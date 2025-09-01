Ganesh Idol Immersion Tragedy in AP: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో గణేష్ నిమజ్జనం కార్యక్రమాల్లో అపశ్రుతి తలెత్తింది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో నలుగురు, పాడేరులో ఇద్దరు మృతి చెందగా మరికొందరు గాయపడ్డారు. ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
వేర్వేరు ఘటనల్లో ఆరుగురు మృతి: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నరసాపురం మండలం తూర్పుతాళ్లులో గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా నిర్వహించిన ఊరేగింపులో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి ముందు డ్యాన్స్ చేస్తున్న వారిపైకి దూసుకెళ్లింది. ఘటనలో ఆరుగురికి తీవ్రగాయాలు కాగా వారిలో నలుగురు చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన మరో ఇద్దరు చికిత్స పొందుతున్నారు.
మృతులను నరసింహమూర్తి, మురళి, సూర్యనారాయణ, దినేశ్గా మొగల్తూరు పోలీసులు గుర్తించారు. ఘటనపై జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రి సానుభూతి తెలిపారు.
"ఇందులో మా తప్పేమీ లేదు. ట్రాక్టర్ విచక్షణారహితంగా నడిపి వేగంగా దూసుకొని వచ్చాడు. ఈ వాహన యజమాని ఎవరు? ఆ వాహనం నడిపిన డ్రైవర్ ఎవరో మాకు తెలిసేంత వరకూ మా నిరసన కొనసాగిస్తాం. బాధిత కుటుంబాలకు న్యాయం దక్కేంత వరకూ మా పోరాటం ఆగదు"-స్థానికులు, తూర్పుతాళ్లు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా
అల్లూరి జిల్లా పాడేరులో వినాయక నిమజ్జన యాత్రలో స్కార్పియో వాహనం దూసుకొచ్చి ఇద్దరు మృత్యువాత పడ్డారు. అరకు, పాడేరు జాతీయ రహదారి చింతలవీధి జంక్షన్ వద్ద వినాయక విగ్రహం నిమజ్జనం సందర్భంగా స్థానికులు దింసా నృత్యం చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో అరకు నుంచి పాడేరు వస్తున్న స్కార్పియో వాహనం అతి వేగంగా జనంపై దూసుకెళ్లింది.
బాధిత కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్: ఘటనలో అక్కడికక్కడే ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి చెందగా మరో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను పాడేరు ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారిలో ఓ మహిళను మెరుగైన చికిత్స కోసం విశాఖ తరలించారు. స్కార్పియో వాహనాన్ని ధ్వంసం చేసి డ్రైవింగ్ చేసే వ్యక్తిపై స్థానికలు దాడి చేశారు. దీన్ని పోలీసులు వచ్చి అడ్డుకున్నారు. గ్రామస్తులంతా జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి వాహనాలు కదలకుండా చేశారు. తమకు న్యాయం చేయాలనీ, మృతుల కుటుంబాలకు సాయాన్ని అందించాలని డిమాండ్ చేశారు.
కడప జిల్లాలో: కడప జిల్లా చక్రాయపేట మండలం మహాదేవపల్లెలో వినాయక విగ్రహం నిమజ్జనం అనంతరం ప్రమాదం జరిగింది. నిమజ్జనం పూర్తయ్యాక ఇంటికి వెళ్తుండగా ట్రాక్టర్ అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఘటనలో ఐదుగురికి గాయాలయ్యాయి. వారిని కోనంపేట ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించి వైద్య చికిత్స అందిస్తున్నారు. గణేష్ నిమజ్జన ఊరేగింపు కార్యక్రమాల్లో జరిగిన ప్రమాదాలపై సీఎం చంద్రబాబు విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆయా ఘటనల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని ఆదేశించారు. క్షతగాత్రులకు అందుతున్న వైద్యంపై ఆరా తీశారు. నిర్లక్ష్యంతో ప్రమాదానికి కారణమైన వారిపై కఠినచర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
