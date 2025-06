ETV Bharat / state

సముద్రంలో మత్స్యకారుల చేపల వేట - బోటు నుంచి జారి పడి ఇద్దరు మృతి - TWO FISHERMEN DEATH IN ANTARVEDI

Two Fishermen Death in Antarvedi ( ETV Bharat )

Published : June 16, 2025 at 3:59 PM IST

Two Fishermen Die While Fishing in Konaseema District: చేపల వేట మొదలైన రోజే మత్య్యకారుల జీవితాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. చేపల వేటకు వెళ్లి అనుకోకుండా బోటు నుంచి జారి పడి మృతి చెందడం మత్య్యకారులందరినీ ఒక్కసారిగా షాక్​కు గురి చేసింది. ఈ ఘటన కోనసీమ జిల్లాలోని అంతర్వేదిలో చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన పట్ల మంత్రి అచ్చెనాయుడు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలను మత్స్యశాఖ కమిషనర్​తో ఫోన్​లో మాట్లాడి అడిగి తెలుసుకున్నారు

అసలేం జరిగిందంటే? కృష్ణా జిల్లాలోని గుల్లలమోద గ్రామానికి చెందిన మత్య్సకారులు చేపల వేట మొదలు కావడంతో సముద్రంలో చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లారు. అయితే సోమవారం ఉదయం 8:30 గంటలకు కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది దగ్గర గాలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో ఇద్దరు మత్స్యకారులు బోటు నుంచి జారి పడి మృతి చెందారు. మృతులు నాగిడి రాము (25), తమ్ము పోతురాజు (65)గా అవనిగడ్డ మత్య్యశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. చేపల వేటపై నిషేధం గడువు ఆదివారంతో ముగియగా కేవలం ఒక్కరోజు వ్యవధిలోనే ఇద్దరు మత్య్సకారులు మరణించడం బాధాకరం.

మృతుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలన్న మంత్రి: మృతుల కుటుంబానికి తక్షణమే ఆదుకోవాలని కమిషనర్​కు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు. గాయాలైన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు సూచించారు. ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకు చేపల వేటకు వెళుతున్న మత్స్యకారులకు అవగాహనా కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని అధికారులకు తెలిపారు.