Indian Railway Complaint Number 139 : మీరు రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నారా? అయితే ఒక్క నంబరు మీ దగ్గరుంటే చాలు. ఓ స్నేహితుడు, ఓ రక్షకుడు, ఓ సేవకుడు మీ వెంట ఉన్నట్లే. అసలేంటీ ఈ నంబర్? ఒకప్పుడు రైళ్లలో ఏదైనా సమస్యలుంటే తర్వాత వచ్చే స్టేషన్ మాస్టర్లకు చెప్పేవాళ్లు. తర్వాత ఒక్కో సమస్యకు ఒక్కో నంబరుకు ఫోన్ చేసి చెప్పాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలనుకున్నా ఒకటే నంబరు అదే 139. ఈ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 12 భారతీయ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. ప్రయాణికులు ఐవీఆర్ఎస్ను ఎంచుకోవచ్చు. లేదా స్టార్ బటన్ను నొక్కడం ద్వారా నేరుగా కాల్ సెంటర్ ఎగ్జిక్యూటివ్కు కనెక్ట్ చేయవచ్చు.
ఎలా పని చేస్తుందంటే : ప్రయాణికులు 139 నంబర్కు డయల్ చేయగానే కంట్రోల్ రూమ్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఫిర్యాదు స్వీకరించగానే సమాచారం ఇచ్చిన ప్రయాణికులు ఎక్కడున్నారనే విషయాన్ని వారు ట్రాక్ చేస్తారు. వెంటనే ప్రయాణికులు చేరుకునే సమీప రైల్వేస్టేషన్ రక్షక్ కేంద్రానికి చేరవేస్తారు. రైలు స్టేషన్కు చేరుకోగానే సిబ్బంది ఫిర్యాదుదారు ఉన్న బోగీ వద్దకు చేరుకుని సమస్య పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటారు. ఇది 24 గంటలూ పని చేస్తుంది. నిత్యం 3లక్షలకు పైగా కాల్స్ వస్తున్నాయని, రాత్రివేళల్లో ఎక్కువ ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
సీటు ఆక్రమించినా సరే : ఒకవేళ రైలులో మీ సీటును ఎవరైనా ఆక్రమించినా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. ఏసీ కోచ్లలో అయితే మూడు బోగీలకు ఒక టీటీఈ ఉంటారు. ఆయనకు చెప్పొచ్చు. లేదా రైలు సూపరింటెండెంట్లకు, ఆర్పీఎఫ్ జవానుకైనా చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ వారు కనిపించకపోతే 139కూ డయల్ చేయొచ్చు. రైల్ మదద్ యాప్లో ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. రైల్వే ‘ఎక్స్’లో పోస్ట్ చేసినా స్పందన ఉంటుంది. ఇప్పుడు రైల్వన్ పేరుతోనూ కొత్త యాప్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇలాంటి సమస్యలనూ అడగొచ్చు :
- రైలులో మరుగుదొడ్లు దుర్వాసన వస్తుంటే
- మీరు కూర్చున్న ఏసీ కోచ్లోని బెర్తులో దుప్పట్లు ఇవ్వకుంటే
- మీరు ప్రయాణించే కోచ్లో ఏసీ ఎక్కువైనా, తక్కువైనా
- మీకేదైనా అత్యవసర సమస్య ఏర్పడినా
- రైళ్ల రాకపోకల వివరాలు
- పీఎన్ఆర్ పరిస్థితి
- రైల్వేస్టేషన్లలో వీల్ఛైర్ బుకింగ్
- టికెట్ రద్దు సమాచారం
- కేటరింగ్ లేదా భోజన సదుపాయాలు
- వస్తువుల చోరీలు
- ప్రయాణికుల భద్రత
- వైద్య సహాయం
- ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పనితీరుపై
- సరకు రవాణా, పార్సిల్ సమాచారం
- రైళ్లలో సాంకేతిక లోపాలు
- మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించినా
- అధిక ధరలకు తినుబండారాల విక్రయం
- అనుమానాస్పద వ్యక్తుల సంచారం
- ప్రయాణికులు జూదమడుతున్నా ధూమపానం చేస్తున్నా
- రైళ్లలో వస్తువులు మరిచిపోవడం
వివాహానికి రైల్వే బోగీ బుక్ చేసుకోవచ్చు - ఎలాగో తెలుసా!