ETV Bharat / state

లోటుపాట్లు లేకుండా బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం - అమలు తేదీపై త్వరలో చంద్రబాబు నిర్ణయం: రామ్‌ప్రసాద్‌రెడ్డి - Free Bus For Ladies in AP

Updated : Aug 10, 2024, 6:58 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Transport Minister Ram Prasad Reddy on Free Bus For Ladies in AP ( ETV Bharat )