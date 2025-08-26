ETV Bharat / state

తాళి కట్టగానే వరుడుకి కొరడా దెబ్బలు - అక్కడ వింత ఆచారం - TRADITION OF WHIPPING THE GROOM

వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలో వింత ఆచారం - మూడు ముళ్లు వేసిన వెంటనే కొరడా దెబ్బలు - వందల ఏళ్ల నుంచి కొనసాగిస్తున్న బూచుపల్లె వంశీయులు

tradition of whipping the groom
tradition of whipping the groom (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read

Tradition of Whipping the Groom in YSR Kadapa District : పెళ్లంటే 100 ఏళ్ల పంట, రెండు జంటల కలయిక, రెండు కుటుంబాల అనుబంధం. మామిడి తోరణాలు, పచ్చని పందిళ్లు, తలంబ్రాలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ, అటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు చూసుకుని, 3 ముళ్లు, 7 అడుగులతో, పురోహితుల వేదమంత్రాల సాక్షిగా చేసుకునే సంబరం. భాగస్వామిని జీవితంలోకి ఆహ్వానించే ఆ మధుర క్షణాలు ఎంతో ప్రత్యేకంగా, ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండిపోయేలా ఉండాలనుకుంటారు. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా ప్లాన్​ చేసి మరీ పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఎక్కడెక్కడో ఉన్న బంధువులను సైతం గుర్తు చేసుకుని మరీ ఆహ్వానిస్తుంటారు. ఆ పెళ్లి వేడుకను గుర్తు చేసుకుంటే అన్ని జ్ఞాపకాలు కళ్ల ముందు కదలాడే విధంగా చేసుకుంటారు.

అయితే పెళ్లికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని రకాల సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. అలాంటి కోవకే చెందుతుంది వైఎస్సార్​ కడప జిల్లాలో జరిగే పెళ్లి. ఇక్కడ జరిగే పెళ్లి దంపతులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. ఎందుకంటే వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలోని బూచుపల్లె వంశీయుల పెళ్లిలో వీటన్నింటితో పాటు పెళ్లి కుమారుడికి కొరడా దెబ్బలు కూడా పడతాయి. ఇలా చేస్తే ఇక ఆ క్షణాలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి కదా.

మరి ఇలా కొరడాతో కొట్టడం వెనుక చాలా పెద్ద చరిత్రే ఉంది. బూచుపల్లె వంశీయుల వివాహంలో వరుడిని కొరడాతో మూడు దెబ్బలు కొట్టిన తర్వాతే పెళ్లి పూర్తయినట్లు భావిస్తారు. పెళ్లి పీటలపై వధువు మెడలో వరుడు తాళి కట్టిన అనంతరం అతడిని కుటుంబ సభ్యులు కొరడాతో మూడు దెబ్బలు వేస్తారు. ఈ విధంగా వరుడుకి కొట్టే ఆచారం తరతరాలుగా వస్తుందని బూచుపల్లె వంశీయులు అంటున్నారు. తమ పెద్దల నుంచి ఆచారాన్ని తాము ఇప్పటికీ పాటిస్తున్నామని వారు చెబుతున్నారు.

అసలు ఎందుకు కొడతారంటే? : వందల సంవత్సరాల క్రితం బూచుపల్లె వంశీయులు గంగమ్మ ఆలయం నుంచి ఓ పెట్టెను ఇంటికి తీసుకొచ్చారట. ఆ తర్వాత పెట్టెను తెరిచి చూడగా అందులో వారికి ఐదు కొరడాలు కనిపించాయి. వెంటనే బూచుపల్లె వంశీయులు ఆలయంలోకి వెళ్లి, తప్పు జరిగిందని, క్షమించమని గంగమ్మను వేడుకున్నారు. దీంతో గంగమ్మ తల్లి ప్రత్యక్షమై, ఇప్పటి నుంచి మీ వంశీయుల వివాహ సమయాల్లో వరుడికి కొరడాతో మూడు దెబ్బలు కొట్టాలని చెప్పిందట.

గంగమ్మ ఆదేశించడంతో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఆ ఆచారాన్ని బూచుపల్లె వంశీయులు తమ కుటుంబంలో జరిగే వివాహల్లో కొనసాగిస్తున్నారు. వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలోని భద్రంపల్లె, లోమడ, బూచుపల్లె, బోడివారిపల్లె, మల్లేల, తొండూరు, ఇనగలూరు, సంతకొవ్వూరు, అగడూరు గ్రామాల పరిధిలో బూచుపల్లె వంశీయుల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆయా గ్రామాల్లో ఈ బూచుపల్లె వంశీయులు సుమారు 1000కి పైగా కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. వీరంతా తమ కుటుంబంలో జరిగే పెళ్లిళ్ల సమయంలో నేటికీ ఈ ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు.

పూజారి కాలుతో తన్నితే మోక్షమట.. కర్నూలులో వింత ఆచారం

హిందూపురంలో తమిళుల నగరోత్సవం.. ఆ విన్యాసాలు చూడాలంటే ధైర్యం ఉండాల్సిందే..!

