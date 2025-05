ETV Bharat / state

రంగు భళా కానీ రుచి ఇదా?- రసాయనాలతో మామిడి'పండ్లు' - CARBIDE TO RIPENING MANGOES

Published : May 16, 2025 at 2:31 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Traders are Using Carbide to Ripening Mangoes : మామిడి పండు చూడ మిలమలా నిగనిగలాడు. రుచి చూడగా చప్పగా ఉండు. ఇదీ మార్కెట్​లో మామిడి పరిస్థితి. మంచి రంగుతో నిగనిగలాడుతున్న మామిడిని ఇష్టపడనివారెవరు? ఎంత ఖరీదైనా కొనని వాళ్లుంటారు. తినేటప్పుడుగానీ దాని అసలు రంగు బయటపడడం లేదు. రసాలుగానీ, బంగినపల్లికానీ ఏమాత్రం రుచీపచీ లేకుండా ఉంటున్నాయని కొనుగోలుదారులు వాపోతున్నారు. పండ్లు వాటి సహజసిద్ధమైన రుచిని పూర్తిగా కోల్పోతున్నాయి. కారణం రసాయనాలతో మగ్గబెట్టడమే. గుంటూరు నగర మార్కెట్‌ సహా జిల్లావ్యాప్తంగా కార్బైడ్‌తో మగ్గబెట్టిన పళ్లనే వ్యాపారులు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ పద్ధతిని ప్రభుత్వం ఏనాడో నిషేధించినా అడ్డుకోవడంలో అధికారులు విఫలమవుతున్నారు.

ఇవన్నీ నిషిద్ధమే

కాల్షియం కార్బైడ్‌ వాడకాన్ని మనదేశంతోపాటు ఇతర దేశాలు కూడా నిషేధించాయి.

ఆర్‌.అగ్రహారం, నల్లచెరువు, సంగడిగుంట, లాంచెస్టర్‌రోడ్డు, ఏటుకూరు రోడ్డు తదితర ప్రాంతాల్లో కొందరు వ్యాపారులు గదులను అద్దెకు తీసుకుని మామిడిని కార్బైడ్‌తో ముగ్గబెడుతున్నారు.

ఆహార కల్తీ నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్‌ 44ఏఏ ప్రకారం కార్బైడ్‌తో కృత్రిమంగా పండ్లను మగ్గబెట్టి అమ్మడం నేరం.

అలాంటి పండ్ల చుట్టూ తెల్లటి పౌడర్‌ కనిపిస్తుంది.

వాటిని గుర్తించి భూస్థాపితం చేసే అధికారం ఆహార భద్రత నియంత్రణశాఖ అధికారులకు ఉంది. కానీ వారు అసలు తనిఖీలే చేయడం లేదు.

ఇక్కడి మామిడి ముక్కలకు భలే గిరాకీ - రైతులకు లాభాలు, మహిళలకు ఉపాధి