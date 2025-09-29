కోఠి, చాదర్ఘాట్ ప్రాంతాల్లో నిలిచిపోయిన వాహనాలు - ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచన
దిల్సుఖ్నగర్ నుంచి కోఠి-నాంపల్లి రహదారిలో నిలిచిన వాహనాలు - వరదలతో చాదర్ఘాట్ నుంచి మలక్పేట వరకు రహదారిపై గుంతలు - ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని పోలీసుల సూచన
Published : September 29, 2025 at 6:31 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 7:41 PM IST
Traffic jam Between Dilsukhnagar To Nampally : మూసీ నది శాంతించినా, దసరా పండగ దగ్గర పడుతున్నా హైదరాబాద్ వాసుల ట్రాఫిక్ కష్టాలు ఏమాత్రం మారక పోగా ఇంకా రెట్టింపు అవుతున్నాయి. మూసీ నది ఎప్పటిలాగే ప్రవాహం తగ్గినా, 2 రోజుల క్రితం సృష్టించిన బీభత్సం నుంచి నగరం ఇంకా కోలుకోలేదు. చాదర్ఘాట్ దగ్గర పాత వంతెన, మూసారాంబాగ్ వద్ద వంతెన మొన్నటి వరద ఉధృతికి బాగా దెబ్బతిన్నాయి. ఇవాళ వంతెనను పరిశీలించిన అధికారులు మరమ్మతులు చేపట్టారు. ముందు జాగ్రత్తగా వంతెనపై వాహనాల రాకపోకలను అధికారులు నిలిపివేశారు.
మరమ్మతు పనుల కారణంగా రద్దీ అధికంగా ఉండే చాదర్ఘాట్ వద్ద ఒకే వంతెనపై రాకపోకలు సాగడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. కోఠి నుంచి మలక్పేట వైపు వెళ్లేందుకు వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి తోడు కోఠి ఐఎంఏ దాటిన తర్వాత చాదర్ఘాట్ కూడలిలో జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది రోడ్డు మరమ్మతు పనులు చేస్తున్నారు.
చాదర్ఘాట్ మీదుగా మలక్పేటకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని పోలీసులు సూచనలు చేశారు. అయినా ఇది కీలకమైన రహదారి కావడంతో ట్రాఫిక్ గంటగంటకు పెరిగిపోతోంది. దీంతో వాహనాలు అబిడ్స్ నుంచి మలక్ పేట వరకుట ట్రాఫిక్ స్థంభించింది. కోఠి-దిల్సుఖ్నగర్ మార్గంలో ఎక్కడికక్కడ వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఎంజీబీఎస్ ఖాళీకబర్ నుంచి చాదర్ ఘాట్ వరకు, దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి చాదర్ ఘాట్ వరకు వాహనాలు రాకపోకలకు అంతరాయం జరగడంతో వాహనాలు ఒక్కొక్కటి మెల్లిగా కదులుతున్నాయి.
దిల్సుఖ్నగర్, కోఠి, నాంపల్లి వైపు వెళ్లేవారు, అలాగే బషీర్బాగ్, నాంపల్లి నుంచి దిల్సుఖ్నగర్ వెళ్లేవారు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ రహదారులపై భారీ వర్షాల కారణంగా గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ ప్రభావం కూడా ట్రాఫిక్ పై పడింది. గుంతల మధ్య వాహనాలు నడపడం కత్తిమీద సాములా మారింది. దీంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. చాదర్ ఘాట్ పాత వంతెన, మూసారాంబాగ్ వంతెనపై మరమ్మతులు పూర్తై, దానిపై వాహనాలపై అనుమతి వచ్చేంత వరకు నగరవాసులకు ఈ కష్టాలు తప్పేలా లేవు. వీలైనంత వేగంగా మరమ్మతు పనులు పూర్తి చేయాలని హైదరాబాదీలు అధికారులను కోరుతున్నారు. జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు చేస్తోంది.
ఓపైపు మరమ్మతు పనులతో రోడ్లపై ట్రాఫిక్ నిలిచిపోగా, మరోవైపు బతుకమ్మ వేడుకల కోసం కొన్నిచోట్ల వాహనాలను మళ్లించడం కూడా ట్రాఫిక్ ఆలస్యానికి కారణమయ్యాయి. జీహెచ్ఎంసీ, ట్రాఫిక్ పోలీసులు, హైడ్రా సమన్వయంతో పనులు చేపట్టినా నగరవాసిని ట్రాఫిక్ గండం నుంచి తప్పించలేకపోయాయి.
