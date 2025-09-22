ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో మరోసారి భారీ వర్షం - పలుచోట్ల ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం

హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - పంజాగుట్ట, ఖైరతాబాద్, అమీర్‌పేటలో నిలిచిన రాకపోకలు - వరద ప్రాంతాల్లో సహాయ చర్యలు చేపట్టిన హైడ్రా సిబ్బంది

RAINS IN HYDERABAD
RAINS IN HYDERABAD (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 5:06 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 5:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Rains in Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఉదయం నుంచి మేఘావృతమైన ఆకాశంలో మధ్యాహ్నం తరువాత మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి. మధ్యాహ్నం 3 తరువాత పలు ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా భారీవర్షం మొదలైంది. ఎల్బీనగర్‌, వనస్థలిపురం, హయత్‌నగర్‌, అబ్దుల్లాపూర్‌ మెట్‌, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఫిల్మ్‌నగర్, పంజాగుట్ట, ఖైరతాబాద్‌, ఎస్ఆర్ నగర్, అమీర్‌పేట, ఎర్రగడ్డ, బోరబండ, సనత్‌నగర్, యూసఫ్‌గూడ, శ్రీకృష్ణనగర్‌ వర్షం పడుతోంది. పంజాగుట్ట, శ్రీకృష్ణనగర్‌లో రహదారిపై వరద ప్రవహిస్తోంది. పంజాగుట్ట, ఖైరతాబాద్, అమీర్‌పేటలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

వరద ప్రాంతాల్లో సహాయ చర్యలు చేపట్టిన హైడ్రా సిబ్బంది : ఈ వర్షాల కారణంగా రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. రహదారిపై భారీగా వర్షపు నీరు చేరి వాహనదారుల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. భారీ వర్షం, రహదారిపై వరదతో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. రాజ్‌భవన్‌ రహదారిలో మోకాళ్లలోతు వర్షపు నీరు చేరింది. రాజ్‌భవన్‌ రహదారిలో వాహనదారుల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అమీర్‌పేటలో మోకాళ్లలోతు వర్షపు నీటిలో వాహనదారుల అవస్థలు పడుతున్నారు. పలు చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎస్‌ఆర్‌ నగర్, మైత్రివనం మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. వనస్థలిపురం ప్రశాంత్‌నగర్‌లో మోకాళ్లలోతు వర్షపు నీరు చేరింది. పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. దీంతో ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. వరద ప్రాంతాల్లో సహాయ చర్యలు హైడ్రా సిబ్బంది చేపట్టింది.

హైదరాబాద్​లో మరోసారి భారీ వర్షం (ETV)
Last Updated : September 22, 2025 at 5:35 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAINS IN HYDERABADHYDERABAD RAINS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.