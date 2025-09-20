ETV Bharat / state

తెలంగాణలో మొదలైన దసరా సందడి - భాగ్యనగరం వదిలి పల్లెబాట పడుతున్న జనం

దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో సొంతూళ్లకు పయనమైన నగరవాసులు - హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై కొనసాగుతున్న వాహనాల రద్దీ - హైవేపై ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా పోలీసుల అలర్ట్

Heavy Traffic In Hyderabad Highways
Heavy Traffic In Hyderabad Highways (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 8:12 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Traffic In Hyderabad Highways : దసరా పండుగ రావడంతో అప్పుడే నగరవాసులు సొంతూళ్ల బాట పట్టారు. సోమవారం నుంచి దసరా సెలవులు ఆరంభమవుతుందటం, ఆదివారం ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ సంబరాలు ఉండటంతో శనివారం సాయంత్రమే నగరంలోని ప్రజలు పల్లెబాట పట్టారు. దీంతో హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారి (65వ నంబర్)లో వాహనాల రద్దీ పెరిగింది. శనివారం పాఠశాలల సమయం ముగిసిన అనంతరం విజయవాడ వైపు వాహనదారులు బారులు తీరి వెళ్లడం కనిపించింది.

పల్లెబాట పడుతున్న నగరవాసులు : పట్నవాసులంతా ఒక్కసారిగా పల్లెబాట పట్టడంతో నగరంలోని ప్రధాన రహదారులన్నీ వాహనాలతో కిక్కిరిసిపోయాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు రద్దీ భారీగా నెలకొంది. హైదరాబాద్​లోని మహాత్మాగాంధీ బస్ స్టేటన్, జూబ్లీ బస్ స్టేషన్​తో పాటు దిల్​సుఖ్​ నగర్, ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్, ఆరాంఘర్ చౌరస్తాలలో రద్దీ భారీగా ఉంది. దసరా రద్దీని తట్టుకునేలా ఇవాళ్టి నుంచి ఆర్టీసీ స్పెషల్​ బస్సులు ప్రారంభించింది. మొత్తం 7,754 ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది. ఈ బస్సుల్లో 50 శాతం అదనపు ఛార్జీ ఉంటుంది.

తెలంగాణలో మొదలైన దసరా సందడి - భాగ్యనగరం వదిలి పల్లెబాట పడుతున్న జనం (ETV)

సికింద్రాబాద్ జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ స్వగ్రామాలకు వెళ్లే వారితో కిటకిటలాడుతోంది. చిన్నారులు, విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఊర్లకు పయనమయ్యారు. ఉత్తర తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ కామారెడ్డి సిద్దిపేట సిరిసిల్ల కరీంనగర్ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున జూబ్లీ బస్ స్టేషన్​కు చేరుకుంటున్నారు. దసరా పండుగ పురస్కరించుకుని తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతున్నట్టు ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు.

మరోవైపు విజయవాడ వెళ్లే జాతీయరహదారి 65పై పంతంగి టోల్ ప్లాజా, చౌటుప్పల్, చిట్యాల వద్ద రద్దీ కారణంగా వాహనాలన్నీ నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో పల్లెలన్నీ కళకళలాడబోతున్నాయి. జాతీయ రహదారులపై వాహనాల రద్దీ కారణంగా అలర్ట్ అయిన పోలీసులు ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇవాళ్టితో పాటు రేపు ఆదివారం, ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ కావడంతో ఉదయం కూడా రద్దీ కొనసాగనుంది. రాచకొండ, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లా పోలీసులు విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఉండేలా సిద్ధమయ్యారు.

అక్టోబర్ 3 వరకు సెలవులు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దసరా సెలవులను సెప్టెంబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు అన్ని పాఠశాలలకు సెలవులు ఉంటాయని ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. జూనియర్ కాలేజీలకు సెప్టెంబర్ 28 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈసారి అక్టోబర్ 2వ తేదీన గాంధీజయంతి రోజునే దసరా పండుగ వచ్చింది.

ముందస్తు రిజర్వేషన్​ సౌకర్యం : ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సుల్లో 377 స్పెష‌ల్ సర్వీసులకు ముందస్తు రిజర్వేషన్ సౌకర్యాన్ని క‌ల్పించింది. ముందస్తు రిజర్వేషన్లను సంస్థ అధికారిక వెబ్ సైట్ tgsrtcbus.in లో చేసుకోవాలని సంస్థ సూచించింది. దసరా స్పెషల్ సర్వీసులకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం కోసం టీఎస్‌ఆర్టీసీ కాల్‌ సెంటర్‌ నంబర్లు 040-69440000, 040-23450033ను సంప్రదించాలని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.

పూల పండుగ వచ్చింది - తెలంగాణ మురిసింది

బతుకమ్మ పండుగలోనే ఆరోగ్యం దాగిఉంది - రేపటి నుంచే ఉత్సవాలు ప్రారంభం

Last Updated : September 20, 2025 at 8:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BATHUKAMMA EFFECT ON TRAFFICDASARA HOLIDAYS EFFECT IN HYDERABADVIJAYAWADA HYDERABAD TRAFFIC NEWSదసరా సెలవుల నేపథ్యంలో భారీ ట్రాఫిక్HEAVY TRAFFIC IN HYDERABAD HIGHWAYS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కొంత భయం- మరికొంత కుట్ర- సౌదీతో ఒప్పందం వెనుక పాక్ దుర్బుద్ధి ఇదే!

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.