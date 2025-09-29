ETV Bharat / state

కోఠి, చాదర్‌ఘాట్‌ ప్రాంతాల్లో నిలిచిపోయిన వాహనాలు - ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచన

దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ నుంచి కోఠి-నాంపల్లి రహదారిలో నిలిచిన వాహనాలు - వరదలతో చాదర్‌ఘాట్‌ నుంచి మలక్‌పేట వరకు రహదారిపై గుంతలు - ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని పోలీసుల సూచన

TRAFFIC JAM IN HYDERABAD
TRAFFIC JAM IN HYDERABAD (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 6:31 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Traffic jam Between Dilsukhnagar To Nampally : మూసీ నది శాంతించినా, దసరా పండగ దగ్గర పడుతున్నా హైదరాబాద్ వాసుల ట్రాఫిక్ కష్టాలు ఏమాత్రం మారక పోగా ఇంకా రెట్టింపు అవుతున్నాయి. మూసీ నది ఎప్పటిలాగే ప్రవాహం తగ్గినా, 2 రోజుల క్రితం సృష్టించిన బీభత్సం నుంచి నగరం ఇంకా కోలుకోలేదు. చాదర్​ఘాట్ దగ్గర పాత వంతెన, మూసారాంబాగ్​ వద్ద వంతెన మొన్నటి వరద ఉధృతికి బాగా దెబ్బతిన్నాయి. ఇవాళ వంతెనను పరిశీలించిన అధికారులు మరమ్మతులు చేపట్టారు. ముందు జాగ్రత్తగా వంతెనపై వాహనాల రాకపోకలను అధికారులు నిలిపివేశారు.

మరమ్మతు పనుల కారణంగా రద్దీ అధికంగా ఉండే చాదర్​ఘాట్​ వద్ద ఒకే వంతెనపై రాకపోకలు సాగడంతో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది. కోఠి నుంచి మలక్‌పేట వైపు వెళ్లేందుకు వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి తోడు కోఠి ఐఎంఏ దాటిన తర్వాత చాదర్​ఘాట్ కూడలిలో జీహెచ్​ఎంసీ సిబ్బంది రోడ్డు మరమ్మతు పనులు చేస్తున్నారు.

కోఠి, చాదర్‌ఘాట్‌ ప్రాంతాల్లో నిలిచిపోయిన వాహనాలు - ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచన (ETV)

చాదర్‌ఘాట్‌ మీదుగా మలక్‌పేటకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని పోలీసులు సూచనలు చేశారు. అయినా ఇది కీలకమైన రహదారి కావడంతో ట్రాఫిక్ గంటగంటకు పెరిగిపోతోంది. దీంతో వాహనాలు అబిడ్స్ నుంచి మలక్​ పేట వరకుట ట్రాఫిక్ స్థంభించింది. కోఠి-దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ మార్గంలో ఎక్కడికక్కడ వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఎంజీబీఎస్‌ ఖాళీకబర్ నుంచి చాదర్‌ ఘాట్‌ వరకు, దిల్‌సుఖ్​ నగర్ నుంచి చాదర్‌ ఘాట్‌ వరకు వాహనాలు రాకపోకలకు అంతరాయం జరగడంతో వాహనాలు ఒక్కొక్కటి మెల్లిగా కదులుతున్నాయి.

దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, కోఠి, నాంపల్లి వైపు వెళ్లేవారు, అలాగే బషీర్‌బాగ్‌, నాంపల్లి నుంచి దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ వెళ్లేవారు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ రహదారులపై భారీ వర్షాల కారణంగా గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ ప్రభావం కూడా ట్రాఫిక్​ పై పడింది. గుంతల మధ్య వాహనాలు నడపడం కత్తిమీద సాములా మారింది. దీంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. చాదర్ ఘాట్ పాత వంతెన, మూసారాంబాగ్​ వంతెనపై మరమ్మతులు పూర్తై, దానిపై వాహనాలపై అనుమతి వచ్చేంత వరకు నగరవాసులకు ఈ కష్టాలు తప్పేలా లేవు. వీలైనంత వేగంగా మరమ్మతు పనులు పూర్తి చేయాలని హైదరాబాదీలు అధికారులను కోరుతున్నారు. జీహెచ్​ఎంసీ సిబ్బంది కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు చేస్తోంది.

ఓపైపు మరమ్మతు పనులతో రోడ్లపై ట్రాఫిక్ నిలిచిపోగా, మరోవైపు బతుకమ్మ వేడుకల కోసం కొన్నిచోట్ల వాహనాలను మళ్లించడం కూడా ట్రాఫిక్ ఆలస్యానికి కారణమయ్యాయి. జీహెచ్​ఎంసీ, ట్రాఫిక్ పోలీసులు, హైడ్రా సమన్వయంతో పనులు చేపట్టినా నగరవాసిని ట్రాఫిక్ గండం నుంచి తప్పించలేకపోయాయి.

మూసీనది ఉగ్రరూపం - కాలనీలు జలమయం

హైదరాబాద్​లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - మూసారాంబాగ్‌ బ్రిడ్జి మూసివేత

Last Updated : September 29, 2025 at 7:41 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAFFIC JAM IN HYDTRAFIC JAM DILSUKHNAGAR TO NAMPALLYహైదరాబాద్​లో ట్రాఫిక్ జామ్CHADERGHAT OLD BRIDGETRAFFIC JAM IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.