అమరావతిలో ప్రపంచ, ఏడీబీ బ్యాంకుల ప్రతినిధుల బృందం - ‘ట్రాన్స్లొకేషన్ నర్సరీ’ విధానం పై ప్రశంసలు
రాజధాని నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై సభ్యుల సంతృప్తి - మరో 6 వేల చెట్లను ట్రాన్స్లొకేషన్ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించిన ఏడీసీ ఉద్యాన విభాగం జాయింట్ డైరెక్టర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 10:23 AM IST
Translocated Tree Nursery in Amaravati: అమరావతి నగర అభివృద్ధి, మౌలిక వసతి సదుపాయాల ప్రాజెక్టు కింద అమలవుతున్న పర్యావరణ, సామాజిక రక్షణ కార్యకలాపాలను పరిశీలించేందుకు ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ బ్యాంకుల ప్రతినిధుల బృందం గురువారం రాజధానిలో పర్యటించింది. నిర్మాణ పనుల్లో పర్యావరణ, సామాజిక రక్షణ చర్యలు, అమరావతి అభివృద్ధిలో పురోగతి తమ ప్రమాణాల ప్రకారం ఉన్నాయని బృంద సభ్యులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. రెండు రోజుల వారి పర్యటనలో భాగంగా తొలిరోజు గెజిటెడ్ అధికారుల టైప్-1, 2 నివాస సముదాయాలు, నాన్ గెజిటెడ్ అధికారుల భవన సముదాయాలు, ఈ-6 రహదారి నిర్మాణ పనులు, ఎల్పీఎస్-2ఏ, 1ఏ జోన్లలో నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. కాంట్రాక్టర్లు కార్మికులకు అందిస్తున్న మౌలిక సదుపాయాలను పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత పలు సూచనలు చేశారు.
తుళ్లూరులోని నైపుణ్య శిక్షణ భవనం, ఎన్-9 ట్రంక్ రోడ్డు పనులు, శాఖమూరు, నీరుకొండ రిజర్వాయర్ల వద్ద పర్యావరణ, సామాజిక రక్షణ చర్యలను బృంద సభ్యులు పరిశీలించారు. తుళ్లూరు స్కిల్ హబ్ ప్రాంగణంలో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థులు, స్థానికులతో మాట్లాడారు. అనంతవరంలో అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ నిర్వహిస్తున్న ట్రాన్స్లోకేషన్ నర్సరీ పద్ధతిని బృంద సభ్యులు ప్రశంసించారు. ఈ పద్ధతిని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనుసరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని తెలిపారు. అడ్డుగా ఉన్న పెద్ద చెట్లను నరికి వేయకుండా, వాటిని వేర్లతో సహా యంత్రాలతో తొలగించడం, ప్రత్యేక పద్ధతుల ద్వారా సంచుల్లో సంరక్షించి అవసరమైన ప్రాంతాల్లో నాటే విధానం అద్భుతమని ప్రశంసించారు. అనంతవరం నర్సరీ ప్రపంచానికే దిక్సూచి కాబోతోందని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవస్థను ఇతర దేశాలకు పరిచయం చేస్తామని బృంద సభ్యులు తెలిపారు. ఏడీసీ ఉద్యాన విభాగం జాయింట్ డైరెక్టర్ వి.ఎస్.ధర్మజ చెట్ల సంరక్షణ గురించి బృంద సభ్యులకు వివరించారు. రాజధానిలో మరో 6 వేల చెట్లను ట్రాన్స్లొకేషన్ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించారు.
ట్రీ ట్రాన్స్లొకేషన్ అంటే: చెట్టును ఒక ప్రదేశం నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి తరలించడాన్ని ట్రీ ట్రాన్స్లొకేషన్ అంటారు. దీనిని చెట్టుకు పునర్జన్మ ఇచ్చే ఒక ప్రక్రియగా చెప్పవచ్చును. ముఖ్యంగా రోడ్లు, భవనాలు నిర్మించేటప్పుడు చెట్లను తొలగించాల్సి వచ్చినప్పుడు అధికారులు ఈ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారా ఆ చెట్లు మళ్లీ ప్రాణం పోసుకోని ఎంతో మందికి ప్రాణ వాయువుగా మారుతున్నాయి.
ట్రీ ట్రాన్స్లొకేషన్ ప్రక్రియ ఎలా చేయాలంటే? : - మొదటగా చెట్టు వేర్ల వ్యవస్థను సిద్ధం చేసుకోవాలి. తర్వాత చెట్టు చుట్టూ ఉన్న మట్టిని జాగ్రత్తగా తొలగించాలి. అనంతరం వేరు వ్యవస్థకు నష్టం కలగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
కొమ్మలను కత్తిరించుకోవాలి: చెట్టు బరువును తగ్గించేందుకు, నీటి నష్టాన్ని తగ్గించడానికి కొమ్మలను కత్తిరించుకోవాలి.
ట్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్: చెట్టును జాగ్రత్తగా కొత్త ప్రదేశానికి తీసుకుని వెళ్లాలి. చెట్టును నాటడానికి ముందుగా గుంతలు తవ్వుకోవాలి.
నాటడం: కొత్త ప్రదేశంలో టెట్టును నాటాలి. తర్వాత తగినంత నీరు, ఎరువులు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
పర్యవేక్షణ చాలా ముఖ్యం: చెట్టు వేర్లు తిరిగి పెరిగే వరకు ఆ చెట్టు కొత్త వాతావరణానికి అలవాటు పడే వరకు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.
ట్రీ ట్రాన్స్లొకేషన్ ప్రాముఖ్యత: పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా చెట్లను తొలగించకుండా బ్రతికించడానికి ఇది ఒక మార్గం. ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా పర్యావరణాన్ని రక్షించేందుకు దోహదపడుతోంది.
చెట్ల సంరక్షణ: పట్టణాలు, నగరాల్లో చెట్లను కాపాడుకునేందుకు ఇది ఒక మార్గం. ముఖ్యంగా రోడ్ల విస్తరణ వంటి పనుల సమయంలోనూ ఈ ప్రక్రియ ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది.
