ఏనుగులను తరిమి కొట్టే కుంకీలు - వాటికి శిక్షణతో పాటు ప్రత్యేక ఆహారం - TRAINED KUMKIS IN AP

కుంకీల రెండోదశ ఆపరేషన్‌ ప్రారంభం - ముసలిమడుగు ఏనుగుల ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన నాలుగు కుంకీలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 5:41 PM IST

Trained Kumkis are Currently Stationed at Musalimadugu Camp Near Palamaner : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏనుగుల దాడులు పెరిగిపోయాయి. పంట పొలాలను ఏనుగుల గుంపులు తొక్కి నాశనం చేసిన ఘటనలు అనేకం. వీటి దాడులను అరికట్టి రైతన్నలకు ఊరట కలిగించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోని శిక్షణ పొందిన నాలుగు కుంకీలను కర్ణాటక నుంచి ఆంధ్రాకు తీసుకువచ్చారు. ప్రత్యేక శిక్షణ అనంతరం రంగంలోకి దిగిన కుంకీలు ఏనుగుల గుంపులను అడవులకు మళ్లిస్తున్నాయి.

ఏనుగుల దాడులు:

  • తిరుపతి జిల్లాలో ఎర్రావారిపాళెం మండలం బోయపల్లి వద్ద అటవీశాఖ సిబ్బందిపై ఏనుగులు దాడి చేశాయి. మరో ఘటనలో పొలం నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్న రైతుపై ఏనుగుల గుంపు దాడి చెయ్యడంతో రైతు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
  • చిత్తూరు జిల్లాలో రాత్రి వేళ పొలం వద్ద నిద్రిస్తున్న రైతు గణపతి యాదవ్​ పొలంలోకి ఏనుగుల గుంపు చేరింది. వాటిని దారి మళ్లించేందుకు ప్రయత్నించిన అతడు ఏనుగుల దాడిలో మృతి చెందాడు. గుడుపల్లి మండలంలోని గొల్లపల్లి శివారులో ఏనుగు పంటలను తొక్కి నాశనం చేసి వెంకటాచలం అనే రైతుపై దాడికి పాల్పడ్డాయి.
  • అన్నమయ్య జిల్లాలో ఆలయానికి వెళ్తున్న భక్తులపై ఏనుగులు దాడి చేశాయి. ఈ ఘటనలో ముగ్గరు మృతి చెందారు.
  • పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని కురుపాం మండలంలోని సీతంపేట, గోళ్లవలస గ్రామాల్లోని పంట పొలాల్లో ఏనుగులు బీభత్సం సృష్టించాయి. పుచ్చ తోటను గుంపు ధ్వంసం చేశాయి.

ఆపరేషన్ల కోసం : కుంకీలు పూర్తిస్థాయిలో శిక్షణ పొందిన ఏనుగులు. ఎక్కడైనా ఏనుగుల గుంపు దాడికి దిగినప్పుడు కుంకీలను రంగంలోకి దింపుతారు. ఏనుగులను తరమికొట్టడంలో ఇవి కీలక భూమిక పోషిస్తాయి. కొన్నిసార్లు గాయపడిన, లేదా చిక్కుకున్న అడవి ఏనుగును రక్షించడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తారు. సాధారణంగా కుంకీ ఏనుగులుగా మగవాటినే ఎంపిక చేసుకుంటారు. ఇవి ఒంటరిగా సంచరిస్తుంటాయి. వీటిని బంధించి కొన్ని నెలల పాటు శిక్షణ ఇస్తారు. తర్వాత ఆపరేషన్ల కోసం వాడుతుంటారు. ఏనుగుల గుంపును అడవిలోకి తిరిగి పంపేవరకు ఇవి విశ్రమించవు. కొన్నిసార్లు పంటపొలాలపైకి వచ్చిన ఏనుగులతో ఇవి తలపడాల్సి ఉంటుంది కూడా. అందుకే పోరాడటంలోనూ వీటికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు.

