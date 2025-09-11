తేనె ఉత్పత్తిపై శిక్షణ కావాలా? - అయితే 'ములుగు'కు రండి
తేనె ఉత్పత్తులపై ములుగులోని తేనెటీగల పరిశోధన కేంద్రం శిక్షణ - 2023 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఐదువేల మందికి తర్ఫీదు - ఔత్సాహికులకు తేనెటీగల పెంపకం, తేనె ఉత్పత్తిపై శిక్షణ ఇస్తున్న ట్రైనర్లు
Published : September 11, 2025 at 1:55 PM IST
Training on Making Honey Products : తేనెను చూసినప్పుడు ఎవరికైనా నాలుకపై రుచి నాట్యం ఆడుకమానదు. తేనెటీగల దాడుల లాంటి వాటి నుంచి తప్పించుకుంటూ దానిని సంపాదించేందుకు మాత్రం శ్రమపడక తప్పదు. శ్రమపడే తత్వాన్ని చెప్పడానికే ‘తేనె పుచ్చుకున్నాక రాయి పట్టుకోవాలి’ అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. మరి అంతటి ఆదరణ ఉన్నటువంటి ఇలాంటి తేనె ఉత్పత్తి, పెంపకందార్లకు శిక్షణ అంశాలపై పరిశోధన కేంద్రాన్ని సిద్దిపేట జిల్లాలోని ములుగులోని అటవీ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేశారు. అసలు ఇప్పటి వరకు ఎంతమందికి శిక్షణ ఇచ్చారు? తదితర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- తేనె ఉత్పత్తి : సిద్దిపేట జిల్లాలోని ములుగు అటవీ కళాశాల పరిశోధన కేంద్రంలో 2023 నుంచి తేనే ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది.
- కేంద్రానికి నిధులు : రైతులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.5.2 కోట్లను మంజూరు చేసింది.
- శిక్షణ పొందినవారు : ఈ పరిశోధన కేంద్రంలో 5000 మందికి శిక్షణ ఇచ్చారు.
- ఎన్ని రోజుల్లో తేనె వస్తుంది? : పూలు ఎక్కువగా ఉంటే 25 రోజులు, తక్కువుంటే 45 రోజుల్లో తేనె వస్తుంది.
- బాక్సులు : 8 నుంచి 12
- ఎన్నిసార్లు తీసుకోవచ్చు? : ఏడాదిలో 10
- పరిమాణం : ఒక్కో ఫ్రేమ్ ద్వారా సుమారు 4 కిలోలు.
- మార్కెటింగ్ : తేనెటీగలు పెంచే వారి వద్ద నుంచి నేరుగా తేనెను కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులున్నారు. పెంచేవారు ములుగుకు వచ్చినట్లయితే మార్కెట్ సౌకర్యాన్ని అధికారులు కల్పించనున్నారు.
- లోన్లు పొందడం, మార్కెటింగ్, పెంపకంలో మెలకువలకు సంబంధించిన అంశాలపై సూచనలు ఇచ్చేందుకు తాము సిద్ధమని పరిశోధన కేంద్రం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ శైలజ వెల్లడించారు.
- తేనెటీగల్లో ఎన్ని రకాలు : ప్రధానంగా రాణి, డ్రోన్లు, కార్మిక ఈగలు
- రాణి : ఈ రాణి తేనెటీగ సంతానోత్పత్తి కలిగేది. గుడ్లను పెడుతుంది.
- డ్రోన్లు : రాణి తేనెటీగతో జతకడుతుంది. గుడ్లను ఫలదీకరణం చేస్తుంది.
- కార్మిక తేనెటీగలు : సంతానోత్పత్తి లేనివి ఈ కార్మిక తేనెటీగలు. పువ్వులు, కొన్ని పండ్ల నుంచి తేనెను సేకరిస్తాయి. గూడును నిర్మిస్తాయి. పిల్లలను పెంచుతాయి.
చర్మ ఆరోగ్యానికి మేలు : తేనె వల్ల పలు రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది శరీరంలో వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. హృద్రోగాలు నుంచి కాపాడుతుంది. మధుమేహం లాంటి అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కాపాడే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ మైక్రోబయల్ లక్షణాలు ఈ తేనెలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి తదితర సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా తేనె ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మలబద్ధకాన్ని తగ్గించేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
స్వచ్ఛమైన తేనెకు మార్కెట్లో డిమాండ్ : స్వచ్ఛమైన తేనెకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. బయట దుకాణాల్లో లభిస్తున్న తేనె చాలా వరకు కల్తీమయంగా ఉంటోంది. వినియోగదారుడు నాణ్యమైన తేనె కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో లభిస్తోంది. అందువల్ల సహజమైన తేనెను సరిగా మార్కెటింగ్, బ్రాండ్ ప్రమోషన్ చేసుకోగలిగినట్లయితే వీటి ద్వారా లాభాలను ఆర్జించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా ఇరువర్గాలకు ప్రయోజనం ఉంటుంది.
రూ.3 లక్షలతో ప్రారంభించి రూ.30 లక్షల వరకు టర్నోవర్! - పర్యావరణ హితమైన విస్తరి ప్లేట్లు తయారు చేస్తున్న యువకుడు
డ్రోన్ వినియోగంతో మహిళలకు ఉపాధి - సత్ఫలితాలిస్తున్న నమో డ్రోన్ దీదీ పథకం