September and October Trains Full Due To Festivals : పండుగలు మొదలయ్యాయి. రాఖీ, గణేష్ చతుర్థి, దసరా నవరాత్రులు ఇలా పండుగలు క్యూలో ఉన్నాయి. దసరా పండుగకు నగరాలు, పట్టణాల నుంచి సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు పిల్లలు, పెద్దలు సిద్ధమవుతున్నారు. అందుకు ముందు నుంచే ట్రైన్ టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటుకుంటున్నారు. మరికొందరు దసరా సెలువుల్లో టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే లాంగ్ జర్నీ చేసేవారు రైలు ప్రయాణానికి తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. కారణం బడ్జెట్, ఇంకా సేఫ్ జర్నీ. అక్టోబరు 2న దసరాను పురస్కరించుకుని సెప్టెంబరు ఆఖరి వారం నుంచి ప్రయాణానికి చాలా మంది ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే అలాంటి వారిపై అప్పుడే రిజర్వేషన్ల ప్రభావం పడింది.
ఈ తేదీల్లో రిగ్రెట్ చూపిస్తున్న రైళ్లు : చాలా మంది సెప్డెంబరు 28, 29, 30 తేదీల్లో ప్రయాణాలు పెట్టుకుంటున్నారు. ఆ 3 రోజులూ చాలా రైళ్లలో రిజర్వేషన్ పూర్తయి పోయింది. వందల సీట్లు వెయిటింగ్ లిస్టులో కనిపిస్తోంది. సికింద్రాబాద్ నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, భువనేశ్వర్ మీదుగా కోల్కతా వరకు వెళ్లే ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్ సెప్టెంబర్ 28న వెయిటింగ్ లిస్టు ఉంది. ఆ రోజు మినహా 23 నుంచి 30 తేదీ వరకు రిగ్రెట్ కనిపిస్తోంది.
ఆ కారణం వల్ల రైళ్ల సర్దబాటు : చర్లపల్లి నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, భువనేశ్వర్, కటక్, ఖరగ్పూర్, గువాహటి మీదుగా సిల్చర్ వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ కూడా వచ్చే 27న రిగ్రెట్ కనిపిస్తోంది. కోణార్క్, విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్, విశాఖ ఎల్టీటీ, పుణె-భువనేశ్వర్, నారాయణాద్రి, శబరి ఎక్స్ప్రెస్ వంటి రైళ్లలో వెయిటింగ్ లిస్టు భారీగా ఉంది. హైదరాబాద్, వరంగల్, విజయవాడ వంటి నగరాల నుంచి సొంతూళ్లకు వెళ్లేవారు రిజర్వేషన్ కోసం భారీ సంఖ్యలో ప్రయత్నిస్తున్నా ప్రయాణ తేదీ, రైలును సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సి వస్తోంది.
పిల్లలకు సెలవులు కావడంతో : దసరా పండుగకు స్కూళ్లు, కాలేజీలు సెలవులు ప్రకటిస్తాయి. అందుకే తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలతో సహా ఊళ్లకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే పండుగలంటే ఊళ్లలో కనిపించే సందడే వేరు. దీంతో దసరాకు రైల్వే స్టేషన్స్లో, బస్స్టాండుల్లో కనిపించే రద్దీ అంతాఇంతా కాదు. ఇసుక పోస్తే రాలనంత జనం ఉంటారు. నిల్చోని ఊరికి వెళ్లడానికైనా సిద్ధపడుతుంటారు. జనరల్ బోగీలో నిల్చోడానికి సీటు దొరిగితే చాలు అనుకుంటారు. గతేడాది పండుల దృష్ట్యా ద.మ రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపింది. ప్రయాణికుల దృష్ట్యా పలు రైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. లక్షలాది మంది ప్రయాణికులకు గమ్యస్థానాలకు చేర్చింది.
మహాలక్ష్మి పథకంతో : మరోవైపు దసరా పండుగకు హైదరాబాద్ నుంచి తెలంగాణ నలువైపులా వెళ్లే వారి సంఖ్య అధికంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు పండుగకు ఊళ్లకు వెళ్తుంటారు. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా బస్సులను ఊళ్లకు వేస్తారు. ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా ప్రత్యెక బస్సులను అందుబాటులోకి తెస్తారు. అలాగే రైలు రిజర్వేషన్ రానివారు ప్రత్యామ్నాయంగా బస్సులోనే వెళ్తారు. మహాలక్ష్మి పథకం కారణంగా ప్రయాణికుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగే అవకాశముంటుంది.
