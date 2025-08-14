ETV Bharat / state

వాహనదారులకు బిగ్​ అలర్ట్ - వ్యక్తిగత వాహనాల లైఫ్​ ట్యాక్స్ పెంపు - PERSONAL VEHICLES TAX

వాహనదారులు చెల్లించే వ్యక్తిగత లైఫ్​ ట్యాక్స్​ పెంపు - ఫ్యాన్సీ నంబర్ల ధరల్నిపెంచుతూ రవాణా శాఖ ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్‌ జారీ - రవాణా శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వికాస్ రాజ్ ఉత్తర్వులు

Life Tax Increases to Personal Vehicles
Life Tax Increases to Personal Vehicles (Eenadu)
Published : August 14, 2025 at 8:33 AM IST

Life Tax Increases to Personal Vehicles in Telangana : కొత్తగా వ్యక్తిగత ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వాహనదారులు చెల్లించే లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ను రవాణా శాఖ పెంచింది. ఖరీదైన వాహనాలపై ఒకటి నుంచి ఆరు శాతం వరకు పెంచింది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్టరై తర్వాత తెలంగాణకు బదిలీ చేసిన పాత వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులను కూడా వాటి విలువను బట్టి 1 నుంచి 6 శాతం వరకు పెంచారు. ఈ మేరకు రవాణా శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వికాస్ రాజ్ బుధవారం జీవో 53, 54లను జారీ చేశారు. ప్రస్తుతానికి ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చారు. దీని ప్రకారం ద్విచక్ర వాహనాల శ్లాబులు రెండు నుంచి నాలుగుకు, కార్లు, జీపుల శ్లాబులు నాలుగు నుంచి ఐదుకు పెరిగాయి. ఫ్యాన్సీ నంబర్ల ఫీజులు సైతం భారీగా పెరిగాయి.

ఫోర్‌ వీలర్లకు లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ :

కార్ల ఎక్స్ ​షోరూం ధర రూ.10 లక్షల కంటే తక్కువగా ఉంటే దానిపై అదనంగా ఎలాంటి భారం పడదు. రూ.10 - 20 లక్షలు దాటితే ఒక శాతం, రూ.50 లక్షలు దాటితే 2 శాతం అదనంగా చెల్లించాలి. కంపెనీలు, సంస్థలకు సంబంధించి 10 సీట్లలోపు వాహనాల ధర గతంలో రూ.20 లక్షలకు పైగా ఉంటే లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ 20 శాతం ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ శ్లాబును రెండుగా మార్చారు. రూ.20-50 లక్షల వాహనాలకు 22 శాతం, రూ.50 లక్షలకు దాటితే 25 శాతం కట్టాలి.

కోరుకున్న నంబర్ అంటే కష్టమే :

  • ఫ్యాన్సీ (స్పెషల్‌ రిజర్వు) నంబర్ల ధరల్ని పెంచుతూ రవాణా శాఖ ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. గతంలో ఐదు శ్లాబులు ఉండగా, ఇప్పుడు ఏడుకు పెంచింది. గతంలో 9999 నంబర్​ కావాలంటే కనీసం రూ.50 వేల కంటే ఎక్కువ ధరను కోట్స్​ చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు రూ.1.50 లక్షలు చెల్లించాలి.
  • ఫ్యాన్సీ నంబర్లకు గతంలో 5 శ్లాబులు ఉండేవి. అవి రూ.50 వేలు, రూ.30 వేలు, రూ.20 వేలు, రూ.10 వేలు, రూ.5 వేలు. వాటిని ఏడుకు పెంచారు. అవి రూ.1.50 లక్షలు, రూ.లక్ష, రూ.50 వేలు, రూ.40 వేలు, రూ.30 వేలు, రూ.20 వేలు, రూ.6 వేలు. వారు కోరుకునే ఫ్యాన్సీ నంబరును బట్టి కనీస ధర ఉంటుంది.

రూ.లక్షలోపు బైక్‌లపై అదనపు భారం లేదు :

కొనుగోలు చేసే ద్విచక్ర వాహనం ఎక్స్‌ షోరూం ధర రూ.లక్షలోపు ఉంటే అదనంగా ఎలాంటి భారం ఉండదు. గతంలో మాదిరే లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ చెల్లిస్తే చాలు. ధర రూ.లక్ష దాటితే 3 శాతం, రూ.రెండు లక్షలు దాటితే 6 శాతం లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ పెరిగింది. ఉదాహరణకు ఎక్స్‌ షోరూం ధర రూ.1.10 లక్షలు ఉంటే ఇప్పటివరకు రూ.13,200 లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ చెల్లించాల్సి వచ్చేది. తాజా నిర్ణయం ప్రకారం ఇది రూ.16,500 అవుతుంది. అంటే అదనపు భారం రూ.3,300 చెల్లించాల్సి వచ్చింది.

