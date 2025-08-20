Six Children Drown in a Pond and Die at Kurnool District: కర్నూలు జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఆస్పరి మండలం చిగిలి గ్రామంలోని నీటి కుంటలో స్నానానికి దిగి ఆరుగురు చిన్నారులు మృతి చెందారు. వీరంతా ఐదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులుగా గుర్తించారు. ఏడుగురు విద్యార్థులు ఉదయం పాఠశాలకు వెళ్లారు. సాయంత్రం స్కూల్ వదిలిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్లకుండా నేరుగా ఈత కొట్టేందుకు ఊరి సమీపంలోని నీటి కుంట వద్దకు వెళ్లారు. వీరిలో ఆరుగురు ఈతకు దిగారు. ఒక విద్యార్థి భయపడి నీటిలోకి దిగలేదు. దిగిన వారంతా నీటిలో మునిగిపోయారు. గ్రామస్థులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టగా ఆరుగురు విగత జీవులయ్యారు. దీంతో ఊళ్లో రోదనలు మిన్నంటాయి.
సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం: కాగా ఈ చిన్నారుల మృతి చెందడంపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. 5వ తరగతి చదువుతున్న శశికుమార్, కిన్నెర సాయి, సాయి కిరణ్, భీమా, వీరేంద్ర, మహబూబ్ అనే ఆరుగురు విద్యార్థులు ఆడుకుంటూ నీటికుంటలో పడి మరణించడంపై విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఎంతో భవిష్యత్ ఉన్న చిన్నారుల మృతి వారి కుటుంబాలకు తీరని కడుపుకోతను మిగిల్చిందని అన్నారు. ఈ ఘటన అత్యంత దురదృష్టకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. అలానే బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకుంటామని సీఎం చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు.
