ETV Bharat / state

రైతుకు అధిక ధర ఆశచూపి - 26 లక్షల విలువైన పంటను దోచుకున్న వ్యాపారులు - TRADERS CHEATED FARMER

Traders Cheated Farmer By Promising To Sell Peanuts at Higher Price ( ETV Bharat )