలిపోతున్నాయి. కొండ చరియలు విరిగి పడుతున్నాయి. నల్లమల ఘాట్‌లో ప్రయాణం దినదినగండంగా మారింది. ఇంత కీలకమైన రహదారి విస్తరణను గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టింది. రద్దీ తక్కువగా ఉందంటూ వదిలేసింది. ఫలితంగా ప్రమాదాలకు ‘దారి’ తీస్తోంది.

ప్రమాదం జరిగినా సమాచారం ఇవ్వలేం

  • బైర్లూటి దాటాక నల్లమలలో చరవాణులకు సిగ్నళ్లు అందవు. ఫలితంగా ఏ చిన్న ప్రమాదం జరిగినా బాహ్య ప్రపంచానికి సమాచారం తెలియని పరిస్థితి.
  • పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో హైవే పెట్రోలింగ్‌ వాహనం తిరుగుతున్నప్పటికీ అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు. ట్రాఫిక్‌ స్తంభించిన సమయంలో ఇటు బైర్లూటి చెక్‌పోస్టు, అటు దోర్నాల వైపు కొర్రపోలు చెక్‌పోస్టు, మధ్యలో రోళ్లపెంట వద్ద మాత్రమే సమాచారం తెలుస్తుంది. అప్పటివరకు వాహనదారులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.
  • ఆదివారం అర్ధరాత్రి కొర్రపోలు చెక్‌పోస్టు సమీపంలో పెద్ద మంతనాల వద్ద భారీ చెట్టు రహదారికి అడ్డంగా పడిపోయింది. దాదాపు 3 గంటలపాటు వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించాయి. జనం నరకయాతన అనుభవించారు.

అక్కడ ఆగిన విస్తరణ

  • కర్నూలు - గుంటూరు రహదారి విస్తరణకు 2016- 18 వరకు పలుమార్లు సర్వే చేయించారు. 124.00 కి.మీ పొడవున రోడ్డు విస్తరణకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఘాట్‌లో రహదారిని 10 మీటర్లు వెడల్పు చేయాలని, పిన్నాపురం- సంజీవనగర్‌ తండాల మధ్య పల్లెకట్ట వద్దనున్న 10వ నంబరు కి.మీ నుంచి ప్రకాశం జిల్లా కొత్తూరు వరకు 38.80 కి.మీలు రహదారి విస్తరణకు ప్రతిపాదించారు. ఇందులో 7 మీటర్ల వెడల్పుతో తారురోడ్డు, ఇరువైపులా 1.5 మీటర్ల చొప్పున ఫుట్‌పాత్‌ నిర్మాణానికి సర్వే చేపట్టారు.
  • 2019లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో ఘాట్‌ రోడ్డును నిర్లక్ష్యం చేసింది. వాహనాల రద్దీ తక్కువగా ఉందంటూ పక్కన పెట్టారు. ప్రస్తుతం కర్నూలు నుంచి వెంకటాపురం వరకు విస్తరణ పనులు చేపడుతున్నారు.అడవిలో 38.80 కి.మీల మేర వదిలేశారు. ‘కూటమి’ ప్రభుత్వం స్పందించి మార్గం సుగమం చేయాలని వాహనదారులు విన్నవిస్తున్నారు.

మలుపులు - లోయలు

  • ఆత్మకూరు- దోర్నాల వరకు ఘాట్‌ రోడ్డు వెళ్లాలి. అందులో 40 కి.మీ. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం ఉంటుంది. రోడ్డుకు ఇరువైపులా లోయలు అడుగడుగునా మలుపులు ఉన్నాయి. ఘాట్‌లో రెండు చోట్ల పూర్తిగా యూటర్న్‌లు ఉన్నాయి. నిత్యం వెయ్యి వరకు వాహనాలు వెళ్తుంటాయి.
  • ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలకు దారంతా గుంతలమయంగా మారింది. అందులో వర్షపు నీరు నిలిచి చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఏటిపాయ గేట్‌ మధ్య రెండుచోట్ల రహదారిపై నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉంది.
  • రహదారికి ఓ వైపు కొండలు, మరోవైపు లోయలు ఉన్నాయి. కొండపై నుంచి బండరాళ్లు జారి రోడ్డుపై పడుతున్నాయి. ఒకే వరుస దారి కావడంతో రెండు వాహనాలు వెళ్తున్న సమయంలో ఒక వాహనం కిందికి దిగితే మట్టిలో కూరుకుపోతోంది. దీంతో ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం నెలకొంటోంది. రాత్రి వేళ వాహనదారులు బిక్కుబిక్కుమంటూ వెళ్తున్నారు.

