మానవత్వాన్ని చాటుకున్నహెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటరత్నం - అభినందించిన లోకేశ్, అనిత
చెప్పులు లేకుండా ఇబ్బందిపడుతున్న చిన్నారులకు చెప్పులు కొనుగోలు - సొంత ఖర్చుతో చెప్పులు కొనిచ్చిన వెంకటరత్నంపై ప్రశంసలు - స్పందించిన మంత్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 10:35 AM IST
Traffic Head Constable Venkata Ratnam Help Students In Krishna District : ఎర్రటి ఎండలో చెప్పులు లేకుండా ఇబ్బందిపడుతూ వెళుతున్న చిన్నారులను చూసి ఓ ట్రాఫిక్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మనసు తల్లడిల్లింది. ఆ పేద పిల్లల కష్టాన్ని చూసి ఆయన చలించిపోయారు. విద్యార్ధులకు తన సొంత ఖర్చుతో చెప్పులు కొనిచ్చి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. ఆ చిన్నారుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్, హోంమంత్రి అనిత తన ఎక్స్ వేదికగా ట్విట్ చేశారు. కానిస్టేబుల్ చూపిన దాతృత్వానికి ప్రజలు నుంచే కాదు మంత్రుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి.
మీరు చూస్తున్న వ్యక్తి పేరు వెంకటరత్నం. కృష్ణా జిల్లాలో పెనమలూరు పోలీస్ స్టేషన్లో ట్రాఫిక్ హెడ్ కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. పొరంకి సెంటర్ లో ట్రాఫిక్ విధులు నిర్వహిస్తుండగా, కొంతమంది విద్యార్థులు ఎర్రటి ఎండలో పాదాలకు చెప్పులు లేకుండా వెళ్తుండటాన్ని చూసి చలించిపోయారు. వారి బాధను తన బాధగా భావించిన వెంకటరత్నం ఆ పిల్లలందరినీ తీసుకొని పక్కనే ఉన్న చెప్పుల దుకాణానికి వెళ్లాడు. వారికి నచ్చిన చెప్పులు ఇప్పించారు. వాటిని స్వయంగా వారి పాదాలకు తొడిగి వారి కళ్లల్లో ఆనందం చూశారు. ఖాకీ యూనిఫామ్ వెనుక కరుకుతనమే కాదు మానవత్వమూ దాగి ఉందని నిరూపించారు. హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటరత్నం చేసిన పనికి స్థానికులు, దుకాణ యజమానులు హర్షం వ్యక్తం చేసి, ఆయనను అభినందించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి.
ఆయన స్పందించిన తీరుకు హాట్సాఫ్: మంత్రి లోకేశ్
ట్రాఫిక్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటరత్నాన్ని విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్, హోంమంత్రి అనిత అభినందించారు. ఎండనక, వాననక ఎన్నో ఒత్తిళ్లు ఉన్నా ట్రాఫిక్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ స్పందించిన తీరు, హాట్సాఫ్ అంటూ లోకేశ్ కొనియాడారు. చెప్పులు వేసుకుని వెళ్తూ, థాంక్యూ సార్ అని చిన్నారులు బహుమతిగా విసిరిన చిరునవ్వుతో వెంకటరత్నం ముఖంలో వెల్లివిరిసిన సంతృప్తి, ఎంతో గొప్పదని, ఇంకెంతో అమూల్యమైనదంటూ వెంకటరత్నానికి ఆయన సెల్యూట్ చేశారు.
హ్యాట్సాఫ్ వెంకటరత్నం గారు— Lokesh Nara (@naralokesh) September 21, 2025
స్పందించిన మీ మనసుకు సెల్యూట్
ఎండనక, వాననక అప్రమత్తంగా ట్రాఫిక్ని నియంత్రించే విధి నిర్వహణ. అటెన్షన్, టెన్షన్లు ఉన్నా పెనమలూరు ట్రాఫిక్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటరత్నం గారు స్పందించిన తీరుకు హాట్సాఫ్.
చెప్పుల్లేకుండా ఎండలో నడిచి వెళ్తున్న స్కూల్… pic.twitter.com/d2YiMD8xOm
ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం : పేద పిల్లల కష్టాలను చూసి చలించి మానవత్వంతో స్పందించిన తీరు అభినందనీయమని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ నినాదంతో రాష్ట్రంలో క్రైమ్ రేట్ తగ్గిస్తున్న పోలీసుల కృషికి ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోందని తెలిపారు. ఓ వైపు విధి నిర్వహణలో నిబద్ధతతో పనిచేస్తూనే మానవత్వంతో స్పందించి నిరుపేదలైన చిన్నారులకు తన సొంత డబ్బుతో చెప్పులు కొనివ్వడం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు. కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు ట్రాఫిక్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న వెంకటరత్నం గారు రియల్ హీరో అని చెప్పడానికి సందేహం లేదని అన్నారు. మీ అమూల్యమైన సేవలకు హ్యాట్సాఫ్ అని తన ఎక్స్ వేదికగా ట్విట్ చేశారు.
పౌర సేవల్లో ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ కు అర్థం చెప్పిన ట్రాఫిక్ పోలీస్ వెంకటరత్నం గారికి నా అభినందనలు. పేద పిల్లల కష్టాలను చూసి చలించి మానవత్వంతో స్పందించిన తీరు అభినందనీయం. ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ నినాదంతో రాష్ట్రంలో క్రైమ్ రేట్ తగ్గిస్తున్న పోలీసుల కృషికి ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన… pic.twitter.com/163PQkzDyL— Anitha Vangalapudi (@Anitha_TDP) September 21, 2025
