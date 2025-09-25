ETV Bharat / state

ఫ్యాన్సీ నంబరు కోసం డిమాండ్​ - ఆన్‌లైన్‌ బిడ్డింగ్‌లో తెరవెనక మంత్రాంగం

వాహనాల ఫ్యాన్సీ నంబర్ల కేటాయింపులో ఏజెంట్ల కిరికిరి - డబ్బు తీసుకుని ఖరీదైనవి దక్కేలా చేస్తున్న వైనం

Fraud In Fancy Numbers Auction
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Fraud In Fancy Numbers Auction: ఇటీవల ఓ ఐఏఎస్‌ అధికారి కుటుంబ సభ్యులు కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేశారు. దానికి ఫ్యాన్సీ నంబరు పొందాలనుకున్నారు. రెండుసార్లు బిడ్‌లో పాల్గొన్నా సరే వారికి ఆ నంబరు దక్కలేదు. మూడోసారి ఎక్కువ ధర కోట్‌ చేసి దక్కించుకున్నారు. దీన్ని రవాణా శాఖ అధికారికంగా ప్రకటించక ముందే, ఆ అధికారికి మరొకరి నుంచి ఫోన్‌ వచ్చింది. మీకు ఫ్యాన్సీ నంబరు ఖరారైందని, బిడ్‌లో ఎంత మొత్తం కోట్‌ చేశారో చెబుతారా? అని అడిగారు. దీంతో ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు. గోప్యంగా ఉండాల్సిన ఆన్‌లైన్‌ బిడ్డింగ్‌లోని వివరాలు, ఫోన్‌ నంబరు మరొకరికి ఎలా తెలిశాయని అవాక్కయ్యారు. ఈ విషయాన్ని రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

రవాణా శాఖలో ఫ్యాన్సీ నంబర్ల కోసం నిత్యం నిర్వహించే ఆన్‌లైన్‌ బిడ్డింగ్‌లో తెరవెనుక జరుగుతున్న మంత్రాంగానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. డిమాండ్‌ ఉన్న ఫ్యాన్సీ నంబరు కోసం ఎంతైనా ఖర్చు చేసేందుకు వెనుకాడని వాళ్లు, రవాణా శాఖ మధ్యవర్తులు (ఏజెంట్లు) ద్వారా వాటిని అడ్డదారుల్లో దక్కించుకుంటున్నారు. మధ్యవర్తులు రవాణా శాఖ ఆన్‌లైన్‌ పోర్టల్‌ నిర్వాహకులను సంప్రదిస్తున్నారు. వారితో సంబంధాలు పెట్టుకొని, ఇతరులు ఎంత ధర కోట్‌ చేశారో తెలుసుకుంటున్నారు. దాని కంటే కొంత అదనపు మొత్తాన్ని చివరి నిమిషంలో నమోదు చేయించి, తమకు కావాల్సిన వారికి ఆ నంబరు వచ్చేలా చేస్తున్నారు. చాలా కాలంగా ఈ తంతు కొనసాగుతోందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఇది వెలుగులోకి వచ్చింది.

రూ.వేలు - లక్షలు

  • మీకు గనక 9999 నంబరు కావాలంటే రూ.2 లక్షలు, 1, 9, 999 నంబర్లకు రూ.లక్ష చొప్పున ఫీజు చెల్లించాలి.
  • 99, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777 నంబర్లకు ఒక్కొక్కరికి రూ.50 వేలు చొప్పున రుసుము కట్టాలి. ఇంకా వివిధ నంబర్లకు రూ.10 వేల నుంచి రూ.30 వేల వరకు కూడా ఫీజులు ఉన్నాయి.
  • ఆయా నంబర్లు కావాలనుకునే వాళ్లు, వాహన్‌ పోర్టల్‌లో రిజిస్టర్‌ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆన్‌లైన్‌ బిడ్డింగ్‌లో పాల్గొనాలి.
  • మధ్యాహ్నం 1 గంట లోపు తమకు కావాల్సిన నంబరు రిజర్వ్‌ చేసుకొని, ఆన్‌లైన్‌లో ఫీజు చెల్లించాలి.
  • ఓ నంబరును ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది రిజర్వ్‌ చేసుకుంటే, వారంతా మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 4 గంటల మధ్య ఈ-బిడ్డింగ్​లో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది. అందులో ఎవరు అధిక మొత్తం కోట్ చేస్తారో వారికే ఆ నంబర్ దక్కుతుంది.

