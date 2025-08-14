ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో భారీ వర్షం - మూసారంబాగ్‌ బ్రిడ్జిపై వాహనాల దారి మళ్లింపు - TRAFFIC DIVERSIONS IN HYDERABAD

హైదరాబాద్‌లో మూసీ నది ఉగ్రరూపం - పురానాపూల్, మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జ్​లను ముంచెత్తిన వరద నీరు - ట్రాఫిక్‌ దారి మళ్లింపు - బేగంబజార్ లో కుప్పకూలిన ఓ పాత భవనం

Traffic Diversions Due to Rain in Hyderabad
Traffic Diversions Due to Rain in Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 4:56 PM IST

Traffic Diversions Due to Rain in Hyderabad : హైదరాబాద్‌ నగరంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు తోడు హిమాయత్‌సాగర్ గేట్లు ఎత్తి ఎత్తడంతో మూసీ నదిలో ప్రవాహం భారీగా పెరిగింది. అంబర్‌పేట్‌లోని మూసారంబాగ్ బ్రిడ్జికి ఆనుకొని గత మూడు రోజులుగా మూసీ నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు, అంబర్‌పేట్‌ తహసీల్దార్‌ సిబ్బంది ట్రాఫిక్‌ను దారి మళ్లించారు. వరద ప్రభావం తగ్గడంతో బుధవారం రాత్రి మలక్‌పేట్‌ నుంచి అంబర్‌పేట్‌ మూసారంబాగ్‌ బ్రిడ్జి మీద నుంచి వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతించారు. అయితే తాజాగా వరద ప్రభావం పెరగడంతో మళ్లీ రాకపోకలు నిలిపివేశారు.

గోల్నాక కొత్త బ్రిడ్జిపై ట్రాఫిక్ : మూసారంబాగ్‌ బ్రిడ్జిపై నుంచి వరద తగ్గించడానికి మూసీలో పేరుకుపోయిన గుర్రపుడెక్క, బురద మట్టిని పొక్లైన్‌తో హైడ్రా ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టింది. గత రెండు రోజుల నుంచి ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. హిమాయత్ సాగర్​కు వరద పెరగడంతో 9 గేట్లు ఎత్తిన నేపథ్యంలో మూసారంబాగ్ బ్రిడ్జ్ పైకి వరద అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. అంబర్‌పేట్‌ తదితర ప్రాంతాల నుంచి మూసారంబాగ్ బ్రిడ్జిపై నుంచి వాహనాల రాకపోకలు గత కొంతకాలంగా పోలీసులు నిలిపివేశారు. మలక్‌పేట్‌ నుంచి బ్రిడ్జిపై మీదుగా అంబర్‌పేట్‌ వైపు వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతి ఉన్నప్పటికీ వరద ప్రవాహం పెరగడంతో వాహనాల దారి మళ్లించారు. దీంతో గోల్నాక కొత్త బ్రిడ్జిపై ట్రాఫిక్ మరింత పెరిగింది.

హైదరాబాద్​లో భారీ వర్షం - మూసారంబాగ్‌ బ్రిడ్జిపై వాహనాల దారి మళ్లింపు (ETV)

జాప్యాన్ని అతి త్వరగా నివారించాలి : ముసారాబాద్ బ్రిడ్జిపై హై లెవెల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి జరుగుతున్న జాప్యం వల్ల నిత్యం ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, మలక్‌పేట్‌ తదితర ప్రాంతాల నుంచి వాహనాల రాకపోకలు పెరగడంతో ప్రతి నిత్యం ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతోంది. ట్రాఫిక్ పోలీసులు మూసారంబాగ్ బ్రిడ్జిపై నుంచి వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా రద్దు చేశారు. ప్రత్యేకంగా పోలీస్ పహారాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. హై లెవెల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణంలో జరుగుతున్న జాప్యాన్ని అతి త్వరగా నివారించాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.

మరోవైపు మూసీ ప్రవాహం పురానాపూల్ వద్ద ఉన్న శివాలయాన్ని ముంచెత్తింది. అక్కడి స్మశాన వాటిక కూడా నీట మునిగింది. ఫలితంగా అక్కడ జరగాల్సిన అంతక్రియలకు విఘాతం కలిగింది. శవాలను కాల్చేందుకు ఉపయోగించే కట్టెలు నీటిలో కొట్టుకుపోయి తేలియాడుతున్నాయి. వరద ఉధృతి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో మూసీ పరిసర ప్రాంత వాసులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

తప్పిన పెను ప్రమాదం : ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వరుణుడి ప్రతాపానికి హైదరాబాద్ బేగంబజార్​లో ఓ పాత కుప్పకూలింది. బేగంబజార్ ఫీల్ఖానాలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఆ సమయంలో ఎవరు లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. భవనం శిథిలావస్థకు చేరుకుందని కూల్చేయాలని గతంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చిన భవన యజమాని పట్టించుకోలేదు. బేగంబజార్లో ఇలాంటి పురాతన బిల్డింగ్స్​లోనే వ్యాపారులు షాప్స్ కొనసాగిస్తున్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతం కావడంతో కూలిపోయే స్థితిలో ఉన్న భవనాలను కూల్చేయాలని స్థానిక డిమాండ్ చేశారు. కేవలం నోటీసులు ఇచ్చి బల్దియా అధికారులు సరిపెడుతున్నారని ఆరోపించారు.

హైదరాబాద్ బేగంబజార్ లో కుప్పకూలిన ఓ పాత భవనం (ETV)