ప్రత్యేక శిక్షణ : జనావాసాల్లోకి వచ్చి పంట విధ్వంసం, ప్రాణ, ఆస్తినష్టం కలిగిస్తున్న ఏనుగుల గుంపును అటవీ ప్రాంతంలోకి తరిమికొట్టగల సామర్థ్యం కుంకీల సొంతం. ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన నాలుగు కుంకీలను (రంజన్, కృష్ణ, దేవ, అభిమన్యు) కర్ణాటక నుంచి తీసుకురాగా, ఏపీకి చెందిన వినాయక్, జయంత్‌లను చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మండలం ముసలిమడుగు ఏనుగుల శిబిరంలో ఉంచారు. ఈ కుంకీల ఆహారం, దినచర్య ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

50 కిలోల ఆహారం: ఒక్కో కుంకీకి ఉదయం 6 గంటలకు 350 గ్రాముల బెల్లం, 7 గంటలకు వరి కంకులు అందించి 8.30 గంటలకు శిక్షణ ఇస్తారు. శిక్షకుడు చెప్పే విషయాలను అవగాహన చేసుకుంటూనే పచ్చగడ్డి, రావి, జువ్వి, అత్తి, మర్రి, అరటి బోదలు (మొత్తం 50 కిలోలు) తింటాయి. 9 గంటలకు నీరు తాగిన తర్వాత 10 గంటలకు రాగిముద్దలు పెడతారు. అప్పటి నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు అడవిలో నడకతో పాటు మేత ఉంటుంది. సాయంత్రం 5 గంటలకు స్నానం చేయించి 5.30 గంటలకు రాగిముద్దలు అందించి నీరు తాగిస్తారు.

6.30 నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు వరి కంకులు, రావి ఆకులు, అరటి బోదలు, గడ్డి తింటూ ఆ తర్వాత నిద్రపోతాయి. ఇలా ఒక్కో ఏనుగు రోజుకు 17 నుంచి 18 గంటలు తింటూనే ఉంటుంది. నిత్యం ప్రతి కుంకీ ఆహారానికి రూ.3000 ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఈ శిబిరాన్ని 30 మంది సిబ్బంది పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కుంకీల ఆహారం కోసం అడవిలోని 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వాటికి అవసరమైన పంటలను సాగు చేస్తున్నట్లు పలమనేరు అటవీ అధికారి వేణుగోపాల్‌ తెలిపారు.

ఆపరేషన్‌ సక్సెస్​ : ఇటీవల చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళ్యం మండల పరిధిలోని మొగిలి వద్ద మామిడి తోటలను ధ్వంసం చేస్తున్న అటవీ ఏనుగుల గుంపును కుంకీలు విజయవంతంగా దారి మళ్లించి అడవిలోకి తరిమికొట్టాయి. దీంతో కుంకీ ఏనుగుల తొలి ఆపరేషన్​ విజయవంతమైంది. అదే ఉత్సాహంతో కుంకీ ఏనుగుల మలి ఆపరేషన్‌ మొదలైంది.

పలమనేరు అటవీశాఖ పరిధిలోని బండ్లదొడ్డి, కొదలమడుగు, కీరమంద ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్న అడవి ఏనుగుల కోసం కుంకీలు బయలుదేరాయి. బుధవారం సాయంత్రం ముసలిమడుగు క్యాంపు నుంచి కాలోపల్లె, సామసేనుమిట్ట మీదుగా ఏనుగులు ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్లాయి. ఇంతవరకు కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన నాలుగు ఏనుగులు (రంజన్, దేవ, కృష్ణ, అభిమన్యు) మాత్రమే ఆపరేషన్‌లో పాలుపంచుకునేవి. తాజాగా రామకుప్పం మండలం ననియాల శిబిరంలో ఉన్న మరో రెండు కుంకీలు (వినాయక, జయంత్‌) వాటికి తోడయ్యాయి. రాత్రి అడవి ఏనుగులు పంటల మీదకు రాకుండా కట్టడి చేశాయి.

మొదటి ఆపరేషన్​ సక్సెస్​ తర్వాత : ఏనుగుల సంచారంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న సరిహద్దు ప్రాంతాల రైతులు, ప్రజలకు ఈ ఆపరేషన్ భరోసా ఇస్తుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఏనుగుల గుంపు నుంచి పంటలను, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే దిశగా ప్రణాళికాబద్ధంగా పని చేస్తుందనడానికి కుంకీలతో చేపట్టిన ఆపరేషన్ తొలి అడుగు అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్​కల్యాణ్​ అన్నారు.