కొందరే ఎలా దక్కించుకుంటున్నారు! : ఓ నంబరు కోసం ఎంత పోటీ ఉన్నా సరే, కొంతమంది ఆర్టీఏ ఏజెంట్లను సంప్రదిస్తున్నారు. దాంతో తప్పకుండా ఆ నంబరు వారికే దక్కేలా చేస్తున్నారు. వాళ్లు రవాణా శాఖ పోర్టల్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ నిర్వహిస్తున్న ఎన్‌ఐసీలోని కొంతమందితో ముందే మాట్లాడుకుంటున్నట్లు తెలిసింది. ఆన్‌లైన్‌ బిడ్డింగ్‌లో ఎవరు ఎంత కోట్‌ చేశారనేది ఇతరులు ఎవరికీ తెలియదు. కానీ, సాఫ్ట్‌వేర్‌ నిర్వహణ చూసే సిబ్బందిలో కొందరు సాంకేతికత ద్వారా ఆ వివరాలు తెలుసుకొని ఏజెంట్లకు తెలియజేస్తున్నారు.

దీంతో ఏజెంట్లు 4 గంటలకు ఈ-బిడ్డింగ్‌ ముగిసే, కొన్ని నిమిషాల ముందు, ఎక్కువ కోట్‌ చేసిన వారి కంటే కేవలం రూ.500-1,000 వరకు అదనంగా కోట్‌ చేసి ఆ నంబరు దక్కేలా చూస్తున్నారు. ఇందుకు పెద్ద మొత్తంలోనే కమీషన్లు వసూలు చేస్తున్నారు. ఖరీదైన కార్లు కొనుగోలు చేసే వారు ఫ్యాన్సీ నంబరు కోసం ఎంతైనా వెచ్చించేందుకు వెనుకాడరు. ఇటువంటి కార్లు విక్రయించే డీలర్లతో సైతం ఏజెంట్లు మంతనాలు జరుపుతున్నారు. ఫ్యాన్సీ నంబర్ల కోసం ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నారు.

సాఫ్ట్‌వేర్‌ నిర్వాహకులతో మాట్లాడిన తర్వాత మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కొన్ని నంబర్లు బిడ్డింగ్‌లో కనిపించకుండా చేస్తున్నారు. సరిగ్గా ఒంటి గంటకు ఐదు నిమిషాల ముందు మాత్రమే ఆ నంబరు పోర్టల్‌లో కనిపిస్తుంది. వెంటనే ఏజెంట్‌ దానికి ఫీజు చెల్లించి రిజర్వ్‌ చేస్తారు. దీంతో ఆ నంబరు పోటీ లేకుండా దక్కుతుంది. కొంతకాలంగా ఫ్యాన్సీ నంబర్లకు జరిగిన ఈ-బిడ్డింగ్‌ వివరాలను పరిశీలిస్తే, గనక లోగుట్టు బయటకు వచ్చే వీలుంది. బిడ్డింగ్‌లో ఎల్‌-1, ఎల్‌-2, ఎల్‌-3లుగా నిలిచిన వారి మధ్య ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో బయటపడుతుంది. ఫ్యాన్సీ నంబర్లలో జరుగుతున్న అక్రమాలు, ఇందులో లోపాలు నివారించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కొంత కాలం కిందట రవాణా శాఖ కమిషనర్‌, ఎన్‌ఐసీ, కేంద్ర రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారులకు లేఖ కూడా రాశారు.

