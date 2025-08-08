Crackdown on Cattle Smuggling in Warangal : పుష్ప సినిమాను తలదన్నేలా పశువుల అక్రమానికి మాఫియా తెరతీసింది. నోరు లేని పశువులను తాళ్లతో కట్టేసి, వాహనాల్లో కుక్కేసి క్రూరంగా హింసిస్తున్నారు. కబేళాలకు అక్రమ రవాణా చేయడానికి కొత్త మార్గాలు వెతుకుతున్నారు. రహస్య ప్రాంతాల్లో కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కంటెయినర్లలో కుక్కి, వ్యాన్ల పైభాగాన్ని కప్పేసి అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాములోగా రాష్ట్ర సరి‘హద్దులు’ దాటిస్తున్నారు. వాటిని హైదరాబాద్కు చేర్చుతూ రూ.లక్షల్లో ఆర్జిస్తున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పరిధిలో గుట్టుగా సాగుతున్న ఈ మూగజీవాల దోపిడీపై ''ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'' ప్రత్యేక కథనం.
ములుగు జిల్లా ఏటూరునాగారంలో జులై 2వ తేదీన పట్టుబడిన ఘటన అధికారుల కళ్లు చెమర్చేలా చేసింది. డీసీఎం వ్యానులో 20 పశువులను కుక్కి, అవి కనిపించకుండా టమాటా పెట్టెలను అడ్డుగా పెట్టి వాటిని తరలించడానికి ప్రయత్నించారు. గూడ్సు సామగ్రిని తరలించే వాహనంలో 30 పశువులను ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం నుంచి హైదరాబాద్కు తరలిస్తుండగా భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం వద్ద మే 29న పోలీసులకు చిక్కింది.
ఎలా చేస్తారంటే? : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని అక్రమార్కులు ముఠాలుగా విడిపోయి అక్రమాలు చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దులోని మధ్య దళారుల ద్వారా తక్కువ ధరకు పశువులను సేకరిస్తారు. వాటిని అక్రమ రవాణాలో ఎస్కార్టుల ద్వారా కార్లు, బైక్లల్లో అనుసరిస్తూ సమాచారం చేరవేసుకుంటారు. ఒక రాష్ట్రం నుంచి రాష్ట్రానికి పశువులను తరలించడానికి అనుమతి లేకున్నా పోలీసులు తెలియనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆ తనిఖీలు అడపాదడపాగా చేస్తారు తప్ప పూర్తిస్థాయిలో అడ్డుకట్ట వేయడం లేదు.
ఆ మూడు మార్గాల్లోనే :
- మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వాహనాలను సిరొంచ-కాళేశ్వరం మధ్య ఓ వంతెన దాటిస్తారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి మహాదేవ్పూర్, కాటారం, భూపాల్పల్లి, పరకాల నుంచి 353సి జాతీయ రహదారి గుండా హైదరాబాద్కు చేరవేస్తారు. ఒకవేళ ఇక్కడ నిఘా ఉంటే కాటారం, మంథని, పెద్దపల్లి మీదుగా తరలిస్తారు.
- ఛత్తీస్గడ్ నుంచి 163 నేషనల్ హైవేల మీదుగా ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలంలోకి చేరుస్తారు. అక్కడి నుంచి ముళ్లకట్ట వారధిని దాటించి ఏటూరు నాగారం, ములుగు మీదుగా కబేళాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. పక్కనే ఉన్న భద్రాద్రి జిల్లా చర్ల కేంద్రంగా కొనుగోలు చేసి ప్రత్యేకమైన వాహనాల్లో వెంకటాపురం, జగన్నాథపురం ఓ జంక్షన్ మీదుగా అక్రమానికి పాల్పడుతున్నారు.
- అలాగే ఇక్కడ మహబూబాబాద్ జిల్లా కురవి అడ్డాగా ఎక్కువగా ఈ అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. నర్సంపేట, తొర్రూరు, మరిపెడు మీదుగా రవాణా చేస్తున్నారు. మరో మార్గం ద్వారా భద్రాద్రి జిల్లా నుంచి సైతం ఇల్లందు, మణుగూరు, ఏటూరు నాగారం రోడ్డు గుండా గుట్టుగానే అక్రమాన్ని సాగిస్తున్నారు.
కొత్త మార్గాలతో : చట్టాన్ని తప్పించుకోవడానికి కొంతమంది ఇలాంటి అక్రమ రవాణాదారులు కొత్త మార్గాలను, కొత్త పద్ధతులను వెతుకుతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో, తక్కువగా నిఘా ఉండే రహదారుల వైపు తమ కార్యకలపాలు సాగిస్తున్నారు. సాధారణ రవాణా వాహనాల్లో వీటిని రహస్యంగా తరలించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కొన్నిసార్లు పోలీసుల తనిఖీలు తప్పించుకోవడానికి వివిధ జిల్లాల సరిహద్దుల్లో, కొత్త మార్గాలను సృష్టిస్తున్నారు.
