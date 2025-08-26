Tradition of Whipping the Groom in YSR Kadapa District : పెళ్లంటే 100 ఏళ్ల పంట, రెండు జంటల కలయిక, రెండు కుటుంబాల అనుబంధం. మామిడి తోరణాలు, పచ్చని పందిళ్లు, తలంబ్రాలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ, అటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు చూసుకుని, 3 ముళ్లు, 7 అడుగులతో, పురోహితుల వేదమంత్రాల సాక్షిగా చేసుకునే సంబరం. భాగస్వామిని జీవితంలోకి ఆహ్వానించే ఆ మధుర క్షణాలు ఎంతో ప్రత్యేకంగా, ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండిపోయేలా ఉండాలనుకుంటారు. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా ప్లాన్ చేసి మరీ పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఎక్కడెక్కడో ఉన్న బంధువులను సైతం గుర్తు చేసుకుని మరీ ఆహ్వానిస్తుంటారు. ఆ పెళ్లి వేడుకను గుర్తు చేసుకుంటే అన్ని జ్ఞాపకాలు కళ్ల ముందు కదలాడే విధంగా చేసుకుంటారు.
అయితే పెళ్లికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని రకాల సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. అలాంటి కోవకే చెందుతుంది వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో జరిగే పెళ్లి. ఇక్కడ జరిగే పెళ్లి దంపతులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. ఎందుకంటే వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని బూచుపల్లె వంశీయుల పెళ్లిలో వీటన్నింటితో పాటు పెళ్లి కుమారుడికి కొరడా దెబ్బలు కూడా పడతాయి. ఇలా చేస్తే ఇక ఆ క్షణాలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి కదా.
మరి ఇలా కొరడాతో కొట్టడం వెనుక చాలా పెద్ద చరిత్రే ఉంది. బూచుపల్లె వంశీయుల వివాహంలో వరుడిని కొరడాతో మూడు దెబ్బలు కొట్టిన తర్వాతే పెళ్లి పూర్తయినట్లు భావిస్తారు. పెళ్లి పీటలపై వధువు మెడలో వరుడు తాళి కట్టిన అనంతరం అతడిని కుటుంబ సభ్యులు కొరడాతో మూడు దెబ్బలు వేస్తారు. ఈ విధంగా వరుడుకి కొట్టే ఆచారం తరతరాలుగా వస్తుందని బూచుపల్లె వంశీయులు అంటున్నారు. తమ పెద్దల నుంచి ఆచారాన్ని తాము ఇప్పటికీ పాటిస్తున్నామని వారు చెబుతున్నారు.
అసలు ఎందుకు కొడతారంటే? : వందల సంవత్సరాల క్రితం బూచుపల్లె వంశీయులు గంగమ్మ ఆలయం నుంచి ఓ పెట్టెను ఇంటికి తీసుకొచ్చారట. ఆ తర్వాత పెట్టెను తెరిచి చూడగా అందులో వారికి ఐదు కొరడాలు కనిపించాయి. వెంటనే బూచుపల్లె వంశీయులు ఆలయంలోకి వెళ్లి, తప్పు జరిగిందని, క్షమించమని గంగమ్మను వేడుకున్నారు. దీంతో గంగమ్మ తల్లి ప్రత్యక్షమై, ఇప్పటి నుంచి మీ వంశీయుల వివాహ సమయాల్లో వరుడికి కొరడాతో మూడు దెబ్బలు కొట్టాలని చెప్పిందట.
గంగమ్మ ఆదేశించడంతో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఆ ఆచారాన్ని బూచుపల్లె వంశీయులు తమ కుటుంబంలో జరిగే వివాహల్లో కొనసాగిస్తున్నారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని భద్రంపల్లె, లోమడ, బూచుపల్లె, బోడివారిపల్లె, మల్లేల, తొండూరు, ఇనగలూరు, సంతకొవ్వూరు, అగడూరు గ్రామాల పరిధిలో బూచుపల్లె వంశీయుల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆయా గ్రామాల్లో ఈ బూచుపల్లె వంశీయులు సుమారు 1000కి పైగా కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. వీరంతా తమ కుటుంబంలో జరిగే పెళ్లిళ్ల సమయంలో నేటికీ ఈ ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు.
