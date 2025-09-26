ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వండి : కంపెనీలకు ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచన
ఐటీ, ఇతర ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ - సూచించిన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు - రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా నిర్ణయం
Published : September 26, 2025 at 11:58 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 12:07 PM IST
Work From Home For IT Employees Due To Rains : హైదరాబాద్లో వర్షాల కారణంగా ట్రాఫిక్ సమస్యలు, ప్రజల భద్రతా దృష్ట్యా వివిధ కంపెనీల ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు. గురువారం అర్ధరాత్రి నుంచి హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వాన కురుస్తోంది. శుక్రవారం కూడా పడుతుండడంతో సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ విభాగం అప్రమత్తమైంది. దీంతో కంపెనీల ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వాలని తెలిపింది. ప్రస్తుత పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని సహకరించాలని కోరింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
September 26, 2025
మరోవైపు హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా వాన కురుస్తోంది. రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. దీంతో పలుచోట్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతోంది. ఛత్రినాక, తార్నాక, హబ్సిగూడ, నాచారం, కూకట్పల్లి, జేఎన్టీయూ, నిజాంపేట్, ప్రగతినగర్, ఆల్విన్ కాలనీ, చార్మినార్, యూకత్పురా, ఓయూ క్యాంపస్, హైదర్నగర్, బాచుపల్లి, వివేకానంద నగర్, చార్మినార్, చాంద్రయణగుట్ట, బహదూర్పురా, లాలాపేట్, మల్లాపూర్, ఉప్పుగూడ, బార్కస్, బషీర్బాగ్, అబిడ్స్, కోఠి సహా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. మియాపూర్ మంజీరా పైపులైన్ రోడ్డు నుంచి కొండాపూర్ మైహోం మంగళ మార్గంలో రైల్వే అండర్ పాస్లోకి వరదనీరు చేరింది. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.