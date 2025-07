ETV Bharat / state

మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకానికి 1400 బస్సులు సిద్ధం : మంత్రి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి - 1400 NEW BUSES ON FREE BUS SCHEME

1400 New Buses Prepared For Free Bus Scheme in AP ( EENADU )