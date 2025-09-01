Astram APP To Resolve Traffic Problems in Vijayawada : విజయవాడ వాసులు నిత్యం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య ట్రాఫిక్ జామ్. పద్మవ్యూహంలో చిక్కుకున్నాక బయటకు వచ్చి వేరే మార్గంలో గమ్యస్థానం చేరాలన్నా సాధ్యం కాని పరిస్థితి. ఈ ఇబ్బందులను తగ్గించేందుకు నగర పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖర్ బాబు ఏఐ ఆధారిత టెలిగ్రామ్ యాప్ను రూపొందిస్తున్నారు. త్వరలో దీనిని లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.
'అస్త్రం' యాప్తో ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ : విజయవాడలో రహదారులపై వాహనదారులకు కష్టాలు తప్పటం లేదు. రద్దీ సమయాల్లో రహదార్లపై ట్రాఫిక్ జామ్తో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పెరిగిన ట్రాఫిక్కు అనుగుణంగా రోడ్ల విస్తరణ జరగకపోవడం, రోడ్లపై చిరువ్యాపారులు షాపులు పెట్టడం, రోడ్లపైనే వాహనాలు పార్కింగ్ చేయడం వంటి సమస్యలతో విజయవాడ ప్రజలు నిత్యం నరకం చూస్తున్నారు. గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుని తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చోదకుల కష్టాలను తీర్చేందుకు సిటీ పోలీసులు వినూత్న ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. ఇప్పటివరకు పోలీసు సిబ్బంది మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్న 'అస్త్రం' అనే ఏఐ టూల్ ఇకపై పౌరులకూ యాప్ రూపంలో అందుబాటులోకి రానుంది.
మొబైల్కు హెచ్చరికలు : గతేడాది దసరా ఉత్సవాల సమయం నుంచి దీనిని పోలీసుశాఖలో అంతర్గతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ టెలిగ్రామ్ యాప్లో కమిషనరేట్లోని ట్రాఫిక్ విభాగం అధికారులు, సిబ్బందిని అనుసంధానించారు. దీని ద్వారా సంబంధిత సీఐలు, ఎస్సైలకు రద్దీ సమాచారం అలర్ట్లు వెళ్తున్నాయి. వీటి ఆధారంగా ట్రాఫిక్ను నియంత్రిస్తున్నారు. ఇది సత్ఫలితాలు ఇవ్వడంతో పౌరులకూ ఈ సేవలు విస్తరించాలని నిర్ణయించారు. ఈ యాప్లో పలు ఫీచర్లను పొందుపరుస్తున్నారు. నగర మ్యాప్ను అనుసంధానిస్తారు. దీంతో అన్ని మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీని చూపిస్తుంది.
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచిస్తుంది : 300 మీటర్ల వరకు వాహనాలు నిలిచిపోతే మధ్యస్తం అని, 300 నుంచి 500 మీటర్ల వరకు అయితే ఎక్కువ అని, అంతకంటే ఎక్కువ దూరం నిలిచిపోతే తీవ్రం అనే హెచ్చరికలు మొబైల్కు వస్తాయి. మొబైల్లో జీపీఎస్ ఆన్ చేసుకుంటే మనం ఉన్న ప్రాంతంలో రద్దీ ఎలా ఉంది? ఒకవేళ ఎక్కువగా ఉంటే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ఎలా గమ్యస్థానం చేరుకోవాలో సూచిస్తుంది. అందులోనే డైరెక్షన్లు కూడా వస్తాయి. నగరంలో భారీ వర్షం పడి రోడ్లపైకి నీరు వస్తే ఆ వివరాలు కూడా తెలియజేస్తుంది. సురక్షిత మార్గాల వివరాలు అందిస్తుంది.
ప్రతి గంటకూ అప్డేట్లు : విజయవాడ జంక్షన్ మీదుగా రాకపోకలు సాగించే రైళ్లు, బస్సుల వివరాలను కూడా యాప్లో పొందు పరుస్తున్నారు. వీటితో పాటు నగరంలో వాతావరణ సమాచారాన్ని కూడా జోడిస్తున్నారు. వర్షం, పిడుగులు పడే అవకాశాలు, ఉష్ణోగ్రతలు, గాలిలో తేమ శాతం, తదితర వివరాలు ప్రతి గంటకూ అప్డేట్ల రూపంలో రానున్నాయి. ఈ-చలానాలను చెల్లించేందుకు సైతం వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు. వాహనం నంబరు ఎంటర్ చేస్తే పేమెంట్ గేట్ వేలోకి వెళ్లేలా అనుసంధానం చేయనున్నారు.
"అస్త్రం అనే టెలిగ్రామ్ యాప్ను పోలీసుశాఖలో అంతర్గతంగా ఉపయోగిస్తున్నాం. దీంతో ప్రతి 15 నిమిషాలకు ఒకసారి మాకు అలర్ట్లు వస్తాయి. దీంతో వెంటనే ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్లి ట్రాఫిక్ను మళ్లిస్తారు. ఇప్పుడు విజయవాడ ప్రజలను కూడా ఈ యాప్లో భాగస్వామ్యం చేయటం వల్ల ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చు." - వై.రవికుమార్, ట్రాఫిక్ సీఐ, విజయవాడ
ఆ రోజుల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు వివరాలు : ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న రోజుల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపుల వివరాలు, గ్రీన్ ఛానల్ ఉన్న వీవీఐపీల వాహన శ్రేణి వెళ్తున్న సమయంలోనూ ఈ యాప్ ద్వారా నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి. ఇక ఫంక్షన్ హాళ్లు, కల్యాణ మండపాల సమీపంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ విపరీతంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో ముందుగానే ట్రాఫిక్ పోలీసులు అప్రమత్తమై రద్దీకి అవకాశం లేకుండా చర్యలు చేపడుతున్నారు. అస్త్రం యాప్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే ప్రజలకు అవగాహన పెరిగి ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెల్లుచీటి చెప్పే అవకాశాలున్నాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
ట్రాఫిక్ క్లియర్ చెయ్యడానికి డ్రోన్ వస్తుంది!
ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించరు, చలానాలు కట్టరు - ఇదీ విజయవాడలో పరిస్థితి!