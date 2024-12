ETV Bharat / state

ట్రాన్స్​జెండర్లకు ట్రాఫిక్‌ డ్యూటీ - హైదరాబాద్​ ప్రధాన కూడళ్లలో 44మంది - TRANSGENDERS IN TRAFFIC DUTIE

Transgenders to join Traffic Duties From Today in Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగర పోలీసు విభాగం ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణలో ట్రాన్స్‌జెండర్లు కూడా భాగస్వాములు కానున్నారు. తొలి దశలో భాగంగా మొత్తం 44 మంది ట్రాన్స్‌జెండర్లు నగరంలోని వివిధ కూడళ్లలో వాహనాలను నియంత్రిస్తారు. నగర పోలీసులు దీన్ని ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టు కింద అమలు చేస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం బంజారాహిల్స్‌లోని కమాండ్‌ కంట్రోల్‌లో ఎంపికైన ట్రాన్స్‌జెండర్ల డ్రిల్‌ను కమిషనర్‌ సీవీ ఆనంద్‌ పరిశీలించారు. పైలెట్‌ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైతే మరింత మందిని విధుల్లోకి తీసుకుంటామని, ముఖ్యమంత్రి ఎంతో నమ్మకంతో ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సీవీ ఆనంద్‌ అన్నారు.