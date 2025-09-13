ETV Bharat / state

తెలంగాణలో శిక్షణ - జర్మనీ, జపాన్​లో ఉద్యోగాలు!

జర్మనీ, జపాన్​లో సాంకేతిక రంగంలో ఉపాధికి అవకాశాలు - ఎంసీసీలలో శిక్షణ తీసుకున్న వారికి అవకాశం - ట్రైనింగ్​తో పాటు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు అందిస్తున్న ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 5:02 PM IST

Training to Get Jobs in the Technical Sector in Germany : ప్రస్తుతం జర్మనీలో సాంకేతిక రంగంలో వేలాది ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు జపాన్‌ దేశంలో పలు ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడుతున్నాయి. ఆయా వాటిల్లో నిలదొక్కుకోవాలని అనుకంటే ఐటీఐ విద్య, అనుబంధంగా ఎంసీసీల్లో వివిధ అంశాలపై ట్రైనింగ్​ పొందితే ఉద్యోగం పొందేందుకు మార్గం సులభం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం మోడల్‌ కెరియర్‌ సెంటర్‌ (ఎంసీసీల) ఏర్పాటుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఈ నెల 30 లోపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జిల్లాకు ఒకటి చొప్పున నెలకొల్పాలని ఉన్నత అధికారులు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ పరిణామం ఐటీఐల బలోపేతం ఇదే క్రమంలో స్టూడెంట్స్​ పురోగతికి దోహదం చేయనుంది.

వేల సంఖ్యలో స్టూడెంట్స్​కు ప్రయోజనం : ఆధునికతను సంతరించుకుంటున్న ఐటీఐలు విప్లవాత్మక మార్పులతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగం అయిన ఏటీసీ (అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ సెంటర్‌)ల ఏర్పాటు ద్వారా కీలకమైన అడుగులు పడ్డాయి. ఇదే వరుసలో ఐటీఐ ట్రేడ్‌లు పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు దేశ విదేశాల్లో ఉద్యోగాల కల్పన, ఎంఎన్‌సీ కంపెనీల్లో జాబ్​ సాకారం చేసేందుకు ఎంసీసీల ఏర్పాటుపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. ఇందుకు అనుగుణంగా కార్యాచరణ ప్రారంభించారు. వీటితో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వేల సంఖ్యలో స్టూడెంట్స్, అభ్యర్థులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

టీ గేట్‌ సాయంతో : ఎల్‌ఈటీఅండ్‌ఎఫ్‌ (లేబర్‌ ఎంప్లాయిమెంట్‌ ట్రైనింగ్‌ అండ్‌ ఫ్యాక్టరీస్‌ - బాయిలర్స్‌) నేతృత్వంలో వివిధ శాఖల సమన్వయంతో టీగేట్‌ (తెలంగాణ గేట్‌వే ఫర్‌ అడాప్టివ్‌ ట్రైనింగ్‌ అండ్‌ ఎంప్లాయిమెంట్‌) 3 నెలల కిందట ఏర్పాటు అయింది. తెలంగాణలోని 19 కంపెనీలతో ఎంవోయూ చేసుకున్నారు. సీఎస్‌ఆర్‌ నిధులతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. నిపుణులతో తరగతులు కూడా నిర్వహించనున్నారు. క్షేత్ర పర్యటనల ద్వారా ప్రేరేపించనున్నారు.

17 మందికి జర్మనీ దేశంలో జాబ్​లు : తొలి ప్రాధాన్యంగా 2017 - 2022 సంవత్సరంలో రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఐటీఐలలో ఏదైనా ట్రేడ్‌ పూర్తి చేసిన వారికి ఆసక్తి మేర ఎంసీసీలో చేరే అవకాశం ఇస్తారు. జిల్లా ఉపాధి కల్పన, టామ్‌ కామ్‌ (తెలంగాణ ఓవర్సీస్‌ మ్యాన్‌ పవర్‌ కంపెనీ)ల భాగస్వామ్యంతో ఇన్ఫోసిస్, ఇతర స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా ట్రైనింగ్​లకు శ్రీకారం చుడతారు. ఇతర దేశాల భాషలపై శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఇంటర్వ్యూ సన్నద్ధత, భావ వ్యక్తీకరణ సామర్థ్యాలపై తరగతులు కొనసాగనున్నాయి. మూడు నెలల పాటు ట్రైనింగ్​ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అభ్యర్థులకు పాస్‌పోర్టు, వీసా, పని అనుమతులు, ఇతర దేశీయుల కంపెనీల ఎంవోయూలు, టామ్‌కామ్‌ ద్వారా ప్రక్రియ చేపడతారు. ఇప్పడు జపాన్‌, జర్మనీ దేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తారు. ఇప్పటికే పైలెట్‌ ప్రాజెక్టు కింద హైదరాబాద్‌ ఎంసీసీ కేంద్రంగా 17 మంది ఔత్సాహికులకు జర్మనీ దేశంలో జాబ్​లు వచ్చాయి. జిల్లా కేంద్రాల్లో ఎంసీసీ ఏర్పాటు దిశగా అధికారుల కసరత్తు మొదలుపెట్టారు.

ఈ నెల 30లోపు సంప్రదించవచ్చు : ఐటీఐలలో చదివిన విద్యార్థులకు వచ్చే రోజుల్లో ఎంసీసీ వరంగా మారనుందని సిద్ధిపేట జిల్లా కుకునూరుపల్లి ఐటీఐ ప్రిన్సిపల్ వెంకటరమణ అన్నారు. ఇక్కడ శిక్షణ పొందితే మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉంటుందని, ఆసక్తి మేరకు స్థానిక ప్రభుత్వ ఐటీఐలలో సంప్రదించవచ్చని అన్నారు. ఐటీఐ, ఏటీసీల్లో చేరేందుకు ఈ నెల 30లోపు సంప్రదించవచ్చని సూచించారు.

ఉద్యోగ, ఉపాధికి భరోసానిచ్చే టీ-గేట్​! - జిల్లాల్లో ప్రత్యేక కమిటీలు ఏర్పాటు

టి-గేట్​లో జాయిన్ అయితే చాలు - జాబ్ గ్యారెంటీ!

