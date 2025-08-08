Child Labours in AP : భావిపౌరులుగా ఎదగాల్సిన బాలలను కొంతమంది కాసులకు కక్కుర్తి పడి అంధకారంలోకి నెట్టేస్తున్నారు. చక్కగా ఆడుతూ పాడుతూ పాఠాలు నేర్వాల్సిన బాల్యాన్ని తమ స్వార్థంతో చిదిమేస్తున్నారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి చిన్నారులను తీసుకొచ్చి వయసుకు మించిన, ప్రమాదకర పనులు చేయిస్తున్నారు. వీరి బాల్యాన్ని తాకట్టు పెట్టి జేబులు నింపుకొంటున్నారు. కొంతమంది తల్లిదండ్రులు తాము చేసిన అప్పులకు పిల్లలను బలి చేస్తున్నారు.
ఆధార్ కార్డుల్లో వయసు మార్చి : ఇటీవల ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు మండలంలోని రొయ్యల చెరువుల వద్ద వెట్టిచారికిలో మగ్గిపోతూ బయటపడిన 40 మందిలో ఏడుగురు బాలలుండడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దళారులు ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.25 వేల వరకు వసూలు చేసి వీరిని పనికి కుదిర్చారు. అధికారులు దాడులు చేసినా దొరక్కుండా ఆధార్ కార్డుల్లో వయసు మార్చి పెద్దలుగా చూపించారు. చెరువులోని రొయ్యలకు మేత వేయడం, మందులు వేయడం వంటి పనులు చేయిస్తున్నారు. బాలికలతో రొయ్యల ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లలో పనులు చేయిస్తున్నారు. త్రిపురాంతకం ప్రాంతాల్లో ఇటుక బట్టీల్లో పెద్దలతోపాటు పిల్లలు ఇటుకలు మోయడం వంటి బరువు పనులు చేస్తున్నారు.
అధికారులు పట్టుకుంటారని గోదాముల్లో: ఒంగోలు నగరంలో మోటారు మెకానిక్, వాటర్ సర్వీసింగ్ పనులకు పెద్దసంఖ్యలో బాలలను వినియోగిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కార్మికశాఖ అధికారులు 22 మంది బాల కార్మికులను పట్టుకుంటే వీరిలో మెకానిక్ పనిచేస్తున్నవారు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. దుకాణాల్లో పనికి పెడితే అధికారులు పట్టుకుంటారని గోదాముల్లో పనిచేయిస్తున్నారు.
30 వేల మంది బడి బయట : ప్రకాశం జిల్లాలో గతేడాది 30 వేల మంది బడి బయట పిల్లలను గుర్తించారు. కలెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా ఆదేశాలతో చాలామందిని బడిబాట పట్టించారు. అలాగే గతేడాది ఒంగోలుకు చెందిన 9 కుటుంబాలు చిలకలూరిపేటలో సుబాబుల్ తోటల్లో పనికి కుదిరారు. వారితో వెట్టిచాకిరి చేయిస్తుండటంతో ఎట్టకేలకు బయటపడ్డారు.
కేసులు నమోదు చేస్తాం : బాలలతో పనులు చేయించినా, వారిని చిత్రహింసలకు గురిచేసినా కేసులు నమోదు చేస్తామని ప్రకాశం జిల్లా బాలల హక్కుల పరిరక్షణాధికారి దినేష్కుమార్ స్పష్టం చేశారు. దాడులు నిర్వహించి పనుల నుంచి బాలలకు విముక్తి కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు.
కర్మాగారాల చట్టం ప్రకారం నేరం : ఏదైనా పనిలో పిల్లలను నియమించడం 2016లో సవరించిన బాల, కౌమారదశ కార్మిక (నిషేధం- నియంత్రణ) చట్టం-1986 ప్రకారం గుర్తించదగిన క్రిమినల్ నేరం. కర్మాగారాల చట్టం-1948 ప్రకారం గనులు, పేలుడు, మండే పదార్థాల తయారీ సంస్థల్లో, ప్రమాదకర వృత్తుల జాబితాలో చేర్చిన పనుల్లో కౌమారదశలో ఉన్నవారిని నియమించకూడదు. ప్రమాదకర పరిశ్రమల్లో బాలకార్మికులను చేర్చుకోవడాన్ని రాజ్యాంగంలోని 24వ అధికరణ సైతం వ్యతిరేకించింది.
