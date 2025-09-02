ETV Bharat / state

స్పామ్‌ బాధ తప్పేలా ట్రాయ్‌ ప్రత్యేక నిబంధనలు - ఏంటంటే? - HOW TO FIND SPAM MESSAGES

బ్లాక్‌ చైన్‌ ఆధారంగా పనిచేసే రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియకు శ్రీకారం - స్పామ్‌ బాధ తప్పి, వినియోగదారులకు ప్రయోజనం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 11:36 PM IST

Trai Tightens Rules Against Spam Messages : 'వెంటనే అప్‌డేట్‌ చేయకుంటే అంతే! ఈ లింక్‌పై క్లిక్‌ చేయండి. మీ ఖాతా ఈరోజు క్లోజ్‌ అవుతుంది'. ఇలా ఫోన్​లో వచ్చే సందేశాలు కోకొల్లలు మరి వాటిలో నకిలీవి గుర్తించడం ఎలా? మోసపోకుండా బయటపడేదెలా? తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈ కథనం మీకోసమే.

  • డియర్‌ కస్టమర్‌ మీ రివార్డ్‌ పాయింట్ల విలువ రూ.9,195 ఈ రోజే గడువు ముగుస్తుంది. వెంటనే ఈ పాయింట్లను నగదు రూపంలోకి మార్చుకునేందుకు ఈ లింక్‌పై క్లిక్‌ చేయండి’.
  • ‘మీ బ్యాంకు ఖాతాకు పాన్‌ కార్డును లింక్‌ చేసుకోలేదు. మీ ఖాతా ఈ రోజు క్లోజ్‌ అవుతుంది. దీనిని నివారించేందుకు ఈ లింక్‌పై క్లిక్‌ చేయండి’
  • అంటూ అసలు సందేశాలేమోనని భ్రమింపజేసేలా ఎస్‌ఎంఎస్‌లు ఫోన్లను ముంచెత్తుతున్నాయి. ఈ నకిలీ ఎస్‌ఎంఎస్‌లతో కేటుగాళ్లు ఖాతాదారులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఇవి నిజమే అని నమ్మి చాలామంది, వాటిల్లోని లింక్‌లపై క్లిక్‌ చేస్తున్నారు. దీంతో ఫోన్లలోని విలువైన సమాచారాన్ని మోసగాళ్లు తస్కరిస్తున్నారు.

స్పామ్​ కాల్​ ఎలా గుర్తించవచ్చంటే : ప్రతి ఎస్‌ఎంఎస్‌ను ముఖ్యంగా గంపగుత్తగా వచ్చే వాటిని నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించారు. అందులోని కంటెంట్‌ను బట్టి సంక్షిప్త సందేశం హెడర్‌ చివర వర్గీకరణను సూచించే ఆంగ్ల అక్షరం ఉంటుంది.

P ప్రచారానికి సంబంధించిన వాటిని ఈ విభాగంలో చేర్చారు. ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్, ప్రకటనల సందేశాలు పంపేందుకు సంస్థలకు సమయాలను కూడా ట్రాయ్‌ నిర్దేశించింది. ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 9గంటల్లోపు మాత్రమే పంపేందుకు అనుమతి ఉంది.

S సేవలకు సంబంధించిన సంక్షిప్త సందేశాలు ఈ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. సంబంధిత సేవలకు రిమైండర్లు, ఖాతాలకు సంబంధించిన అప్‌డేట్లు, సేవల్లోని మార్పులపై నోటిఫికేషన్లు.

T బ్యాంకు లావాదేవీల సందేశాలకు ఈ అక్షరాన్ని వాడతారు. ఓటీపీలు, ఆర్డర్లు, వస్తువుల డెలివరీ నోటిఫికేషన్లు.

G కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన ఎస్‌ఎంఎస్‌లు ఈ విభాగంలోకి వస్తాయి. అత్యవసర అలర్టులు, ప్రభుత్వ సేవల అప్‌డేట్లు, ప్రజారోగ్య ప్రకటనలు, ఇతర అధికారిక నోటిఫికేషన్లు.

వడపోతతో ఎస్‌ఎంఎస్‌ల వర్గీకరణ : దేశంలో 120 కోట్ల మొబైల్‌ చందాదారులు ఉన్నారు. వీరంతా నెలకు 300 కోట్ల ఎస్‌ఎంఎస్‌లను పంపుతుంటారు, స్వీకరిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాయ్‌ (టెలికం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా) ఈ వ్యవస్థను నియంత్రించేందుకు వినియోగదారులకు మేలు చేసేలా పలు నిబంధనలు మార్చింది. దీనిపై మొబైల్‌ వాడకందారులకు అవగాహన అవసరం. లేనిపక్షంలో మోసగాళ్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. ఈ ఏడాది మే 6వ తేదీ నుంచి ఇది అమలులోకి వచ్చింది. సంస్థలు విధిగా ట్రాయ్‌ వద్ద రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకోవాలన్న నిబంధన విధించింది. బ్లాక్‌ చైన్‌ ఆధారంగా పనిచేసే రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది. దీనివల్ల చాలా వరకు స్పామ్‌ బాధ తప్పి, వినియోగదారులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది.

అవాంఛిత సందేశాలను ఇలా ఆపొచ్చు : Do Not Disturb (DND) సర్వీసు కోసం రిజిస్టర్‌ చేసుకోవాలి. ట్రాయ్‌ ఈ సేవను అందిస్తుంది. దీని సాయంతో ప్రకటనల సందేశాలు, కాల్స్‌ను బ్లాక్‌ చేయొచ్చు. దీని కోసం START DND అని టైప్‌ చేసి 1909 కు ఎస్‌ఎంఎస్‌ చేయాలి. దీనిని ఒకసారి యాక్టివేట్‌ చేసుకుంటే మార్కెటింగ్, ప్రకటనల ఎస్‌ఎంఎస్‌లు బ్లాక్‌ అవుతాయి. బ్యాంకు అలర్టులు, ఓటీపీలు, లావాదేవీల అప్‌డేట్లు మాత్రమే వస్తాయి.

స్పామ్‌ఎస్‌ ఎంఎస్‌లను బ్లాక్‌ చేయొచ్చు : అన్ని ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్లలో సంబంధిత ఎస్‌ఎంఎస్‌ను స్పామ్‌ కింద మార్క్‌ చేసి బ్లాక్‌ చేయొచ్చు. వాణిజ్యపరమైన సందేశాలను అన్‌ సబ్‌స్క్రైబ్‌ కూడా చేయొచ్చు.

బాధితులుగా మారొద్దు

  • బ్యాంకులు, సర్వీసు ప్రొవైడర్ల నుంచి వచ్చే ఎస్‌ఎంఎస్‌లకు వాటి ఐడీ ఉంటుంది. ఇలా కాకుండా ఫోన్‌ నంబర్ల నుంచి వస్తే అనుమానించాల్సిందే.
  • గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే అభ్యర్థనలకు స్పందించొద్దు. ఎస్‌ఎంఎస్‌ల్లో కనిపించే పోర్టల్‌లోకి వెళ్లి కష్టాలను కొని తెచ్చుకోవద్దు.
  • ఎస్‌ఎంఎస్‌ల్లో వచ్చిన ఏవిధమైన లింక్‌లనైనా ముఖ్యంగా సంక్షిప్త యూఆర్‌ఎల్‌పై క్లిక్‌ చేయకూడదు.