Tradition of Whipping the Groom in YSR Kadapa District : పెళ్లంటే 100 ఏళ్ల పంట, రెండు జంటల కలయిక, రెండు కుటుంబాల అనుబంధం. మామిడి తోరణాలు, పచ్చని పందిళ్లు, తలంబ్రాలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ, అటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు చూసుకుని, 3 ముళ్లు, 7 అడుగులతో, పురోహితుల వేదమంత్రాల సాక్షిగా చేసుకునే సంబరం. భాగస్వామిని జీవితంలోకి ఆహ్వానించే ఆ మధుర క్షణాలు ఎంతో ప్రత్యేకంగా, ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండిపోయేలా ఉండాలనుకుంటారు. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా ప్లాన్​ చేసి మరీ పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఎక్కడెక్కడో ఉన్న బంధువులను సైతం గుర్తు చేసుకుని మరీ ఆహ్వానిస్తుంటారు. ఆ పెళ్లి వేడుకను గుర్తు చేసుకుంటే అన్ని జ్ఞాపకాలు కళ్ల ముందు కదలాడే విధంగా చేసుకుంటారు.

అయితే పెళ్లికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని రకాల సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. అలాంటి కోవకే చెందుతుంది వైఎస్సార్​ కడప జిల్లాలో జరిగే పెళ్లి. ఇక్కడ జరిగే పెళ్లి దంపతులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. ఎందుకంటే వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలోని బూచుపల్లె వంశీయుల పెళ్లిలో వీటన్నింటితో పాటు పెళ్లి కుమారుడికి కొరడా దెబ్బలు కూడా పడతాయి. ఇలా చేస్తే ఇక ఆ క్షణాలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి కదా.

మరి ఇలా కొరడాతో కొట్టడం వెనుక చాలా పెద్ద చరిత్రే ఉంది. బూచుపల్లె వంశీయుల వివాహంలో వరుడిని కొరడాతో మూడు దెబ్బలు కొట్టిన తర్వాతే పెళ్లి పూర్తయినట్లు భావిస్తారు. పెళ్లి పీటలపై వధువు మెడలో వరుడు తాళి కట్టిన అనంతరం అతడిని కుటుంబ సభ్యులు కొరడాతో మూడు దెబ్బలు వేస్తారు. ఈ విధంగా వరుడుకి కొట్టే ఆచారం తరతరాలుగా వస్తుందని బూచుపల్లె వంశీయులు అంటున్నారు. తమ పెద్దల నుంచి ఆచారాన్ని తాము ఇప్పటికీ పాటిస్తున్నామని వారు చెబుతున్నారు.

అసలు ఎందుకు కొడతారంటే? : వందల సంవత్సరాల క్రితం బూచుపల్లె వంశీయులు గంగమ్మ ఆలయం నుంచి ఓ పెట్టెను ఇంటికి తీసుకొచ్చారట. ఆ తర్వాత పెట్టెను తెరిచి చూడగా అందులో వారికి ఐదు కొరడాలు కనిపించాయి. వెంటనే బూచుపల్లె వంశీయులు ఆలయంలోకి వెళ్లి, తప్పు జరిగిందని, క్షమించమని గంగమ్మను వేడుకున్నారు. దీంతో గంగమ్మ తల్లి ప్రత్యక్షమై, ఇప్పటి నుంచి మీ వంశీయుల వివాహ సమయాల్లో వరుడికి కొరడాతో మూడు దెబ్బలు కొట్టాలని చెప్పిందట.

గంగమ్మ ఆదేశించడంతో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఆ ఆచారాన్ని బూచుపల్లె వంశీయులు తమ కుటుంబంలో జరిగే వివాహల్లో కొనసాగిస్తున్నారు. వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలోని భద్రంపల్లె, లోమడ, బూచుపల్లె, బోడివారిపల్లె, మల్లేల, తొండూరు, ఇనగలూరు, సంతకొవ్వూరు, అగడూరు గ్రామాల పరిధిలో బూచుపల్లె వంశీయుల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆయా గ్రామాల్లో ఈ బూచుపల్లె వంశీయులు సుమారు 1000కి పైగా కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. వీరంతా తమ కుటుంబంలో జరిగే పెళ్లిళ్ల సమయంలో నేటికీ ఈ ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు.

పూజారి కాలుతో తన్నితే మోక్షమట.. కర్నూలులో వింత ఆచారం

హిందూపురంలో తమిళుల నగరోత్సవం.. ఆ విన్యాసాలు చూడాలంటే ధైర్యం ఉండాల్సిందే..!

For All Latest Updates

TAGGED:

UNIQUE TRADITION IN YSR KADAPABUCHUPALLI DESCENDANTS CUSTOMDIFFERENT CUSTOM IN BUCHUPALLICUSTOM OF FLOGGING GROOMTRADITION OF WHIPPING THE GROOM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెళ్లిపై నోరువిప్పిన రాహుల్‌గాంధీ- సెక్యూరిటీని దాటి వచ్చి హగ్, కిస్ ఇచ్చిన ఫ్యాన్​

బాలయ్యకు వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు- ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా రికార్డ్!

అంతరిక్షం నుంచి ఎంతో అందంగా​ భారత్- హైదరాబాద్ సూర్యోదయాన్ని 16సార్లు చూశా: శుక్లా

సౌరభ్ గంగూలీకి ప్రమోషన్​! హెడ్​ కోచ్​గా 'దాదా'కు అవకాశం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.