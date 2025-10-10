బ్యూటీషియన్‌ కోర్సుతో ఉపాధి అవకాశాలు - మహిళా ప్రాంగణంలో ఉచితంగా శిక్షణ

ETV Bharat / state

Training in Beautician Courses Under NTR Skill Development Institute : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రాష్ట్రంలోని మహిళలకు అండగా నిలుస్తున్నారు. ప్రతీ మహిళా సాధికారిత దిశగా అడుగులు వేసేందుకు ప్రభుత్వం వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో శిక్షణ ఇప్పించి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. ఈ మేరకు ఆరిలోవ దరి పైనాపిల్‌కాలనీలోని ఎన్టీఆర్‌ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ, మహిళా సాధికారిత కేంద్రం (మహిళా ప్రాంగణం)లో బ్యూటీషియన్‌ కోర్సులో ఉచితంగా తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు. కోర్సు వ్యవధి మూడు నెలలు ఉంటుందని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. 18 నుంచి 40 ఏళ్ల లోపు మహిళలు అర్హులు. తక్కువ వ్యవధిలోనే బ్యూటీషియన్‌గా రాణించడానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తారు. శిక్షణ పూర్తి చేసినవారికి ఏపీ ప్రభుత్వ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ధ్రువపత్రాలు అందజేస్తుంది.

ఈ కోర్సులో నేర్పించే అంశాలు : ఎన్టీఆర్​ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ, మహిళా సాధికారత కేంద్రం వివిధ రకాల మేకప్‌లు ఎలా వేయాలో నేర్పుతారు. ఫేషియల్స్​, చర్మ సౌందర్యం చిట్కాలు, హెయిర్‌ స్టైలింగ్, హెయిర్‌ కేర్‌ టెక్నిక్స్, మెహందీ, హెయిర్‌ ట్రీట్‌మెంట్‌పై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. వీటితో పాటు మహిళల్లో ఆత్మస్థైర్యం పెంచడానికి, ఆరోగ్యకర జీవన శైలికి అనుసరించాల్సిన విధానాలపై పాఠాలు బోధిస్తున్నారు.

ఇక్కడ ధ్రువపత్రం పొందితే వాటితో బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు : ఈ ఏడాది మొదటి బ్యాచ్‌లో 22 మంది శిక్షణ తీసుకోగా 18 మంది బ్యూటీషియన్‌ వృత్తిలో స్థిరపడ్డారని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ప్రభుత్వం అందజేసిన ధ్రువపత్రంతో వీరంతా బ్యాంకుల రుణాలు తీసుకుని సొంతంగా బ్యూటీ పార్లర్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నారని మహిళా ప్రాంగణం మేనేజర్‌ పి.విమల తెలిపారు. ఇదే కోర్సు బయట ప్రైవేట్‌ సంస్థల్లో నేర్చుకోవాలంటే రూ.వేలల్లో ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని, మహిళా ప్రాంగణంలో ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నామన్నారు. త్వరలో కొత్త బ్యాచ్‌ ప్రారంభిస్తున్నామని, ఆసక్తిగలవారు 62812 61415 నెంబరుకు ఫోన్‌ చేసి ప్రవేశాలు పొందవచ్చన్నారు. బ్యూటీషియన్‌ కోర్సుతోపాటు డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, హ్యాండ్‌ ఎంబ్రాయడరీ (మగ్గం వర్క్‌) కోర్సులు కూడా ప్రారంభమవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

జాబ్​ మేళాలు ఎక్కడ జరిగినా తెలుసుకోవచ్చు - నైపుణ్యం పోర్టల్​లో ఉద్యోగ అవకాశాలు

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు గతంలో టీడీపీ సర్కార్ యువతలో ఉపాధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు అవసరమయ్యే నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నైపుణ్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. కానీ వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో వాటి నిర్వహణను పూర్తిగా పక్కనే పెట్టి అంతా నిర్వీర్యం చేశారు. మళ్లీ కూటమి ప్రభుత్వం స్కిల్‌ హబ్‌ల ద్వారా సాంకేతిక శిక్షణ అందించేందుకు కార్యాచరణ చేపట్టింది. సమ్మర్ హాలిడేస్ నేపథ్యంలో ఈ కేంద్రాల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. చదువు పూర్తి చేసినవారితో మధ్యలో ఆపేసిన వారు సైతం ఉద్యోగాలు పొందేలా ఈ కేంద్రాల్లో ట్రైనింగ్ అందిస్తున్నారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నియోజకవర్గాలవారీగా నైపుణ్య కేంద్రాలను నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీకాకుళంలోని పలాస, బలగ, ఎచ్చెర్ల ప్రభుత్వ ఐటీఐ (డీఎల్‌టీసీ)లు, టెక్కలి, పాతపట్నం, నరసన్నపేట, బారువ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలు, ఆమదాలవలస ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్‌ కాలేజీల్లో స్కిల్‌ హబ్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ 8 కేంద్రాల ద్వారా అభ్యర్థులకు మొత్తం 14 అంశాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక ట్రైనింగ్ అందిస్తున్నారు.

నిరుద్యోగులకు నైపుణ్య శిక్షణ - కోర్సు ఆధారంగా రూ.36,000 నుంచి రూ.64,000 వరకు వేతనం

