దసరా సందర్భంగా విజయవాడలో ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపు

భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాఫిక్‌ను మళ్లిస్తున్నట్లు వెల్లడించిన సీపీ రాజశేఖరబాబు - సోమవారం నుంచి అక్టోబరు 2వ తేదీ వరకు ఈ మళ్లింపులు ఉంటాయని వివరణ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 4:32 PM IST

Traffic Diversions in Vijayawada: దసరా సందర్భంగా విజయవాడ ప్రజలకు, భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాఫిక్‌ను మళ్లిస్తున్నట్లు నగర పోలీసు కమిషనర్‌ ఎస్‌వీ రాజశేఖరబాబు తెలిపారు. సోమవారం నుంచి అక్టోబరు 2వ తేదీ వరకు ఈ మళ్లింపులు ఉంటాయని తెలిపారు. హైదరాబాద్‌ వైపు నుంచి విశాఖపట్నం వైపునకు నల్లగుంట వద్ద నుంచి వెస్ట్‌ బైపాస్‌ మీదుగా చిన్న ఆవుటపల్లి, హనుమాన్‌ జంక్షన్‌ వైపు వెళ్లాలి. అటు నుంచి కూడా ఇదే మార్గంలో రావాల్సి ఉంటుంది.

హైదరాబాద్‌ వైపు నుంచి మచిలీపట్నం వైపు వెళ్లే వాహనాలు నల్లగుంట దగ్గర వెస్ట్‌ బైపాస్‌ ఎక్కి చిన్న ఆవుటపల్లి, కేసరపల్లి మీదుగా వెళ్లాలి. తిరుగు ప్రయాణంలో ఇదే మార్గంలో పయనమవ్వాలి. హైదరాబాద్‌ వైపు నుంచి గుంటూరు, చెన్నై వైపునకు నార్కెట్‌పల్లి, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, నడికూడి, పిడుగురాళ్ల, అద్దంకి, మేదరమెట్ల మీదుగా రాకపోకలు సాగించాలి. చెన్నై వైపు నుంచి విశాఖపట్నం వైపు రాకపోకలకు ఒంగోలు, త్రోవగుంట, చీరాల, బాపట్ల, రేపల్లె, అవనిగడ్డ, పామర్రు, గుడివాడ, హనుమాన్‌ జంక్షన్‌ మీదుగా వెళ్లాలి.

వాహనాల పార్కింగ్‌ వివరాలు: విజయవాడ నగరంలో భవానీపురం వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు కుమ్మరిపాలెంలోని టీటీడీ పార్కింగ్, ఎంవీ రావు ఖాళీ స్థలం, పున్నమి ఘాట్, భవానీ ఘాట్, సుబ్బారాయుడు పార్కింగ్, సెంట్రల్‌ వేర్‌ హౌస్‌ గ్రౌండ్, గొల్లపూడి మార్కెట్‌ యార్డ్‌ పార్కింగ్, భవానీపురం లారీ స్టాండ్, సోమా గ్రౌండ్, సితార సెంటరు, ఎగ్జిబిషన్‌ గ్రౌండ్స్, గొల్లపూడి పంట కాలువ రోడ్డులో నిలపాలి. గుంటూరు, మచిలీపట్నం, గుడివాడ, అవనిగడ్డ వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు బీఆర్‌టీఎస్‌ రోడ్డు, సంగీత కళాశాల మైదానం, ఎఫ్‌ఐసీ మట్టి రోడ్డు పార్కింగ్, జింఖానా మైదానంలో పార్కింగ్‌ చేయాలి.

దసరా పండుగ సందర్భంగా ఈ రోజు నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు విజయవాడ ఉత్సవ్ జరగనుంది. ఈ 11 రోజుల వేడుకలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. కృష్ణమ్మ తీరాన ఉన్న పున్నమీ ఘాట్, తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, గొల్లపూడిలోని ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానం, ఘంటసాల సంగీత కళాశాలల్లో ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. సినీ, సంగీత, సాంస్కృతిక, క్రీడా కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. విజయవాడను పర్యాటకంగా, సాంస్కృతిక కేంద్రంగా ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

టూరిజం ప్రమోట్ చేసేందుకు విజయవాడ ఉత్సవ్‌ ఎంతో ఉపయోగపడుతోందని నిర్వహాకులు భావిస్తున్నారు. కొండపల్లి ఖిల్లా, మూలపాడు నగరం వనం, ఫెర్రీ ఘాట్, బెరం పార్కు, భవానీ ఐలాండ్ మరింత మందికి తెలియజేస్తామని అంటున్నారు. ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని అడ్డుంకులు సృష్టించినా ఈ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తామని స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభి తెలిపారు.

కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో 'విజయవాడ ఉత్సవ్‌' - 286 ఈవెంట్స్​తో వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివ్ కార్నివాల్

వాహనం ఎక్కడ పార్కింగ్‌ చెయ్యాలో ఈ యాప్ చెప్తుంది​ - ఇంద్రకీలాద్రిపై సాంకేతికత పరవళ్లు

