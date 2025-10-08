అందాల తీరంలో మృత్యుఘోష - వద్దని చెప్తున్నా వినకుండా ప్రాణాల మీదకు
యారాడ తీరంలో తరచూగా సంభవిస్తున్న ప్రమాదాలు - వారిస్తున్నా వినకుండా ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకుంటున్న విదేశీయులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 4:30 PM IST
Tourists Losing Their Lives at Yarada Beach: విశాఖలోని యారాడ తీరంలో ఇటీవల ఓ విదేశీయుడు మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఇలా గతంలోనూ పలువురు విదేశీయులు ఇలానే మృతి చెందారు. అంతే కాకుండా వారు అలలకు చిక్కుకున్న ఘటనలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. ఇలాంటి ప్రమాదాల్లో బాధితులు మనవాళ్లు కూడా ఉంటున్నా ఎక్కువ మంది విదేశీయులే ఉండటం గమనార్హం. బృందాలుగా సముద్ర స్నానాలకు వస్తున్న వీరు అక్కడి భద్రత సిబ్బంది హెచ్చరిస్తున్నా పట్టించుకోవట్లేదు.
- గత ఆదివారం రష్యన్ దేశస్థుడు సర్గీ అక్లొనా లైఫ్గార్డ్స్ వద్దని వారిస్తున్నా యారాడ తీరంలో సముద్రంలోకి దిగి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అలలలో చికుకున్న మరో ఇద్దరిని కాపాడారు.
- గతంలో ఇటలీకి చెందిన బృందం కెరటాల ధాటికి కొట్టుకుపోతుండగా తీరంలో ఉండే లైఫ్గార్డ్స్ కాపాడి ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చారు.
- ఇటలీకి చెందిన మరో విదేశీయుడు కూడా లైఫ్గార్డులు వద్దంటున్న తీరంలోకి స్నానానికి దిగి, ఉద్ధృతంగా ఎగసిపడుతున్న అలలకు చిక్కుకోవడంతో గమనించిన గజ ఈతగాళ్లు అతని ప్రాణాలను కాపాడారు.
యారాడ తీరం 5 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంటుంది. తీరానికి అటు ఇటు కొండలు ఉండటం వల్ల నీరు ఒకేచోటకు చేరి లోతు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలల్లో శక్తిమంతమైన సముద్ర ప్రవాహాలు (రిప్కరెంట్) కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ప్రవాహాలు మనుషులను లోపలకు లాగేస్తాయి. సమీపంలో కొత్త పోర్టు నిర్మాణం జరిగాక ఇక్కడ అలల ఉద్ధృతి మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నారు. విదేశాల్లో చాలావరకు బీచ్లు తీరానికి కొంతదూరం వెళితే గాని లోతు ఉండదు. ఈ విషయం గ్రహించక విదేశీయులు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు.
భాష సమస్య, చెపితే వినరు: విదేశీయులు తరచూ ఇక్కడి బీచ్లో ప్రమాదాల బారిన పడుతుండటంతో లైఫ్గార్డ్సు వారిని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక్కడి ప్రమాద తీవ్రత చెప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నా భాష సమస్య ఏర్పడుతోంది. వారికి చెప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నా వినడం లేదని లైఫ్గార్డు చెప్తున్నారు. పైగా మద్యం తీసుకుని స్నానాలకు దిగడం వల్ల కెరటాల ధాటికి లోపలికి వెళ్లిపోతున్నారని అంటున్నారు. తెలుగువారు అర్థం చేసుకొని లోపలికి వెళ్లడం లేదని మెరైన్ పోలీసులు సైతం చెప్తున్నారు.
లోపాలూ లేకపోలేదు:
- రుషికొండ బీచ్లో తీరంలో వాచ్ టవర్ ఉంటుంది. దానిపైన ఇద్దరు కూర్చొని సముద్రం లోపలికి ఎవరెవరు వెళ్తున్నారో చూస్తుంటారు. ఎవరైనా బాగా లోపలికి వెళ్తున్నట్లు గుర్తిస్తే మైక్లో హెచ్చరిస్తుంటారు. దీనివల్ల సముద్ర స్నానాలకు దిగిన వారిలో ఓ భయం ఉంటుంది. యారాడలో ఇలాంటి సౌకర్యం లేదు.
- ఏదైనా అవసరం అయితే తీరంలోనే ప్రాథమిక చికిత్స చేసే పరిస్థితి లేదు. అలానే ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లు ఉండవు.
- భద్రతా సిబ్బందికి లైఫ్సూట్లు లేవు. దీనివల్ల ఒక్కొక్కసారి వీరి ప్రాణాల మీదకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది.
- టెలీస్కోప్లు ఉంటే ఎంతదూరం వెళ్తున్నారో తెలుస్తుంది. కానీ అవి కూడా లేవు.
- లైఫ్గార్డులకు డ్రెస్కోడ్ ఉంటే వీరి మాటను పర్యాటకులు వింటారు. అవి లేకపోవడం వల్ల వీరి మాటలు ఎవరూ లెక్క చేయడం లేదు.
- తీరంలో ఒకే ఒక్క హెచ్చరిక బోర్డు ఉండగా అది కూడా చిరిగిపోయి ఉంది.
జాగ్రత్తగా ఉంటే వినోదం - అదుపు తప్పితే విషాదం
