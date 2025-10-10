ఆ గ్రామంలో ఆనవాయితీగా అట్లతద్ది - కొత్తగా పెళ్లైన యువతులకు ఎంతో ప్రత్యేకం
పసుపు, కుంకుమలు చల్లగా ఉండాలంటూ పండుగ- పిండివంటలు సూర్యునికి సమర్పించి మహిళల ఉపవాసం
Atla Taddi Celebration At Bapatla District : సంక్రాంతి అనగానే సంప్రదాయ పిండివంటలు! శివరాత్రి అంటే జాగారం! మరి అట్లతద్ది అంటేకేవలం అట్లే కాదు! పూజలు, వాయినాలు, ఆటపాటలు, ఊయలలు ఇలా ఈ తరానికి తెలియని ఎన్నో ప్రత్యేకతలున్నాయి. కాలక్రమంలో ప్రాభవం కోల్పోతున్న అట్లతద్దిని సామూహికంగా జరుపుకుంది బాపట్ల జిల్లా లంకవానిదిబ్బ. ఆ వేడుకలు ఎంత ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటున్నారో తెలియాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
తెలుగు ప్రజల పండగల్లో అట్లతద్ది ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. భర్త ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ మహిళలు పూజలు చేస్తారు. గౌరీపూజ చేసుకుని అట్లను వాయినంగా ఇచ్చి ఉయ్యాలలూగుతారు. ఈ పండుగను, ఇంటికే పరిమితం చేయకుండా ఊరంతా కలిసి వేడుకలా చేసుకోవటం బాపట్ల జిల్లా లంకవానిదిబ్బ గ్రామంలో ఆనవాయితీగా వస్తోంది. మహిళలు తెల్లవారుజూమునే లేవటం, పూజలు చేసుకోవటం, ఉపవాసం ఉండటం, పిండివంటలు చేసుకుని సూర్యునికి సమర్పించటం, చంద్రోదయం చూసి ఉపవాసం విరమించి వంటలు ఆరగించటంఈ పండుగ ప్రత్యేకత.
కొత్తగా పెళ్లైన యువతులకు ఈ పండుగ ఎంతో ప్రత్యేకమని గ్రామస్తులు విశ్వసిస్తారు. అత్తింటికి వెళ్లిన బిడ్డను తొలి అట్లతద్దికి ఇంటికి పిలుస్తారు. గౌరీ పూజ చేయిస్తారు. పాటలు పాడుకుంటారు. సాయంత్రం ముత్తయిదువల్ని ఇంటికి పిలిచి అట్లు వాయినంగా ఇచ్చి ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటారు.
ఈ పండగలో 11 అట్లు, 11 రకాల ఫలాలు, 11 సార్లు ఊయల ఊగడం వంటి ప్రత్యేక సంప్రదాయాలు ఉంటాయి. ''అట్లతద్దోయ్ ఆరట్లోయ్, ముద్దపప్పు మూడట్లోయ్'' అంటూ పాటలు పాడుతూ ఇరుగు పొరుగు స్నేహితులందరితో కలిసి ఆటలు ఆడతారు. పెద్దలు కూడా ఉత్సాహంగా పాల్గొని తమ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటారు. పిల్లలతోపాటు తల్లులూ బాల్య స్మృతులు నెమరేసుకుంటారు.
ఊళ్లోని మహిళలకు సారె అందజేత: లంకవానిదిబ్బలోని రాములవారి గుడి వద్ద వేసిన ఊయలను ఆడపడుచులు ఊగారు. పురుషులు ఊయల ఊపటంలో సహాయంగా ఉంటారు. గ్రామసర్పంచి చిలకలపూడి పాపారావు 10 ఏళ్లుగా ఈ ఏర్పాట్లు చేయడంతోపాటు ఊళ్లోని మహిళలకు సారె అందజేస్తున్నారు. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు కాపాడే పండుగలను చేసుకోవటంలో ఇప్పటికీ పల్లెటూళ్లు ముందున్నాయని లంకవానిదిబ్బ గ్రామస్తులు నిరూపిస్తున్నారు.
'మా ఊర్లో ప్రతీ ఏటా ఆనవాయితీగా అట్లతద్ది నిర్వహిస్తాం. మహిళలు, కొత్తగా పెళ్లైన యువతులు ఎంతో ఆనందంగా పండుగ జరుపుకుంటారు. అందరికీ చీరలు గాజులతో సారె పంచుతాము. ఎంతో ప్రత్యేకంగా జరుపుకునే ఈ పండుగ వేళ ఊరంతా కళకళలాతుంది. మహిళలు అంతా ఎంతో ఓపికతో 11 రకాల ఆకులు తెచ్చి మాలగా కుచ్చుతారు. ముత్తైదువలకు 11 అట్లు ఇచ్చి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. కొత్తగా పెళ్లైన యువతులకు ఈ పండుగ ఎంతో ప్రత్యేకం.' - చిలకలపూడి పాపారావు, లంకవానిదిబ్బ గ్రామ సర్పంచ్
అట్లతద్ది విశిష్టత: స్కాంద పురాణం ప్రకారం నారదుని సలహా మేరకు శివుని భర్తగా పొందడానికి గౌరీదేవి కూడా అట్లతద్ది వ్రతం ఆచరించినట్లుగా తెలుస్తోంది. కన్నెపిల్లలు మంచి భర్త కోసం, స్రీలు సౌభాగ్యం కోసం చేసుకొనే వ్రతమిది. ఈ పూజ చంద్రారాధన ప్రధానమైన పూజ కాబట్టి దీనిని చంద్రోదయ ఉమా వ్రతమని కూడా అంటారు. చంద్రారాధన ప్రధానం అయినందున చంద్రకళల్లో కొలువైవున్నశక్తి, అమ్మవారి అనుగ్రహం చేత స్రీల సౌభాగ్యం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వర్దిల్లుతాయని శాస్త్రవచనం.
